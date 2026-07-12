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移民專頁／綠卡不保證入境 移民官有道德裁量權

記者張宏
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圖為示一名旅客在邁阿密機場的海關櫃檯接受審查。凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡...
圖為示一名旅客在邁阿密機場的海關櫃檯接受審查。凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

持有綠卡不代表一定能順利入境美國，海關對入境者的「道德瑕疵」有更大裁量權。刑事律師鄧洪提醒，此裁決將影響目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。有移民律師透露，曾有綠卡持有者在大麻企業工作，雖沒有犯罪，但受移民官「道德瑕疵的自由裁量權」影響，被拒入境。

律師許俊良認為，移民官對道德瑕疵的自由裁量權太大。他表示，道德瑕疵本身是主觀裁決，在法律上賦予移民官自主裁決權，從被逮捕、被起訴或最終被判無罪，都可能涉及道德瑕疵。曾有綠卡持有者在大麻企業工作，卻被拒絕入境，雖然他沒有犯罪，也不是經營者，只是在大麻產業工作，但移民官就是有這個裁量權。他建議有相關顧慮和危險的人盡量少坐飛機，因為即使在美國國內旅遊，機場也有執法單位幫助聯邦審查。

擁有合法居留權但有犯罪紀錄的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)，返美時綠卡遭吊銷而衍生官司，最高法院6月23日以6票對3票表決結果支持川普政府主張。

鄧洪表示，劉慕才案觸及一個對美國華人移民群體至關重要的問題：綠卡持有者出境後返美，移民官在何種情況下可拒絕其以永久居民身分入境，轉而將其視為「尋求入境者」(applicant for admission)。

他說，對華人社區而言，這項判例具有重要警示意義。首先，綠卡並非堅不可摧的保障。如果綠卡持有人正面臨刑事指控，無論是重罪或輕罪，在案件有定論之前出境旅行，返美時都有可能被邊境官員視為「尋求入境者」，進而面臨綠卡被扣留、接受進一步審查，甚至進入遣返程序的風險。

其次，「道德敗壞罪行」在移民法中的涵蓋範圍相當廣，包括詐欺、竊盜、偽造等多類犯罪。即使州法院最終僅判處緩刑，在移民法層面仍可能產生極為嚴重後果。最後，一旦被認定為「尋求入境者」而非返美永久居民，在移民法庭中所承擔的舉證責任以及可主張的抗辯理由，將與一般遣返程序有顯著差異。「不准入境」的法律程序通常更有利於政府一方。

鄧洪建議，凡持綠卡或其他非公民身分且正面臨刑事案件者，應牢記以下原則：在刑事案件的每個階段，從保釋協商到認罪談判，都必須將移民後果納入考量，但刑事辯護律師未必熟悉移民法所產生的連帶影響。出境旅行前務必先諮詢移民律師；面對警方或移民執法者訊問時，有權保持緘默並要求律師在場；而認罪協議的措辭、罪名選擇及刑期長短，都可能在日後的移民程序中產生重大影響。

律師郝琦認為，通過此案可看出，海關現在對綠卡持有者和其他簽證持有者的判定標準是一樣的，綠卡持有者不再是理所應當入境美國，海關有更大權力判定，只要覺得入境者有道德瑕疵，就可拒絕其入境或進入驅逐程序，由移民官決定去留。

精華 FAQ

  • 綠卡不再等於一定能順利入境美國，若持有人正面臨刑事指控、曾被逮捕，或從事大麻相關工作，返美時都可能被移民官依道德瑕疵裁量拒絕入境。

  • 道德瑕疵屬於較主觀的移民判斷，涵蓋詐欺、竊盜、偽造等多類犯罪。即使最終只被判緩刑，或案件尚未定讞，也可能在移民程序中產生嚴重後果。

  • 律師建議，若正涉刑案或有移民疑慮，出境前先諮詢移民律師，認罪協議與罪名選擇都要考慮移民後果；面對訊問時可保持緘默，並要求律師在場。

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