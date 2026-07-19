我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

養生／盡早餵孩子吃雞蛋 研究：可降2成過敏

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
近十年研究發現，讓孩子早點接觸雞蛋等過敏原，能降低他們過敏的可能性。(新華社)
近十年研究發現，讓孩子早點接觸雞蛋等過敏原，能降低他們過敏的可能性。(新華社)

兒科醫師過去建議父母等到孩子開始學走路才餵花生、雞蛋等常見的食物過敏原，理論是早期接觸恐導致食物過敏，但近十年的研究發現，讓孩子早點接觸過敏原實際上能降低他們過敏的可能性，一項最新研究更發現，父母讓小孩盡早開始吃蛋，雞蛋過敏的發生率下降將近20%。

研究顯示，早期就讓孩子食用食物過敏原其實能減少過敏的可能性，一項具有里程碑意義的2015年研究發現，這個道理適用於花生。國家衛生院在2017年公布更新過的指南，鼓勵兒童早點接觸過敏原，科學家去年也證實，這讓花生診斷過敏的數量下降，從下降的幅度來看，數萬例的診斷得以避免。

一項研究指出，盡早接觸過敏原的原理也適用於雞蛋，研究人員發現澳洲鼓勵父母讓小孩較早吃蛋後，雞蛋過敏的發生率下降了17%，這說明早期接觸不僅不會導致食物過敏，反而能起保護作用。

昆士蘭大學流行病學家科普林（Jennifer Koplin）說，這項新準則似乎逐漸被父母所接受，最新研究發現，幾乎所有嬰兒在出生第一年就開始吃雞蛋，超過一半的嬰兒在七個月大時就已經吃雞蛋了。

人類為何會食物過敏，原因至今尚未完全明瞭，科學家懷疑這與人體首次接觸過敏原有關。費城兒童醫院兒童過敏科醫師及免疫醫學家希爾（David Hill）說，我們現在知道將食物過敏原介紹給腸道，等於告訴免疫系統這項食物是安全的。相較之下，若免疫系統首次以不同方式接觸過敏原，例如孩子乾燥、破皮的皮膚接觸到父母食物的碎屑，對某些孩子來說這是告訴免疫系統這食物過敏原是危險的，科學家懷疑這或許可以解釋為什麼濕疹似乎與食物過敏的發生有關。

至於何時可以開始給嬰幼兒吃雞蛋，科普林說雞蛋要煮熟並加到孩子平時吃的食物中，目前的指南建議開始吃固體食物後不久就可以吃蛋了，通常大約是孩子六個月大左右的時候。

精華 FAQ

  • 研究發現，嬰兒越早開始接觸雞蛋，日後發生雞蛋過敏的機率越低，且效果接近下降20%。這顯示早期接觸並非增加風險，反而可能具有保護作用。

  • 研究人員觀察澳洲鼓勵父母讓孩子較早吃蛋後，雞蛋過敏的發生率下降17%。這項結果支持早期引入過敏原，有助於降低兒童食物過敏的發生。

  • 目前指南建議在開始吃固體食物後不久即可嘗試，通常約6個月大。雞蛋必須煮熟，並可混入孩子平時吃的食物中，讓免疫系統逐步接受。

雞蛋

上一則

養生／豆類、莓果…50歲後抗老必吃

下一則

養生／吃優格加果醬…5旬婦血糖飆升

延伸閱讀

6個月嬰兒首次喝牛奶休克 醫：近5年1問題愈來愈多

6個月嬰兒首次喝牛奶休克 醫：近5年1問題愈來愈多
常不吃早餐研究示警恐腦萎縮 營養師推最強健腦5食物

常不吃早餐研究示警恐腦萎縮 營養師推最強健腦5食物
超加工食品不只變胖 還影響專注力、情緒與大腦

超加工食品不只變胖 還影響專注力、情緒與大腦
沒熟比較營養？專家曝「全熟蛋」驚人好處：蛋白質吸收率暴增8成

沒熟比較營養？專家曝「全熟蛋」驚人好處：蛋白質吸收率暴增8成

熱門新聞

紐約皇后區醫師程志(中)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，2025年出庭時被上銬，同年8月被判刑24年。( 本報資料照)

封面故事／連環迷姦案 惡魔的劇本

2026-07-12 13:56
繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。(記者楊青╱攝影)

綠手指／翡翠木變花海 華人夢幻庭園

2026-07-12 02:11
幾起歐美迷姦案中，有個特點引人關注，就是迷姦犯幾乎全為華人男性，而受害人全部為華人女性。(圖／123RF)

封面故事／傷害女同胞 菁英為何變色魔

2026-07-12 10:44
過去一年中，歐洲和美國陸續揭露數起華人驚悚迷姦案。(圖／123RF)

封面故事／華女防陷阱 要靠3層保護網

2026-07-12 13:11
由卡達政府贈送的「新空軍一號」1日停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，媒體稱這架川普的新座機為「空中宮殿」。(路透)

新聞眼／看看新空軍一號 多麼大又美

2026-07-12 11:10
示意圖。(Photo by Christin Hume on Unsplash)

本周星座／雙子座理性為上 天秤座翻新篇章

2026-07-12 02:00

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌