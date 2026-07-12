綠手指／翡翠木變花海 華人夢幻庭園

繡球花在南加州扦插繁殖相當容易成功。(記者楊青╱攝影)

「我用的幾乎都是朋友家花園的邊角料。」家住洛杉磯 天使國家森林(Angeles National Forest)山腳下聖迪瑪斯(San Dimas)的林太太，利用南加州 常見的翡翠木(Jade Plant)打造出一座翡翠花園。每年冬春之際，滿園盛開淡粉色小花，花海層層疊疊，既浪漫又溫馨。

林家後院2.5英畝，種植不少樹木，整體空間仍顯空曠。「以前數次買回各種花卉，少則十幾盆，多的時候買過上百盆。」林太太表示，植物分散種植在大片土地上，往往看不出明顯效果；加上南加州夏季高溫乾旱，不少植物撐不過一年。她坦言，過去花了不少錢，卻始終沒能打造出理想中的花園。

四年前，林太太的母親從中國來美探親。有一天傍晚散步，撿回鄰居修剪後丟棄的翡翠木枝條。母女倆當時都沒想到，這些原本被當成廢棄物的邊角料植物，幾年後竟成為打造花園的主角。

「這些枝條插種在幾個大盆裡，沒想到一年多就長成一個小花園。」林太太說，之後她持續利用新長出的枝條扦插繁殖，幾年下來，翡翠木成片擴展，逐漸形成一座生機盎然的翡翠園。翡翠木每年11月左右開始開出淡粉色小花。當南加州冬季百花凋零之際，卻是她家花園最美的時候。

住在格蘭杜拉(Glendora)的李太太，則透過繡球花扦插繁殖打造自家花園。她家的繡球花園最初僅來自聖地牙哥一位朋友贈送的一株繡球花，經過多年扦插繁殖，如今已是滿園春色。每年母親節至父親節期間，庭院花團錦簇，美不勝收。

李太太表示，在南加州種植繡球花並不容易，需要摸索不少技巧。她的兒子在新英格蘭地區上大學，每年春夏探望兒子時，都能看到當地成排盛開的繡球花。然而，同樣的植物移植到南加州後，表現卻大不相同。這些年來，她先後替繡球花更換了好幾個種植位置，直到找到院子裡半日照、半遮蔭的環境，再經過多次調整澆水與施肥方式，繡球花才逐漸適應環境，穩定生長。

每年春夏花開過後，林太太將大朵大朵的繡球花剪下來，做成乾花，再做成花籃或花鏡。強壯的花枝則再度扦插繁殖，或養成盆花，來年分送朋友，每每成為最別致最受歡迎的伴手禮。

從用扦插繁殖方式DIY的翡翠園，是南加冬春一道別致的風景。(記者楊青╱攝影)