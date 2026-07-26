醫藥／肩疼要保養 遠離換人工關節

醫師提醒，經常肩膀疼痛無力的高危險群，更須提防嚴重後果；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 肩痛久拖可能惡化為旋轉肌袖損傷與肩關節炎。

肩痛久拖可能惡化為旋轉肌袖損傷與肩關節炎。 重點二： 輕中度可復健或注射治療，重度破裂則需手術。

輕中度可復健或注射治療，重度破裂則需手術。 重點三：反式人工肩關節可改善疼痛並恢復生活功能。

很多人肩膀疼痛甚至多年未改善，靠推拿、復健止痛藥「和平相處」，直到難以入睡、工作才就醫，結果是肩旋轉肌袖損傷、肩關節 炎，有些嚴重到須置換人工關節。醫師呼籲重視保養，尤其長時間不動、搬重物的高危險群，中年後過半可能出問題。

台灣衛福部台南醫院骨科 主治醫師林恆泰指出，輕微的旋轉肌袖撕裂傷可復健治療，減輕旋轉肌張力，同時提升力量和穩定性，增生療法注射例如高濃度葡萄糖水或PRP也有療效。然而中、重度斷裂，若復健效果不佳，則建議考慮接受手術治療。

林恆泰提醒民眾重視肩關節保養，平時多活動，適度肩部伸展，避免同一個姿勢過久，不宜反覆拿抬過重物品。肩膀是人體活動度最大關節，有良好健康的肩關節，才能有好的生活品質。

最近案例56歲黃先生右肩疼痛好幾年，診所看診復健、服藥、打針都不見起色。夜晚疼痛特別明顯，無法側睡，甚至會痛醒、難再入睡。經仔細評估及核磁共振檢查，診斷為嚴重的肩旋轉肌袖破裂合併肩關節炎。討論後決定接受反式全肩人工關節置換手術，術後三個月恢復及復健治療，生活、工作及睡眠品質都大幅改善。

微創關節鏡修補手術已成熟，微小傷口技術減少術後疼痛和康復時間。嚴重破裂難修補、或因年紀大旋轉肌品質不佳病人，則可選擇「反式人工肩關節手術」，將損壞關節組織替換為人工植入物，取代旋轉肌正常功能，這種手術可大幅減少疼痛，提高生活品質。

林恆泰表示，「反式人工肩關節」是特殊設計關節置換術。傳統人工肩關節模仿人體結構上臂球狀骨端，肩胛骨端凹形；反式設計則是將這兩者對調，變成「肩胛骨端是圓球、上臂骨端是凹杯」。

林恆泰表示，反式人工肩關節手術在台灣已十分成熟，醫療風險低。手術時間平均2至3小時，住院約5至7天，術後需物理治療。大多數患者3到6個月內恢復功能，可自行日常活動。