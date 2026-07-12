移民專頁／遞交了NIW F-1離境仍有可能返回

讀者問：

本人持F-1學生簽證 ，已經file了NIW，現在I-140還在審核中。跟律師聊過，他們的意思是：中國出生的人EB-2排期很長，短期內也拿不到綠卡 ，所以入境時還是可以爭論，這次來美國的目的就是繼續讀書，學業結束後也不會馬上留美轉綠卡。

我能理解這個邏輯，但還是有點擔心：F-1畢竟是非移民 簽證，file了NIW之後會不會影響返美入境？想問律師：1.有沒有F-1持有者file他們的NIW之後，還正常返美的？ 2.海關如果問到移民傾向，他們怎麼解釋？ 3.這種情況實際風險大嗎？

答：

1. 你說的F-1(非移民傾向)與 NIW(移民傾向)的矛盾，確實存在。但在實際操作中，仍有許多人離境後成功返回。其核心是，遞交 I-140 不等於立即移民，對中國EB-2(NIW的類別)來說，尤其如此，排期很長，你短期內無法調整身分(申請I-485)。所以法律上存在一種灰色但被接受的邏輯， 即你未來可能移民，但現在仍然是學生身分，臨時停留。入境時，你面對的是美國海關與邊境保護局。他們關心的是你這次來幹什麼，是否符合F-1目的(讀書)，你會不會現在就黑下來，是否打算違反身分。他們不太關心你幾年後會不會移民。

2. 入境時如被問及移民傾向，需如實回答已經遞交了I-140申請，並解釋由於簽證排期，你近期無法申請綠卡， 你目前的打算是繼續學業，並維持你的 F-1身分。

3. 如果你在學校正常在讀，SEVIS有效，有 I-20，沒有身分違規，回美是繼續上課，你有很大可能會順利入境。

4. 雖然如此，除非特別必要，還是盡量不要離境，以避免風險。