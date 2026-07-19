星座／金牛座充實快樂 水瓶座口才致勝

2026年7月19日至7月25日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

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