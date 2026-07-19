封面故事／對話關恆 「美國人善意 令我真感動」

關恆表示，自己只是一個獨立思考的個體，並非以反對中共、解放中國為己任的人，對中國也已無留戀。未來在美國生活、在美國繼續做影片，將會聚焦於美國的議題，不會再對中國投注過多。(記者馬璿╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 關恆批評中國社會常先質疑動機，厭惡被帶節奏式攻擊。

關恆批評中國社會常先質疑動機，厭惡被帶節奏式攻擊。 重點二： 他表示不想再回中國，僅懷念地理環境，對社會氛圍感到可怕。

他表示不想再回中國，僅懷念地理環境，對社會氛圍感到可怕。 重點三：他肯定美國社會有善意與制衡，並承諾走出低調、更多互動。

對話關恆(下篇)

Q24：不喜歡被「帶節奏」

世：網上攻擊你的人說，你為了拿美國庇護 所以才做了這件事。

關：中國國內一個很常見的風氣是，無論你做什麼，都要先質疑你的動機。比如我在西藏時曾用無人機拍影片，被當地警察攔住，當時他們問我的第一句就是「你什麼目的？」「誰指使你的？」 我很不喜歡中國網路上一個很常見的攻擊用詞「帶節奏」，因為說這話的人根本不管你做了什麼，只是憑自己的想像去臆測你的目的，然後以此為基礎發起人身攻擊。

Q25：不想再回去中國

世：作為政治流亡者，一些人對中國徹底死心，主動從精神和身體上切割；另一些人則對中國感情仍然很深，認為自己只是被迫流亡。你更傾向哪種？

關：我是不想再回去的。我對中國唯一懷念的是它的地理環境，而當你真正進入那個社會環境，會覺得「太可怕了」。

圖為ICE在曼哈頓的辦事處。不少申請庇護的非法移民，在移民法庭出席聽證會時，遭移民與海關執法局(ICE)拘留。(本報資料照／記者許君達攝影)

Q26：美國允許不同聲音

世：你以前對美國的印象是什麼？

關：最初的印象與很多人相同：民主社會、允許有不同的聲音，任何政策或事情都同時有支持和反對的聲音等等。

Q27：反移民 事出有因

世：進監獄後印象有變化嗎？

關：沒有變化。因為我知道現任政府實行激進的反移民政策，是因為上屆政府過於寬鬆的政策引發了很多美國人的不滿，算是事出有因。而在一年之後，這種激進的反移民政策同樣引發了很多美國人的不滿。我在監獄裡能看見CNN的新聞，那麼多人走上街頭抗議移民政策、支持移民社區，而他們多數也都是美國人。於是，我對「美國人」這個群體也有了一種更深刻的體會。我們跟他們本來沒什麼交集，但他們還是站出來幫我們說話，真的很感動。

中國公民記者關恆冒險拍攝大量中國政府在新疆大規模關押維吾爾人的影片，隨後逃亡國外，輾轉抵達美國申請政治庇護。他在申庇過程曾被ICE逮捕，紐約華人前往上州的監獄聲援並探視他。(讀者馬聚提供)

Q28：美國社會有善意

世：但你自己很冤枉地被抓進去，吃了牢獄之苦。你對這個「體制」會有種恨意嗎？

關：我算是被誤傷的吧，運氣不好。我沒有恨。因為我覺得美國社會就是這個樣子，允許有不同的聲音，每屆政府也都在左搖右擺。而且從那麼多美國人上街為移民說話，能看出這個社會還是有善意的，這一點跟中國社會很不一樣。

這當然不代表我支持這種政策，因為我自己就是受害者。只能說，我能理解它的原因。他們這麼做，表面上說是要抓犯罪者，但其實是為了讓少數群體獲益，但影響到了很多普通人。在中國本來也是這樣，但在中國沒有人敢站出來反對，政府幾乎肆無忌憚；在美國，有人反對，而且反對很多時候也是有用的。我在監獄裡的時候，比較關注移民相關的新聞。我發現，川普政府推出一些不合理政策後，從地方到聯邦的很多法官都會站出來阻擋，這點在中國是不可想像的。

Q29：找答案思維循環

世： 無論在中國還是在美國，你一直都是在「發現問題-自己思考-獲取外部知識-尋找答案」，然後再發現新問題，尋找新答案的思維循環裡。

關：是的。

Q30：承諾要自我改變

世：你未來還是希望不被外界過多打擾，保持一種像你以前一樣的，比較從容、溫和的節奏，同時也保持你的觀察和思考？

關：哎呀，我其實也在掙扎。我現在既然有機會出來，重新開始一段新的人生，我給自己的承諾是要做些改變，不要老是像以前那樣低調。今天我願意接受媒體採訪、袒露心聲，其實是在履行一個承諾。我在經受磨難的時候，有很多人站出來幫我，而我不能在這些人把我撈出來以後，還繼續像以前一樣默不作聲。所以我必須站出來盡可能與大家互動。