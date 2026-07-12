建國250周年／跟著開國元勳 巡禮酒館

紐約市的Fraunces Tavern曾是一些開國元勳流連之處。(維基公共領域)

今年國慶日，愛國人士舉杯慶祝建國250年時，可透過酒館巡禮，追尋喬治．華盛頓(George Washington)、亞歷山大．漢彌爾頓(Alexander Hamilton)、亞倫．伯爾(Aaron Burr)、塞繆爾．亞當斯 (Samuel Adams)、約翰．漢考克(John Hancock)、約翰．傑伊(John Jay)等開國元勳的往日足跡。

紐約郵報報導，曾獲艾美獎 的電視旅遊節目主持人達利．紐曼(Darley Newman)，走訪原13殖民地中與美國革命有關的各個地點，並得出一個有趣的結論。

紐曼說，她發現歷史課本上從未真正提及的事：開國元勳們可是經常瘋狂開趴；而且至今仍可造訪他們當年共飲一品脫啤酒或烈酒的場所。她的著作「革命公路之旅」(Revolutionary Road Trip)於6月30日出版。

紐曼指出，革命時期的酒館不僅是吃飯喝酒的地方，那裡是革命者辯論政治、交換消息、策畫戰略並慶祝勝利的聚集地，通常伴隨著蘭姆潘趣酒、艾爾啤酒、威士忌以及舒心暖胃的食物。

紐曼列舉以下位於紐約州 與新澤西州的五家酒館，能讓人彷彿穿越時空，回到美國革命時期：

1.Fraunces Tavern / 紐約市金融區

紐約市的Fraunces Tavern曾是一些開國元勳流連之處。(谷歌地圖截圖)

華盛頓於1783年在位於市中心的弗朗西斯酒館(Fraunces Tavern)向部隊發表告別演說，弗朗西斯酒館於1762年在Pearl街開業；開國元勳漢彌爾頓與伯爾曾在該酒館共進晚餐。這裡如今兼具博物館與酒吧功能，這座建於1719年的建築是曼哈頓現存最古老的建築。思想超前的華盛頓，甚至曾在此點外帶餐點。

紐曼說，華盛頓是紐約市最早的外帶顧客之一。為慶祝建國250年，Fraunces Tavern推出三道式殖民時期晚餐，菜色包括燉兔腿、鵪鶉肉餡薄皮卷，以及櫻桃甜點。這家位於金融區的酒館還供應「總統潘趣酒」(punch)，由黑麥威士忌、橙味利口酒、蘭姆酒、苦精、檸檬汁和水蜜桃冰茶調製，致敬18世紀曾暢飲的開國元勳。

紐約弗朗西斯酒館博物館，今年1月為紀念托馬斯·潘恩(Thomas Paine)所寫的《常識》(Common Sense)出版250周年，展出具有歷史意義的革命旗幟。(美聯社)

2.Olde Bryan Inn / 紐約州薩拉托加斯普林斯

紐約州薩拉托加斯普林斯的Olde Bryan Inn餐館。(谷歌地圖截圖)

革命英雄亞歷山大．布萊恩(Alexander Bryan)於1787年購得這間原為Olde Bryan Inn的木屋；在美國革命期間，美英兩軍都曾頻繁光顧位於紐約州薩拉托加斯普林斯(Saratoga Springs)的此地。

布萊恩行事謹慎，因此贏得英國人的信任。

這份信任促使大陸軍委派他執行一項危險的任務：監視駐紮在紐約州愛德華堡附近的英軍。

紐曼表示，布萊恩曾為愛國者提供情報並暗中監視英軍，而他的情報有助薩拉托加戰役的勝利，這場戰役是美國革命的轉捩點。紐曼造訪時，店主向她展示了新建工程中出土的革命時期文物，如陶器碎片、煙斗與生鏽的釘子。

3.Baird's Tavern / 紐約州華威

華盛頓與妻子瑪莎都曾造訪Baird’s Tavern。(谷歌地圖截圖)

華盛頓與妻子瑪莎都曾造訪Baird’s Tavern，這是哈德遜河沿岸最古老的酒館之一，歷史可追溯至1766年。華威(Warwick)所隸屬的奧蘭治郡(Orange County)網站指出，華盛頓的日記提到，他於1783年擔任紐堡(Newburgh)大陸軍總司令期間曾在此停留，並喝了一杯grog酒(稀釋的蘭姆酒)；當地傳說，瑪莎在1786年前往探望華盛頓的途中，曾在此過夜。

紐曼指出，二樓那間據信是瑪莎下榻的房間，甚至還掛著一塊金色牌匾，房內還保留著一張1780年代的四柱床。

Baird’s Tavern位於King’s公路上，這條路在革命期間是主要幹道，是人們停駐打聽消息、稍作休息的繁忙場所。

4.Sweet Clover Farm / 紐約州海蘭米爾斯

這家位於哈德遜河谷海蘭米爾斯(Highland Mills)的釀酒廠，可讓人在農場小酌，原主人是伯爾，他曾是獨立戰爭期間大陸軍的軍官，並於1801年至1805年間擔任美國副總統。

Sweet Clover Farm自行釀造伏特加、琴酒和波本威士忌，目前正供應一款名為Bulls Head的波本威士忌，以致敬曾位於曼哈頓下城Bowery街的Bulls Head酒館，華盛頓曾於1783年11月將該處作為臨時總部。

距農場僅幾步之遙是伯爾故居，一座氣派的19世紀殖民時期建築，經過精心修復，處處體現著對歷史的尊重和關懷。

伯爾故居裡的每一塊木板、每一根樑柱都訴說著經久不衰的工藝故事，如今更與現代的舒適優雅相得益彰。

5.Nassau Inn & Yankee Doodle Tap Room / 新澤西州普林斯頓

Nassau Inn & Yankee Doodle Tap Room位於普林斯頓市中心。(谷歌地圖截圖)

這家位於普林斯頓(Princeton)市中心的旅館，原名College Inn，在革命期間曾被英軍占領。大陸會議(Continental Congress)成員在普林斯頓大學校園內的拿騷樓(Nassau Hall)開會時，也曾下榻於此；該處在1783年先是成為戰場，隨後被改建為國會大廈。當年，人們在此以潘趣酒，為約克鎮(Yorktown)戰役的勝利及「和平條約」的簽署舉杯慶祝。如今，其附設餐廳Yankee Doodle Tap Room透過一幅長達13呎、由諾曼．洛克威爾(Norman Rockwell)繪製並印有Yankee Doodle歌詞的畫作，向革命歷史致敬。

紐曼表示，該餐廳原想將這幅畫移走並送進博物館，但是洛克威爾直接將畫繪在牆上，他們無法拆除，因為整棟建築會因此坍塌。

革命公路之旅 尋建國祕事 「革命公路之旅：美國建國歷程中的隱密故事」(Revolutionary Road Trip: Hidden Stories from America’s Founding Journey)一書，6月30日出版；由旅遊專家達莉．紐曼(Darley Newman)帶領觀眾踏上公路之旅，深入探訪鮮為人知的美國獨立戰爭時期堡壘、原汁原味的殖民地酒館，以及見證國家誕生的重要戰場。 在這些神聖之地與被忽略的歷史人物交織的場域中，一段塑造美國的歷史逐步展開。 這位屢獲獎項的說書人走訪多處革命時期遺址，從國家公園到查爾斯頓、普林斯頓等重要城市，再到如蓋茨堡殖民地酒館等較少人知的角落。 節目內容既有輕鬆趣味的體驗，例如品嚐瑪莎．華盛頓的櫻桃酒(Cherry Bounce)配方，也有與軍事史學者同行、踏訪卡姆登戰場的深刻旅程。全書彙整來自導覽員、社區居民與專家世代傳承的口述歷史、軼事與史實，這些親臨歷史現場的人們，為橫跨最初13個殖民地的重要地標注入真實聲音。 透過第一手的研究與親身經歷，紐曼帶領觀眾彷彿穿越殖民時代，展開一段引人入勝的歷史之旅。 不僅揭示鮮為人知的建國故事，也提供兼具娛樂性與啟發性的視角，說明為何重新探索這段歷史具有重要意義。 書名： 革命公路之旅：美國建國歷程中的隱密故事 (Revolutionary Road Trip: Hidden Stories from America's Founding Journey) 作者：達利·紐曼(Darley Newman)