美國現象／1張612元帳單 引爆小費大戰

按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。(記者楊青／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州612美元帳單只給9美元小費，引爆網路論戰。

加州612美元帳單只給9美元小費，引爆網路論戰。 重點二： 消費者質疑小費按餐價百分比計算已變相強制收費。

消費者質疑小費按餐價百分比計算已變相強制收費。 重點三：支持者認為高檔餐廳服務更專業，應反映在小費上。

最近加州 一名食客的一張帳單在網上瘋傳，短短幾天引發數百萬人熱烈討論，小費 文化再度成為輿論焦點。

一名消費者到北加州沙加緬度一家高檔牛排 館用餐，帳單總額612美元。結帳時，餐廳系統自動列出建議小費金額：18%、20%、22%，分別約為110美元、123美元和135美元。

然而，這名顧客最後只留下9美元小費。但真正讓事件暴紅的不是這9美元，而是他在帳單上寫下的一篇「小作文」。

約定俗成 竟變天經地義

這位客人開宗明義表示：「致那些把小費規則視為天經地義的人，我們來好好談談」。他質疑，自己花了612美元吃飯，為什麼突然就被期待再支付120美元給服務生？同樣是送餐、續杯、收盤子，同樣是在桌邊服務差不多的時間，為什麼菜單價格愈高，服務生的小費就愈高？

「小作文」有理有據：「50美元牛排，和20美元牛排，盤子會因此變重嗎？」「如果服務內容沒有改變，為什麼服務收入卻跟著翻倍？」他寫道，小費理應是對服務品質的獎勵，而不是餐廳價格的附加稅。他說，自己確實會為好的服務付小費，但不認為小費僅僅因為餐廳收費更高，就自動變成了一個按百分比計算的附加費用。他質疑：小費是否因長期的約定俗成就變成天經地義地合理了？

「小作文」在社群平台迅速暴紅，支持與反對意見唇槍舌戰，各自據理力爭。

額外獎勵 成了半強制性質

支持者認為，這名顧客說出許多人忽略的角度或不敢說的心聲。他們表示，小費制度原本是顧客對優質服務的額外獎勵，但如今卻逐漸演變成一種半強制性收費。

亞凱迪亞林姓夫婦表示，他家近日因女兒高中畢業在一家餐館請客，叫了茅台酒，另一桌喝的是普通紅酒，服務生倒酒、上菜動作沒有差別，但他相信自己最後「被小費」的數字一定比那桌高很多。同樣地，一位客人點20美元漢堡，另一位客人點100美元牛排，服務生付出的勞動未必相差五倍，有什麽理由他們的收入相差五倍？

北美南加寫作協會會長嚴筱意認為，美國小費「現在已漲到無法忍受的地步」。她認為，既然要開餐館，老闆的價錢應該已包含雇人上菜、收盤的成本，顧客如果很喜歡周到的服務，隨意打賞是自願，而不應該是強迫性要求。但近年情況完全變味，有嫌小費太低的，有抱怨沒給夠比率的，甚至有追出餐館向客人要追加的，很多人都有「被迫給」的感覺。

國家廣播電視公司NBC 4資深媒體人李若因工作關係一年中有半數時間在餐館就餐。他表示，尤其在加州，這些年很多餐館菜價飛漲，小費比率不斷提高，相當於服務生在高帳單的基礎上加大獲取比率，雙重得利。

他表示，這些年眼看著各地小費比率一長再長，範圍一擴再擴。20年前，午餐10%、晚餐15%算是正常；後來逐漸變成15%和18%；疫情期間，許多人為支持餐飲業，主動提高到20%以上；而如今許多刷卡機直接跳出20%、22%、25%的選項。還有一些餐廳結帳時候自動把小費加進去，客人一不留心就會支付雙重小費，變成一頓飯小費高達30%至35%。民眾不僅要承受高菜價的壓力，還要承受高小費的附加壓力，難怪很多人現在減少外出就餐。

不少華裔民眾吐槽，現在小費已從「感謝」變成「壓力」。除傳統堂食餐館外，奶茶店、咖啡店、自助餐、外帶櫃台，甚至只是拿個外賣，都開始詢問顧客是否願意支付小費，讓人感覺相當尷尬。

服務時間相同 品質有別

反對少給小費的民眾則認爲，高價餐廳的服務並不一定只是「端盤子」。在華洋餐館都做過服務生的Alison李表示，高檔餐廳服務員往往要熟悉酒單、牛排熟度、食材來源、餐酒搭配、過敏原資訊，她自己就接受過專業訓練，「我們提供的不只是送餐，而是一種完整的用餐體驗」。她舉例說，一瓶200美元紅酒和一瓶20美元紅酒雖然都只是開瓶倒酒，但顧客期待、服務細節與出錯成本其實並不相同，服務高消費客戶通常伴隨更高壓力。

聖瑪利諾華資高檔牛排館Colonial Kitchen老闆Almanda欒支持服務生，「美國就是小費國家，給小費天經地義的。」她說，她的牛排店並沒有要求客人一定要給多少小費，帳單上的數字只是給客人的參考，由客人自由選擇。

Almanda說，她這些年經營西餐館，感覺華洋客人給小費相當不同，洋人往往給小費爽快而大方。她的一些服務生一天工作六個小時，可以拿到好幾百小費，一些人吃20美元會給40美元小費。

聖瑪利諾華資高檔牛排館Colonial Kitchen老闆Almanda欒表示，白人給小費往往爽快而大方。(記者楊青／攝影)