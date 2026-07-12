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吃貨／僅14個座位的洛杉磯餐廳 登北美50佳

曾維序
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位於加州西好萊塢的餐廳Somni榮登「北美最佳50間餐廳」名單。(Somni餐廳...
位於加州西好萊塢的餐廳Somni榮登「北美最佳50間餐廳」名單。(Somni餐廳官網)

位於加州西好萊塢的餐廳Somni，榮登「北美最佳50間餐廳」(America's 50 Best Restaurants)名單，這間由主廚扎巴拉(Aitor Zabala)掌廚的西班牙精緻餐廳，是高級洛杉磯首家米其林三星餐廳。

餐廳只有14個座位，每晚7點半開始營業並只接待一輪客人，品嘗菜單(tasting menu)通常有20道以上的菜餚，顧客可以邊欣賞主廚及團隊烹調和擺盤食材，並在用餐過程和他們互動，讓用餐體驗既能大啖美食又能欣賞表演，不少人認為Somni上榜是實至名歸。

紐約郵報(New York Post)報導，Somni原本在比佛利山SLS豪華精選酒店(SLS Beverly Hills)裡營業，隸屬餐飲集團ThinkFoodGroup旗下，新冠疫情期間關閉，後來扎巴拉沒有立刻復業，而是花了四年尋找理想地點、組成團隊並完善餐廳的未來發展。

Somni的十分注重呈現與儀式感。用餐體驗從戶外開始，顧客先在露台聚集並享用點心，再進到主用餐區，開始餐廳所謂的沉浸式美食之旅，而扎巴拉就是這趟旅程的核心。

餐廳的14個座位圍繞並面對中央工作吧台，每個人都能看到扎巴拉和他的團隊準備食物和擺盤，餐廳鼓勵顧客在用餐過程中和扎巴拉互動，可以問問題、拍照及觀看每道菜的最後潤飾；餐廳發言人喬林(Zach Jorin)受訪時說，用餐體驗就是一場表演。

品嘗菜單通常有20至26道菜，實際數字依據當天實際上的菜變動，菜單定期根據食材和扎巴拉的創意理念更換，喬林說有一些固定菜色，但很多菜單最終取決於主廚當天的想法和靈感。

對於那些希望有更僻靜用餐環境的顧客，Somni有六人座私人包廂，在和主用餐區隔開的私密空間提供一樣精緻的菜色和周到的服務。

Somni用餐需預約，7月的席位已開放預約。根據laEater網站報導，預約時需預付每人600美元的訂金。 

laEater報導，多年前洛杉磯摒棄了米其林指南，轉而推崇一種更為輕鬆隨興、不那麼講究的高級餐飲方式。隨著時間的推移，這座城市重新融入米其林的懷抱，並湧現出許多世界級餐廳。Somni餐廳躋身洛杉磯最精緻——也最昂貴——的餐廳之列，因為它為食客們提供了城中最稀有、最獨特的用餐體驗之一。

精華 FAQ

  • Somni不僅入選「北美最佳50間餐廳」，也因其高端西班牙料理、極少座位與強烈表演感的用餐方式受到關注，被視為洛杉磯最獨特的餐飲體驗之一。

  • 餐廳只有14個座位，圍繞中央工作吧台，客人可近距離觀看主廚團隊料理與擺盤，並在用餐過程中互動。晚間只接待一輪客人，強調沉浸式體驗。

  • Somni原本在SLS Beverly Hills營業，疫情期間關閉後，主廚扎巴拉花了4年重新找地點、組團隊並調整方向，之後才以更完整的形式重返餐飲市場。

洛杉磯 加州 比佛利山

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