我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

華人斥資2萬美元搭迪士尼郵輪：超值得、還想再去

移民專頁／簽證期限收緊 外籍學生最多4年

特派員黃惠玲
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國學生在美國駐華大使館排隊等待簽證面談。(美聯社)
中國學生在美國駐華大使館排隊等待簽證面談。(美聯社)

國土安全部(DHS)16日宣布發布最終規定(Final Rule)，取消實施近半世紀、適用於外籍學生、交流訪客及外國媒體人員的「依身分停留」(Duration of Status，D/S)制度，改採固定停留期限管理，外籍學生在美停留原則上以四年為上限，整體上更加緊縮。該規定17日起在聯邦公報(Federal Register)公布，60天後(約9月中旬)落實執行。

這項新規明定外籍學生完成學業畢業，或選擇性實習訓練(OPT)結束後，原本60天的寬限期將縮短為30天。若提前結束學業或實習工作，也必須在30天內離境，或申請其他合法身分繼續留美。

根據新規，F類留學生及J類交流訪問學者的停留期限原則上不得超過四年。若需要延長停留時間，必須在期限屆滿前向美國公民移民服務局(USCIS)單獨提出「延長停留申請」(Extension of Stay，EOS)。學校指定校方官員(DSO)或雇主將不再具有直接延期權限。

而申請「延長停留」(EOS)時，若學業延誤是由申請人自身因素造成，將不再被視為合理的延期理由。例如因學業成績不佳導致無法按時完成課程，或學生因反覆無法或不願按照原定計畫完成學業，導致學習期限被迫延長。

新規限制學業轉換：大學部及以下、研究生轉換項目將受嚴格管控。

其中大學入學後首年內，學生不得隨意轉換專業、轉學或更換學習層級，除非獲得特殊豁免。 研究生在就讀期間，學生獲准進入哪一個研究項目，就必須完成該項目，中途不得轉換研究方向或項目。再則完成一學歷階段後，F-1學生只能繼續攻讀更高層級學位，例如讀完碩士只能攻讀博士以維持F-1身分。

至於I類外國媒體代表停留期限，最新規定一般停留期限不得超過240天，而中國籍媒體人員則限制為90天。簽證持有人如有需要，可向美國政府申請延期。

國土安全部表示，此舉可恢復移民制度完整性，打擊長期存在的簽證濫用問題，並透過定期審查加強國家安全。目前，美國多數其他類別的非移民簽證已採固定停留期限制度。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)表示，近50年來，「依身分停留」制度削弱了美國國家安全，並為移民詐欺提供可乘之機。他指出，多年來外籍學生得以無限期留在美國，部分人士藉由不斷註冊課程、反覆延長學生身分，規避離境要求，形成所謂「永久學生」(Forever Students)現象。

穆林表示，透過建立明確且有限的停留期限，美國將重新掌握篩選、背景審查及監督境內外籍人士的能力，確保外籍學生專注於完成學業，並於畢業後依規定返國。

國土安全部指出，自1978年起，外籍學生一直採用「依身分停留」制度，停留期限未設明確上限，導致部分人士透過持續修課長期留美。此次最終規定將終止此類制度漏洞。

針對目前已依「依身分停留」制度合法居留美國的F、J及I類非移民簽證持有人，國土安全部表示，將自新規生效日起自動轉換至新制度，其合法停留期限最長不得超過四年。

精華 FAQ

  • 最核心的改變是取消「依身分停留」制度，改以固定期限管理外籍學生與交流訪客。F類、J類簽證原則上停留不得超過4年，並須按期申請延長。

  • 新規將畢業或OPT結束後的寬限期，由原本的60天縮短為30天。若提前結束學業或實習，也必須在30天內離境，或改申請其他合法身分留美。

  • I類外國媒體代表一般停留不得超過240天，中國籍媒體人員則進一步限制為90天。若有需要，簽證持有人仍可向美國政府申請延期。

國土安全部 移民 美國公民

上一則

移民專頁／用了糧食券、白卡 辦綠卡恐被拒

下一則

理財百科／財務也需年中檢查 2步驟調整策略

延伸閱讀

留學生能待到何時？「不能再靠I-20 」大學急發指引

留學生能待到何時？「不能再靠I-20 」大學急發指引
美簽證改革新規 衝擊F-1留學生 移民律師：及早規畫求學時程

美簽證改革新規 衝擊F-1留學生 移民律師：及早規畫求學時程
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
留學新制衝擊大 想長期留美應及早申請綠卡

留學新制衝擊大 想長期留美應及早申請綠卡

熱門新聞

按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。(記者楊青／攝影)

美國現象／1張612元帳單 引爆小費大戰

2026-07-19 02:27
來自中國河南的關恆2020年獨自冒險前往新疆拍攝中國當局設立的大規模監禁設施，後前往美國尋求政治庇護。但在2025年的一次移民突襲中，關恆被意外牽連，遭遇了半年的牢獄之災，並險些被遣送至與中國關係密切的非洲國家烏干達。目前他已出獄獲得了美國的庇護許可。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／關恆 從尋找新疆集中營 到航向美國的政庇路

2026-07-19 11:20
關恆表示，自己只是一個獨立思考的個體，並非以反對中共、解放中國為己任的人，對中國也已無留戀。未來在美國生活、在美國繼續做影片，將會聚焦於美國的議題，不會再對中國投注過多。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／對話關恆 「美國人善意 令我真感動」

2026-07-19 16:49

美國現象／直接輸入金額 反制提示畫面

2026-07-19 02:25
在關恆此前生活的中國小城鎮，他很難找到像自己一樣脫離集體並能分享獨立思想的人，因此他會選擇在牆外豐富的資訊中與知識對話。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／對話關恆 「天生就逆反 牆外才真實」

2026-07-19 15:56
近期有多華人反映，持有效簽證從洛杉磯國際機場(LAX)入境時，遭遇美國海關暨邊境保護局(CBP)安排的「二次審查」。(受訪者提供)

移民專頁／持有效有簽證入境 華人頻遭二次審查

2026-07-19 02:15

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」