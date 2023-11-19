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最可能對手 拜登團隊加強攻擊川普力道 反擊「害蟲」說

編譯盧炯燊／綜合18日電
在白宮今年主辦的最重要的外交活動─APEC峰會結束後，拜登陣營將集中火力攻擊有望成為共和黨總統候選人的前總統川普。圖為拜登17日晚搭乘專機回到德拉瓦州度周末。(美聯社)
在白宮今年主辦的最重要的外交活動─APEC峰會結束後，拜登陣營將集中火力攻擊有望成為共和黨總統候選人的前總統川普。圖為拜登17日晚搭乘專機回到德拉瓦州度周末。(美聯社)

前總統川普成為共和黨總統提名人的可能性愈來愈高，明年的總統大選，拜登總統勢必與他再度對決，拜登的競選團隊現已加強攻擊川普的力道。

拜登競選團隊本周以來每日推出備忘錄，概述假如川普當選總統，對於墮胎權、經濟及移民等議題的影響。對於川普把政敵比作「害蟲」的煸動性言論，拜登團隊也有專人作出回應。

過去一周，拜登團隊源源不斷地發布了題為「2025年川普統治下的美國」(Trump's America in 2025)的備忘錄，旨在強調2024年選舉的利害關係。

每份備忘錄都引用媒體有關川普當選後計畫的報導，全都是匯集川普盟友、保守派團體，甚至川普本人的說法而得來，顯得有憑有據。

其中一份備忘錄指出，川普若再入主白宮，將在全國實施墮胎禁令；另一份則強調川普支持終止與生俱來的公民身分，將對美國民主構成嚴重威脅，為無證移民和離散移民家庭建立「大規模拘留營」，就像他任內在在南部邊境所做的那樣。

有一份備忘錄更抓住川普向支持者宣示，誓言要「剷除……我們國內像害蟲一樣生活的激進左翼暴徒」。

拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)指出，川普若再執政四年，將摧毀作為美國人所代表的一切。他說選民在2020年站起來保護民主，2024年應再度挺身而出。

素來不願意點名批評其前任的拜登，現在也採取直接攻擊。他14日在舊金山的競選募款活動裡，21次點名抨擊川普。

與此同時，多項民調顯示，川普在數個關鍵州都領先拜登，其中有線電視新聞網(CNN)的民調，川普以49%比45%領先拜登。

拜登有部分盟友認為，現在才發動攻擊川普的行動有點姍姍來遲，但也有部分人認為，距離選舉日還有約一年，而且川普尚未正式成為共和黨候選人，因此仍有足夠的時間提醒選民，川普的政策是否適合擔任總統。

川普 拜登 移民家庭

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