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達美樂「結帳做慈善」 20年募得1.26億元

編譯潘勛／綜合報導
「達美樂」使用「結帳做慈善」最新又最方便的募款方式，利用手機程式，募款金額大增。(美聯社)
「達美樂」使用「結帳做慈善」最新又最方便的募款方式，利用手機程式，募款金額大增。(美聯社)

披薩連鎖專賣店達美樂(Domino)最近宣布，未來十年要捐1億7400萬元給田納西州的兒童醫院，方法是邀請顧客捐出他們購買餐點總金額扣除整數之後的零錢，過去20年，達美樂用這個方式，已籌募到1億2600萬元善款。

美聯社上月報導，達美樂的募款方式，是使用「結帳做慈善」(checkout charity)最新又最成功的例子。專業組織「投入善事」(Engage for Good)指出，這種募款方式籌到的錢，在2022年要比2020年多出24%，總計7億4900萬元。

這種募款方式力量仍在，讓達美樂各加盟店希望，消費者會繼續捐出他們的零錢，不受線上購物、景氣不好、頻繁勸募而導致疲勞等負面因素所影響。

多項研究指出，請消費者捐出購物而衍生的零錢，要比請求捐出定額款項，一般有效得多，哪怕金額其實一樣。據刊在「消費者心理學期刊」(Journal of Consumer Psychology)的論文指出，這是因為以捐零錢為框架，可以讓人減輕自己與錢財分手的肉痛感受。

西北大學行銷學教授席爾佛(Ike Silver)指出，請捐錢的時機，另牽涉到其他幾項強力心理因素，例如消費者不管怎樣，往往把他們購物金額，用整數來算，24.75元算成25元。

席爾佛表示，捐零錢讓施捨這種行為較不介意，「匆匆趕往結帳線的消費者沒有很多時間，去想想反對捐錢的理由」，購物已經花到錢，此時會遲鈍，真的不會想太多。

提倡這種方法的人認為，每日有心的施主只捐很少的錢就能行善，辦得到。這種方法已變成常識，購物者的集體贈與，對某些有爭議的領域，甚至成為重大的資金來源。

只是一些觀察家仍然憂心，隨著心思想同的募捐項目在全國各店面的結帳線雨後春筍地冒出來，即便用心最善良的勸募，也會募不到錢。席爾佛便很好奇，結帳做慈善太流行，它的效力是否會減退；他認為消費者每次刷卡都會碰到勸募，大家就會開始留神，浮現被耍了的感受。

田納西州 西北大學

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