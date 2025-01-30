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農業部華裔督察長 拒解職被強制帶離辦公室

編譯陳韻涵／綜合報導
川普上任總統後火速炒掉17個立場相左的督察長，民主黨議員要求白宮說明。圖為農業部。（路透）
川普上任總統後火速炒掉17個立場相左的督察長，民主黨議員要求白宮說明。圖為農業部。（路透）

農業部督察長菲莉絲‧馮(Phyllis Fong，音譯)拒絕配合川普政府的解職令，27日遭安全人員強行帶離辦公室；聯邦獨立機關平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)的兩名委員突然被炒魷魚，國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board，NLRB)的一名成員和法律顧問也被開除，當局厲行解職舉措讓人關切聯邦監察機關的獨立性是否動搖。

路透報導，白宮24日發出解職通知，但菲莉絲早已告知同事，她認為政府的解雇手法未遵守正當程序，而她打算留任。

菲莉絲在給同事的信中寫道，行政獨立的廉政與效率督察長委員會(Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency，CIGIE)「採取認定解職通知不符合規定的法律立場，因此無效」。

白宮則為解雇菲莉絲及另一名督察長辯駁解釋，「這些流氓、黨派官僚」，「我們結束他們的職責，為更合格的人釋出空缺，他們將維護法治和民主」。

菲莉絲的人事任命案經總統提名和參院核准，她2002年12月2日宣誓就職，迄今任職22年；她在2008年當選為CIGIE首任主席，當了三任，2014年12月卸任CIGIE主席。

農業部督察長負責監督關於消費者食品安全、違反動物福祉法規的審計和調查，以及其他農業部相關議題。

CIGIE近年關注禽流感事件，禽流感病毒已在牛隻和家禽之間傳播並有少數牧業人士感染，其中一人在路易斯安納州病歿。

川普就任後，已對17個聯邦督察長發出解職令，形容「這是一件很常見的事」，但未說明誰將填補該職缺。

菲莉絲27日遭當局人員強制帶離辦公室，引起人們關切聯邦監察機關的獨立性。

另據美聯社報導，川普總統解雇聯邦獨立機關「平等就業機會委員會」三位民主黨委員中的兩位委員，夏洛特‧波洛斯(Charlotte Burrows)和喬斯琳·薩繆爾(Jocelyn Samuels)在28日發布聲明證實，她27日晚遭解雇。

EEOC負責執行職場上的民權法案，兩人均表示，政府此舉破壞該機構的獨立性。

此外，國家勞工關係委員會成員格溫‧威爾考克斯(Gwynne Wilcox)和總法律顧問珍妮佛‧阿布魯佐(Jennifer Abruzzo)29日也遭解雇。

NLRB網站寫道，威爾考克斯是該機構1935年成立以來，首位任職於董事會的非裔女性。

川普總統上任後火速炒了17名督察長，其中包括農業部的華裔督察長菲莉絲‧馮，她因拒...
川普總統上任後火速炒了17名督察長，其中包括農業部的華裔督察長菲莉絲‧馮，她因拒絕這項命令，還被強制護送出辦公室。(取自農業部官網)

禽流感 川普 農業部

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