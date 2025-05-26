佛洛伊德事件╱黑人的命也是命vs.「白人不滿」崛起

民眾在洛杉磯集會，紀念佛洛伊德遭警察跪殺五周年。(路透)

黑人的命也是命(Black Lives Matter，BLM )運動遭遇反彈而退潮，卻為川普 總統倡議的「白人不滿」(white grievance)政治倡議鋪路。

紐約時報分析，華盛頓特區的BLM廣場不復存在，抗議警察暴力的黃色粗體字已被覆蓋，但仍難掩全美各地警察執法過當致死事件有增無減。

5月25日是明尼蘇達州明尼亞波利斯市非裔 男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸殺害的五周年紀念，這起殘酷事件引發美國史上規模可能最大的社會運動；五年後，佛洛伊德之死掀起的波瀾卻造成反效果。

美國的社會運動向來有節奏可循：前進的浪潮過後，便是反彈；例如：廢除奴隸為3K黨鋪了路，並宣告南方重建時期(Reconstruction)結束；隨著尼克森(Richard Nixon)與他的「沉默多數」掌權，民權遊行逐漸解散。

不過，就算依照歷史標準，BLM的消退速度顯然還是快了很多。

五年前，不分黨派人士上街遊行，譴責警察暴力，強調BLM；如今，向來支持白人訴求的川普早已改變了種族議題的輿論風向。

對保守派而言，這種轉變有其必要，可避免街頭暴力和執法部門的重擔。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)表示，「川普總統制定政策，確保美國的安穩、昌盛和所有美國人的成功。政府致力遏止犯罪、維護正義、保護社區，並強化聯邦、州與地方的執法能力。」

康乃狄克大學美國史學教授馬尼沙‧辛哈(Manisha Sinha)則認為，舊權力結構的復甦是刻意為之，卻非無可避免。她說：「我不認為這有什麼必然性或周期性，作為歷史學者，我們知道事情不會自然發生。」

「丕優研究中心」本月稍早公布的研究發現，72%的美國受訪者表示，「BLM引起的種族和種族不平等關注，並未改變非裔的生活」。

丕優指出，BLM的支持率雖已比2020年6月的峰值下滑15個百分點，但目前仍有多數群眾對此表示支持。

當然，人們很難忽視種族正義人士面臨的逆風，尤其這股風勢源自美國權力最高層。

川普在第二次就職演說中，矢言「建立不分膚色、擇優錄取的社會」，但他認為「反白人」歧視導致社會轉而支持非裔，而此立場影響了政治決策，包括廢除多元化政策。