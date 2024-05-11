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太陽系外發現有「豐厚大氣層」行星 體積比地球大2倍

編譯陳韻涵／綜合報導
科學家在太陽系附近的一顆行星周遭，觀測到豐厚大氣層，而這顆行星的體積約為地球的兩倍大，這顆「超級地球」(super Earth)被稱作「55 Cancri e」；圖為描繪示意圖。(美聯社)
科學家在太陽系附近的一顆行星周遭，觀測到豐厚大氣層，而這顆行星的體積約為地球的兩倍大，這顆「超級地球」(super Earth)被稱作「55 Cancri e」；圖為描繪示意圖。(美聯社)

自然(Nature)期刊近日刊登的一篇研究報告顯示，科學家在太陽系附近的一顆行星周遭，觀測到豐厚大氣層，而這顆行星的體積約為地球的兩倍大。

這顆「超級地球」(super Earth)被稱作「55 Cancri e」，它是太陽系外少數擁有豐富大氣層、包覆二氧化碳和一氧化碳的岩石行星(rocky planet)之一；超級地球指的是行星體積，比地球大，但比海王星(Neptune)小。

「55 Cancri e」的大氣組成及含量仍待調查，而地球的大氣層由氮氣、氧氣、氬氣等氣體混合而成。

未參與「自然」期刊研究的堪薩斯大學(University of Kansas)天文學者克羅斯菲爾德(Ian Crossfield)專精系外行星，他形容「這可能是迄今行星具備大氣層的最可靠證據」。

「55 Cancri e」的沸點溫度高達華氏4200度，代表該行星上不太可能孕育生命；儘管如此，科學家認為這項發現代表一絲希望，表明可能存在其他覆蓋豐厚大氣層的適居岩石行星。

這顆系外行星距離地球41光年(一光年約6兆哩)，其質量是地球的八倍，表面遍布岩漿海洋(magma oceans)，它近距離圍繞哥白尼(Copernicus)恆星運轉，形成永晝與永夜。

為確定「55 Cancri e」的大氣組成，研究人員利用韋伯太空望遠鏡(Webb Space Telescope)觀測這顆行星經過其恆星前、後的情況，區分行星與恆星發出的光推算該行星的溫度，結果發現該行星的熱量平均分佈於表面。

科學家認為，來自岩漿海洋的氣體，可能是保持大氣穩定的關鍵。

科學家表示，探索「55 Cancri e」超級地球可能為日後研究提供線索，例如了解地球和火星最初如何在岩漿海洋冷卻後演化。

國家航空暨太空總署(NASA)噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)的行星科學家胡仁宇(Renyu Hu，音譯)表示，「這是一個罕見的機會，我們可以探究行星演化的早期階段」。

韋伯太空望遠鏡 火星 NASA

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