建國250周年／為何多數非裔不愛掛國旗？

傑瑞．艾斯特斯每天都會在底特律的住家驕傲地懸掛美國國旗。(美聯社)

國旗在不同族裔、年齡與政治立場的美國人眼中，代表著截然不同的意義。

傑瑞．艾斯特斯(Jerry Esters)每天都會在底特律的住家驕傲地懸掛美國國旗。

而幾哩之外，伊馮．皮斯托奇尼(Yvonne Pistochini)則說，在任何情況下，她都不會允許這面星條旗在她的住所留下陰影。

兩人皆為非裔 美國人。

密西根州的白人夫婦琳達和格雷格·坎寧安在底特律西北部的家門前立起旗桿，高掛國旗。(美聯社)

共和黨、年長白人愛掛

最新民調顯示，共和黨人與年長白人較易視國旗為團結象徵，至於年輕民主黨人與非裔美國成人則多不懸掛國旗。在美國建國250周年之際，星條旗的意義正深刻反映國家的分裂。

根據美聯社報導，對居住在底特律的非裔美國人艾斯特斯而言，國旗是代表了讓奴隸的後代能夠找到成功與茁壯的機會，64歲的艾斯特斯是一位退休的陶土雕塑家，曾任職於底特律一家汽車製造商。他在位於該市西側舍伍德森林(Sherwood Forest)的家中懸掛了三面美國國旗。

「這些房子建成的時候，像我、我母親和我的家人這樣的黑人……我們根本買不起，」他說。

艾斯特斯的曾曾祖母生來就是奴隸。 他說，「某種程度上我正在實現她(曾曾祖母)的夢想。有工作、有自己的事業，還有個像樣的家。我覺得這就是美國精神的體現，但我們必須去爭取，而我們非裔美國人，確實也努力爭取過了。」

美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)在美國250周年前夕調查發現，美國人對「星條旗」的看法因政治、年齡與種族而分歧，共和黨人和年紀比較大的白人，特別會想要懸掛國旗，而年輕的民主黨人與非裔美國人成年人則較不會懸掛。

「重新獻身 250」活動5月中在華府國家廣場舉行，一名參與者開心的手持美國國旗；該活動主要由保守的基督教人士組成。(美聯社)

三成非裔美成人曾掛

根據這項調查，艾斯特斯在黑人成年人中屬於少數，調查發現，只有約三成非裔美國成人表示曾懸掛美國國旗，而白人和西語裔成年人中約有半數懸掛國旗。

另一位79歲的皮斯托奇尼則簡潔地表示，國旗所代表的美國，與她成長過程中認識的美國並非同一個國家。她說，「掛國旗不代表就是愛國。如果大家都真的愛國，哪還有這些問題。」

達特茅斯學院(Dartmouth College)美國史教授德爾蒙特(Matthew Delmont)說，「美國黑人比白人更了解，國旗有時候會被拿來當成一種排他的愛國主義的藉口：國旗變成了在說『你不屬於這裡』的一種工具。」

這項調查於4月16日至20日進行，一共訪問2596名成年人，結果發現，年長白人，特別是共和黨人，比較會把國旗當作是團結的象徵。約半數美國成年人表示，他們在一年中大部分時間或節日會在家中懸掛國旗，約七成共和黨人與約六成60歲以上的美國人至少在節日期間懸掛國旗。約六成民主黨人與無黨派人士表示「從不」懸掛國旗，其中包括75%的45歲以下民主黨人。

73歲、美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)白人退休職員南希．韓森(Nancy Hansen)認為國旗代表著自由。她說，「自由地住在我們想住的地方，去我們想去的地方旅行，在我們想養育孩子的地方養育孩子。」

密西根州的白人夫婦琳達(Linda)和格雷格·坎寧安(Greg Cunningham)，也將國旗與自由聯繫起來。他們位於底特律西北部的家外牆被紅、白、藍三色裝點得格外醒目。國旗就高高飄揚在離家門口僅幾呎遠的旗桿上。

「這完全與政治無關，」63歲的琳達說。 「這是我們的自由。我熱愛美國國旗。我熱愛它所代表的一切。我熱愛美國。我知道現在世界上發生了很多事情，我也知道每個人都有自己的看法，我只是感到難過，政治竟然要和國旗扯上關係。」

非裔作家：是痛苦符號

71歲的保羅·沃爾索爾(Paul Walthour)偶爾會在特殊場合和一些假日，在他位於明尼阿波利斯郊區的家門外升起國旗。沃爾索爾說，當他不在家，待在自己的小木屋裡時，國旗每天早上都會升起，晚上則會降下。

沃爾索爾是白人，也是退休的廣告公司創意總監。他說，「我認為這象徵著你為自己身為美國人而感到自豪。但

不幸的是，我覺得它與其說是團結的象徵，不如說是分裂的象徵，」自稱民主黨人的沃爾索爾補充道。「極右翼人士對它有一種看法，而左翼人士對它則有另一種看法。」

非裔美國人作家暨「有色人種作家與編輯」(Writers and Editors of Color)創辦人艾莉森．威爾茲(Allison Wiltz)則說，「(國旗)是個痛苦的符號，提醒我們國家未能兌現對非裔美國人、原住民與有色人種的承諾。」