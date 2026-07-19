養生／盡早餵孩子吃雞蛋 研究：可降2成過敏

近十年研究發現，讓孩子早點接觸雞蛋等過敏原，能降低他們過敏的可能性。(新華社)

兒科醫師過去建議父母等到孩子開始學走路才餵花生、雞蛋 等常見的食物過敏原，理論是早期接觸恐導致食物過敏，但近十年的研究發現，讓孩子早點接觸過敏原實際上能降低他們過敏的可能性，一項最新研究更發現，父母讓小孩盡早開始吃蛋，雞蛋過敏的發生率下降將近20%。

研究顯示，早期就讓孩子食用食物過敏原其實能減少過敏的可能性，一項具有里程碑意義的2015年研究發現，這個道理適用於花生。國家衛生院在2017年公布更新過的指南，鼓勵兒童早點接觸過敏原，科學家去年也證實，這讓花生診斷過敏的數量下降，從下降的幅度來看，數萬例的診斷得以避免。

一項研究指出，盡早接觸過敏原的原理也適用於雞蛋，研究人員發現澳洲鼓勵父母讓小孩較早吃蛋後，雞蛋過敏的發生率下降了17%，這說明早期接觸不僅不會導致食物過敏，反而能起保護作用。

昆士蘭大學流行病學家科普林（Jennifer Koplin）說，這項新準則似乎逐漸被父母所接受，最新研究發現，幾乎所有嬰兒在出生第一年就開始吃雞蛋，超過一半的嬰兒在七個月大時就已經吃雞蛋了。

人類為何會食物過敏，原因至今尚未完全明瞭，科學家懷疑這與人體首次接觸過敏原有關。費城兒童醫院兒童過敏科醫師及免疫醫學家希爾（David Hill）說，我們現在知道將食物過敏原介紹給腸道，等於告訴免疫系統這項食物是安全的。相較之下，若免疫系統首次以不同方式接觸過敏原，例如孩子乾燥、破皮的皮膚接觸到父母食物的碎屑，對某些孩子來說這是告訴免疫系統這食物過敏原是危險的，科學家懷疑這或許可以解釋為什麼濕疹似乎與食物過敏的發生有關。

至於何時可以開始給嬰幼兒吃雞蛋，科普林說雞蛋要煮熟並加到孩子平時吃的食物中，目前的指南建議開始吃固體食物後不久就可以吃蛋了，通常大約是孩子六個月大左右的時候。