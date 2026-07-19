醫藥／攝護腺癌 早期治療預後佳

攝護腺癌是中高齡男性好發的癌症，早期幾乎無症狀，是男性不可輕忽的疾病；示意圖。(圖／123RF)

攝護腺（前列腺）癌是男性不可輕忽的疾病，年齡愈大，罹癌風險愈高。台灣健康保險 署署長石崇良表示，攝護腺癌好發於年長的男性，又被稱之為「長壽癌」，只要活得夠久，就有機會得到這個老人病。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師黃建榮也說，攝護腺癌屬於「老男人」的疾病，年過60歲有愈高的機率罹患。攝護腺癌與攝護腺肥大的初期症狀相似，皆是排尿滴滴答答、排尿速度變慢、夜尿等，很多男性不太願意面對排尿異常，常會自我催眠「老了都會這樣」，或自認只是攝護腺肥大，屬於良性的攝護腺增生，叮囑自己別尿在褲子上就沒事，導致不少攝護腺癌的患者，被診斷時都已經是晚期。

切除腫瘤 多以微創手術

黃建榮表示，攝護腺癌分為四期，第一期通常沒有症狀，肛門指診也難以摸到硬塊，不少患者是自費做PSA檢驗才發現異常；第二期患者，除了PSA檢驗異常以外，肛門指診也能摸到硬塊，而腫瘤僅侷限在攝護腺內。第一期與第二期都屬於早期患者，可以透過手術切除腫瘤，搭配放射線治療，可有八到九成的十年存活率。

黃建榮說，目前臨床多建議以微創手術切除腫瘤，並以達文西攝護腺切除手術為主。雖然傳統腹腔鏡手術也能切除腫瘤，但攝護腺癌術後最擔心「尿失禁」，達文西手術縫合膀胱與尿道的效果勝於傳統腹腔鏡，術後尿失禁差異大，也能降低術後發生勃起功能障礙的機率。

第三期後的患者，經治療後的十年存活率僅剩一成。黃建榮說，第三期是癌細胞已經侵犯到攝護腺周邊組織，如貯精囊、膀胱；第四期則是癌細胞轉移到淋巴結、骨頭，最常見的轉移部位為「腰椎」。

曾有一位七旬老翁，長期飽受腰痛之苦，以為是農務工作引起的後遺症，置之不理，直到某次痛到無法入睡，才開始就醫。一開始他先到骨科求診，但止痛藥怎麼吃也沒用，後來骨科醫師懷疑「可能是癌」，幾經波折才診斷為攝護腺癌；而早在腰痛問題發生前，老翁早就出現排尿不順等問題，卻延誤了就醫良機。

黃建榮說，晚期攝護腺癌能使用的工具不多，初期會先採荷爾蒙治療，透過「抗男性荷爾蒙」的藥物，讓腫瘤萎縮；但荷爾蒙治療通常二年左右就會出現抗藥性，癌細胞難以抑制，此時會進行化療，但效果有限，最多維持幾個月的存活效果。除了化療以外，目前也有標靶藥物可以使用，但對帶有特定基因的患者較有效果；另外，還有新一代荷爾蒙的藥物可以選擇。

黃建榮表示，攝護腺癌一旦轉移之後，就難以根治，唯有早期才能進行手術，根治效果佳。

PSA抽血篩檢 準確度80%

超高齡化社會來臨，可預期未來攝護腺癌的患者勢必會增加，早期發現、早期治療預後佳，黃建榮說，攝護腺癌具有遺傳性，如果家族中有兩位男性長輩罹患過攝護腺癌，就得有高度警覺。

建議有攝護腺癌家族史者，55歲起每年做一次PSA檢驗，僅需要抽血就能得知指數，該篩檢的準確度達80%，指數異常再搭配肛門指診，都能早期揪出攝護腺癌，及早治療就能降低死亡風險。