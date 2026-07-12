移民專頁／職位晉升重辦PERM 未必無風險

讀者問：

我正在糾結要不要從IC轉manager。我目前正在做Financial Analyst(財務分析)，移民 申請的PD(優先日，Priority Date)是2022年10月。最近有升職的機會，但如果我做了就需要重做PERM。如果PERM重做會有風險嗎？重新申請PERM只是可能延長拿到綠卡 的時間？聽說如果排期到了超過一年，有可能續不了H-1B？

答：

我假設你來自中國，否則你應該已經透過2022年10月的優先日期(EB-2或EB-3類別)解決了你的問題。在I-485身分調整申請提交且180天期限尚未屆滿的情況下(我們假設I-140申請已獲批准)，從財務分析師晉升到管理層很可能需要重新申請勞工紙。

重新申請PERM勞工紙的風險在於，美國就業市場需要再次接受檢驗，如果該職位有合格且願意工作的美國員工，則勞工紙申請可能無法獲得批准。

你說得對，當優先日期生效一年後，如果你尚未申請調整身分，就不能再將H-1B身分的有效期延長超過標準的六年。就你的情況而言，你或許可以考慮更穩健的做法是繼續擔任財務分析師，並利用這個原計畫獲得永久居留權。即使 I-140 獲得批准，I-485 已提交，並且自提交之日起已過去 180 天，工作轉換仍需要你和公司向美國公民及移民服務局 (USCIS) 證明新職位屬於相同或類似的職業。