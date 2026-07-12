我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

本周星座／雙子座理性為上 天秤座翻新篇章

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年7月12日至7月18日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得愈多對你愈有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，逃跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 雙子座本周呈現理性與感性並存的狀態，感情上可多展現溫柔一面以提升吸引力；工作則務必保持理性判斷，才能讓事情順利推進。

  • 天秤座若先前已考慮展開新旅程，本周很適合翻開新篇章。只要帶著希望與自信前進，就能跨出邁向成功的重要第一步。

  • 天蠍座以五星居首，情緒穩定且適合嘗試冒險；射手座則因朋友與戀人互動頻繁而充滿歡樂，整體都屬於較順利的一周。

星座運勢

上一則

建國250周年／美國創世記 書寫勝利也寫悲劇

下一則

旅遊／巷陌市聲 義瑞最美風景

延伸閱讀

本周星座／獅子座人氣上升 天蠍座感情得意

本周星座／獅子座人氣上升 天蠍座感情得意
本周星座／金牛座人緣飆升 雙魚座面臨選擇

本周星座／金牛座人緣飆升 雙魚座面臨選擇
本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖

本周星座／處女座順其自然 射手座予人溫暖
7月5日星座運勢 處女否極泰來 摩羯諸事順利

7月5日星座運勢 處女否極泰來 摩羯諸事順利

熱門新聞

專家提醒，「日式步行法」適合不同年齡層和運動習慣的人參與，可有效降低血壓、減少中風風險等功效，也有益心肺健康；示意圖。(圖／123RF)

養生／日式步行法 每天30分鐘改善血壓血糖

2026-07-05 02:07
美軍A-10型攻擊機。布朗於第一次波灣戰爭(沙漠風暴行動)中駕駛A-10炸毀多座伊拉克碉堡而榮獲勳章。(路透)

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

2026-06-30 18:31
在川普總統舉行「自由250周年」大型國慶活動時，抗議者在白宮附近舉辦「下一個250年屬於我們所有人」集會，召集簽署獨立宣言。(路透)

建國250周年／10道考題 考你是否夠「獨立」

2026-07-05 02:30
智慧型手機催生了「App經濟」。(路透)

建國250周年／從電燈泡到核能.... 25項發明改變你我生活

2026-07-05 11:55

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣