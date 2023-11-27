我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

直升機隨叫隨到… 紐約頂級俱樂部 富豪享盡「專屬」服務

記者顏伶如／綜合報導
Sollis Health號稱是全美第一家貴賓式急診醫療服務機構，會員年費為3500元，45歲以上6000元。（美聯社）
Sollis Health號稱是全美第一家貴賓式急診醫療服務機構，會員年費為3500元，45歲以上6000元。（美聯社）

對於市井小民來說，萬物齊漲讓生活開銷負擔愈來愈重，但在同一時間，專為紐約富豪提供禮賓服務的會員制私人聚會所，則愈來愈熱門。

紐約時報報導，對於有錢人來說，如今住在紐約市可以非常享受。參加超級富豪俱樂部，有洗衣專家專門服務，隨叫隨到的直升機服務，數百元競標只為爭取個餐廳訂位。有很多閒錢可以揮霍的富豪，從上館子、健身、看醫生、顧小孩、遛狗到交通運輸等生活食衣住行大小事，都有專人處理，完全不必接觸到庶民大眾。紐約富豪們為自己打造的專屬服務包括：

•管家與輪班保母

2020年以來，紐約富豪對24小時家庭幫佣的需求量大增，因為需要請人幫忙看管第二、第三棟房子或遊艇。幫佣起薪目前為時薪45元，疫情前為30元，雇主通常還提供健保等福利。富豪家庭喜歡請兩、三名保母輪班住在家裡，每人值班四到七天，年薪約12萬元。

•洗衣專家與私人廚師

私人廚師年薪上看15萬，而且只負責午餐、晚餐。洗衣專家通常時薪在50至60元之間。

•到府打營養針及隨時待命的急診室服務

Sollis Health號稱是全美第一家貴賓式急診醫療服務機構，會員年費為3500元，45歲以上6000元，不收紅藍卡(Medicare) 。服務項目包括當天掛號、當場檢測、24小時遠距看診等。醫師到府出診則額外收費。NutriDrip提供專人到府施打營養針的服務，「排毒點滴」非會員單次價格為355元，會員費用為一年995元或一個月95元。

•冷凍療法(cryotherapy)與水晶治療

來自好萊塢西區的Remedy Place去年在紐約開立分店，占地7000平方呎俱樂部收取會員年費2750元，會員可無限制使用高壓氧氣室、淋巴加壓裝、冰浴課程、冷凍療法、紅光照射床。繳交395至495元的月費參加the Well，可接受13種個人福祉檢測，然後接受心靈或活動治療，其中包括充能水晶冥想圓頂屋。

•直升機服務及650元餐廳訂位費

Zero Bond餐廳收取28歲至45歲一般會員3850元年費，外加1000元入會費。紐約最貴的安縵酒店(Aman)設有會員俱樂部，入會費20萬元，年費1萬5000元。

檢測 紅藍卡 健身

上一則

機場無主行李「最終站」 阿拉巴馬拍賣店成挖寶熱點

下一則

達特茅斯學院舉辦以哈論壇 盼化解校園敵意 逾千人參與

延伸閱讀

亞太裔人口大增 紐約州府將設專門委員會

亞太裔人口大增 紐約州府將設專門委員會
大紐約華人教育基金會 邀您一起做慈善

大紐約華人教育基金會 邀您一起做慈善
紐約的白蝴蝶（一七）

紐約的白蝴蝶（一七）
大麻產業整合 加州Dosist併入Final Bell

大麻產業整合 加州Dosist併入Final Bell

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」