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納瓦尼之死 美將下重手制裁俄 白宮：促俄為開戰負責

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯反對派人士納瓦尼日前在獄中猝逝引發關注，拜登政府23日將對俄羅斯宣布新一波重大制裁。(歐新社)
俄羅斯反對派人士納瓦尼日前在獄中猝逝引發關注，拜登政府23日將對俄羅斯宣布新一波重大制裁。(歐新社)

俄羅斯反對派人士納瓦尼(Aleksey Navalny)在獄中猝逝引發關注，拜登總統20日在白宮表示，美國政府23日將對俄羅斯宣布新一波重大制裁。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)預告，最新制裁將囊括俄國國防工業以及挹注俄國作戰的經濟收入來源，將對俄羅斯造成影響。

俄國下月中旬將舉行總統選舉，俄羅斯官媒16日發布納瓦尼死訊，並扣留遺體調查死因，震驚全球。

納瓦尼之死充滿疑點，拜登政府第一時間稱俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)要負責，克里姆林宮迄今未針對納瓦尼之死置評。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，美國尚未確認納瓦尼的死因，但認為最終責任在普亭。

柯比表示，這波制裁將促俄羅斯為納瓦尼事件、為兩年來的殘暴戰爭負起責任。

截至本月底，俄羅斯對烏克蘭展開特別軍事行動將滿兩年，俄烏交火還在持續，美國國會也在激辯援助烏克蘭預算的必要性。

柯比表示，烏克蘭軍隊被迫要從烏東重要戰略城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)撤退，是因為烏軍的彈藥告罄，這不是戰鬥意志不足，而是美國國會的不作為所致；他呼籲國會盡快通過援助烏克蘭的預算。

蘇利文表示，這無不提醒各界風險之高，需要美國國會立即採取行動對抗普亭；援助烏克蘭的預算不僅支持烏克蘭人民，也支持美國國防產業。

蘇利文表示，普亭的目標不僅僅是征服烏克蘭，普亭已經威脅北約，若獨裁者不止步，就會持續下去，而美國和盟友要付出的代價就會越來越高。

俄羅斯反對派人士納瓦尼日前在獄中猝逝引發關注，拜登政府23日將對俄羅斯宣布新一波...
俄羅斯反對派人士納瓦尼日前在獄中猝逝引發關注，拜登政府23日將對俄羅斯宣布新一波重大制裁。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 納瓦尼

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