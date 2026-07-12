本周星座／雙子座理性為上 天秤座翻新篇章

2026年7月12日至7月18日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得愈多對你愈有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，逃跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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