醫藥／肩疼要保養 遠離換人工關節
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很多人肩膀疼痛甚至多年未改善，靠推拿、復健止痛藥「和平相處」，直到難以入睡、工作才就醫，結果是肩旋轉肌袖損傷、肩關節炎，有些嚴重到須置換人工關節。醫師呼籲重視保養，尤其長時間不動、搬重物的高危險群，中年後過半可能出問題。
台灣衛福部台南醫院骨科主治醫師林恆泰指出，輕微的旋轉肌袖撕裂傷可復健治療，減輕旋轉肌張力，同時提升力量和穩定性，增生療法注射例如高濃度葡萄糖水或PRP也有療效。然而中、重度斷裂，若復健效果不佳，則建議考慮接受手術治療。
林恆泰提醒民眾重視肩關節保養，平時多活動，適度肩部伸展，避免同一個姿勢過久，不宜反覆拿抬過重物品。肩膀是人體活動度最大關節，有良好健康的肩關節，才能有好的生活品質。
最近案例56歲黃先生右肩疼痛好幾年，診所看診復健、服藥、打針都不見起色。夜晚疼痛特別明顯，無法側睡，甚至會痛醒、難再入睡。經仔細評估及核磁共振檢查，診斷為嚴重的肩旋轉肌袖破裂合併肩關節炎。討論後決定接受反式全肩人工關節置換手術，術後三個月恢復及復健治療，生活、工作及睡眠品質都大幅改善。
微創關節鏡修補手術已成熟，微小傷口技術減少術後疼痛和康復時間。嚴重破裂難修補、或因年紀大旋轉肌品質不佳病人，則可選擇「反式人工肩關節手術」，將損壞關節組織替換為人工植入物，取代旋轉肌正常功能，這種手術可大幅減少疼痛，提高生活品質。
林恆泰表示，「反式人工肩關節」是特殊設計關節置換術。傳統人工肩關節模仿人體結構上臂球狀骨端，肩胛骨端凹形；反式設計則是將這兩者對調，變成「肩胛骨端是圓球、上臂骨端是凹杯」。
林恆泰表示，反式人工肩關節手術在台灣已十分成熟，醫療風險低。手術時間平均2至3小時，住院約5至7天，術後需物理治療。大多數患者3到6個月內恢復功能，可自行日常活動。
若肩痛多年未改善，可能從旋轉肌袖損傷進展為嚴重撕裂，甚至合併肩關節炎，造成夜間痛醒、無法側睡，最後影響工作、睡眠與日常活動。 輕微的旋轉肌袖撕裂傷可先做復健，減輕肌肉張力並提升力量與穩定性，也可考慮高濃度葡萄糖水或PRP等增生療法注射，幫助改善疼痛。 當肩旋轉肌袖中、重度斷裂且復健效果不佳，或因年紀大導致旋轉肌品質不佳、難以修補時，可考慮反式人工肩關節置換，通常能明顯減痛並恢復功能。
精華 FAQ
若肩痛多年未改善，可能從旋轉肌袖損傷進展為嚴重撕裂，甚至合併肩關節炎，造成夜間痛醒、無法側睡，最後影響工作、睡眠與日常活動。
輕微的旋轉肌袖撕裂傷可先做復健，減輕肌肉張力並提升力量與穩定性，也可考慮高濃度葡萄糖水或PRP等增生療法注射，幫助改善疼痛。
當肩旋轉肌袖中、重度斷裂且復健效果不佳，或因年紀大導致旋轉肌品質不佳、難以修補時，可考慮反式人工肩關節置換，通常能明顯減痛並恢復功能。
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