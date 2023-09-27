反壟斷之戰 FTC控亞馬遜5大罪 拜登政府打擊電商龍頭最關鍵一役

聯邦貿易委員會和17州控告電商巨頭亞馬遜五大罪狀，指其高層禁止賣家透過其他物流公司配送 Prime商品。（歐新社）

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)26日在華盛頓州 聯邦法院，控告電商巨頭亞馬遜 (Amazon)壟斷，指控亞馬遜挾龍頭優勢，哄抬線上價格、向賣家超額收費並操控競爭等五大罪狀，成為拜登 政府打擊科技商業帝國最具里程碑的司法戰。

FTC主席麗娜‧康恩(Lina Khan)表示：「賣家每付出2元，亞馬遜就入袋1元，不僅是亞馬遜，消費者在線上購物都要付出更多成本。」

根據政治新聞網Politico報導，在長達172頁的訴狀，FTC明確提出亞馬遜五大罪狀。

1、指控亞馬遜高層阻礙調查，並使用Signal等加密程式互通訊息，強調：「儘管亞馬遜盡全力阻礙調查並隱匿內部經營訊息，但FTC仍提起訴訟。」

2、指控亞馬遜動用專責團隊，負責監控供應商不得在其他通路以更低廉價格出售商品：「亞馬遜對於自家以外通路，提供低價的賣家，以及壓低售價的競爭對手，透過懲罰方式，徹底剷除價格競爭。」

3、亞馬遜高層取消賣家可透過其他物流公司，配送 Prime商品的方案：「雖然亞馬遜曾經一度允許賣家自行挑選物流公司配送 Prime訂單，不過意識到此方便大門會降低競爭，於是很快收回成命。」

4、因為沒有來自競爭對手的壓力，亞馬遜有恃無恐，轉向賣家收取規費：「根據報導，亞馬遜會對透過其物流系統配送商品的賣家，收取近一半費用，因為亞馬遜深知賣家經營網購的利潤愈來愈少，誠如一位賣家所言：亞馬遜知道我們無路可走。」

5、亞馬遜透過賣家付費廣告，向買家強行置入：「多數賣家現在必須支付廣告費，才能覆蓋亞馬遜龐大的買家搜尋，於是買家搜尋相關商品的選項減少，進而轉向售價較貴的商品下單；雖然市場競爭激烈，偏偏亞馬遜以提高售價、降低服務品質的手段，削弱競爭對手或潛在競爭對手拓展業務的機會，足證亞馬遜採取違法的壟斷策略，意圖剷除競爭性。」