農業部華裔督察長 拒解職被強制帶離辦公室

川普上任總統後火速炒掉17個立場相左的督察長,民主黨議員要求白宮說明。圖為農業部。(路透)

農業部 督察長菲莉絲‧馮(Phyllis Fong,音譯)拒絕配合川普 政府的解職令,27日遭安全人員強行帶離辦公室;聯邦獨立機關平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission,EEOC)的兩名委員突然被炒魷魚,國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board,NLRB)的一名成員和法律顧問也被開除,當局厲行解職舉措讓人關切聯邦監察機關的獨立性是否動搖。

路透報導,白宮24日發出解職通知,但菲莉絲早已告知同事,她認為政府的解雇手法未遵守正當程序,而她打算留任。

菲莉絲在給同事的信中寫道,行政獨立的廉政與效率督察長委員會(Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency,CIGIE)「採取認定解職通知不符合規定的法律立場,因此無效」。

白宮則為解雇菲莉絲及另一名督察長辯駁解釋,「這些流氓、黨派官僚」,「我們結束他們的職責,為更合格的人釋出空缺,他們將維護法治和民主」。

菲莉絲的人事任命案經總統提名和參院核准,她2002年12月2日宣誓就職,迄今任職22年;她在2008年當選為CIGIE首任主席,當了三任,2014年12月卸任CIGIE主席。

農業部督察長負責監督關於消費者食品安全、違反動物福祉法規的審計和調查,以及其他農業部相關議題。

CIGIE近年關注禽流感 事件,禽流感病毒已在牛隻和家禽之間傳播並有少數牧業人士感染,其中一人在路易斯安納州病歿。

川普就任後,已對17個聯邦督察長發出解職令,形容「這是一件很常見的事」,但未說明誰將填補該職缺。

菲莉絲27日遭當局人員強制帶離辦公室,引起人們關切聯邦監察機關的獨立性。

另據美聯社報導,川普總統解雇聯邦獨立機關「平等就業機會委員會」三位民主黨委員中的兩位委員,夏洛特‧波洛斯(Charlotte Burrows)和喬斯琳·薩繆爾(Jocelyn Samuels)在28日發布聲明證實,她27日晚遭解雇。

EEOC負責執行職場上的民權法案,兩人均表示,政府此舉破壞該機構的獨立性。

此外,國家勞工關係委員會成員格溫‧威爾考克斯(Gwynne Wilcox)和總法律顧問珍妮佛‧阿布魯佐(Jennifer Abruzzo)29日也遭解雇。