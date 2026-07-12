醫藥／ 半夜醒來幾次正常？醫：視年齡

醫生表示，半夜醒來雖然令人沮喪，但可能是睡眠模式中正常的一部分，只有當醒來的頻率或持續時間高於平均值時，才表示有潛在的問題；示意圖。(圖／123RF)

執業於亞利桑納州 、專攻睡眠醫學的醫師帕特爾（Ruchir Patel）表示，半夜醒來雖然令人沮喪，但可能是睡眠模式中正常的一部分，只有當醒來的頻率或持續時間高於平均值時，才表示有潛在的問題。

帕特爾指出，以下是各年齡層夜間「正常」醒來的基準：青年期一至兩次、中年期兩至三次、老年期三至五次；但同樣重要的是，一個人應該能在30分鐘或更短時間內重新入睡。

紐約醫學院睡眠醫學專家索夫勒（Morgan Soffler）表示，雖然夜間醒來不一定值得擔憂，但若已影響日常生活，就該諮詢醫師，因為從日常習慣到健康問題，許多因素都可能影響睡眠品質。以下是夜間醒來的11個可能原因：

1.承受極大壓力

索夫勒指出，失眠是導致睡眠持續中斷的最常見原因。雖然遺傳、睡眠習慣及其他因素常是原因，但據「睡眠醫學期刊」2024年的研究，壓力、焦慮和憂鬱才是主要驅動因素。事實上，失眠者體內的皮質醇（壓力荷爾蒙）通常會升高。他表示，許多人會經歷短暫的失眠，這些情況通常會自行緩解。

克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，暫時性失眠往往來自重大的生活變動（無論正面或負面）、壓力情境，甚至疾病與受傷所觸發；但當失眠轉為慢性、持續超過八周，建議尋求專業協助。

2.患睡眠呼吸中止症

索夫勒表示，阻塞型睡眠呼吸中止症是導致碎片化睡眠的另一常見原因。這種狀況發生在夜間喉部肌肉放鬆、阻塞呼吸道時，大腦感知到氧氣濃度下降，便會喚醒身體以恢復正常呼吸。

帕特爾與索夫勒均指出，睡眠呼吸中止症的典型徵兆包括打鼾、睡夢中驚醒並大口喘氣、夜間頻繁起身如廁、白天嗜睡，以及早晨口乾或頭痛。

3.雙腿不自覺抽動

美國國家睡眠基金會的資料顯示，15%的美國成年人患有「不寧腿症候群」（restless leg syndrome, RLS），這是種與睡眠相關的疾病，特徵是在靜止時會產生強烈且難以克制的腿部活動衝動。

休士頓衛理公會神經學研究所神經科醫師翁多（William G. Ondo）表示，「不寧腿症候群」患者原本就難以入睡，因為症狀往往會在夜間或休息時加劇。身體缺鐵以及抗組織胺藥、抗憂鬱藥和止吐藥等藥物，也可能使「不寧腿症候群」惡化。

4.皮膚搔癢且發炎

濕疹不僅影響皮膚，更可能危及睡眠。喬治華盛頓大學醫學院接觸性皮膚炎主任席佛伯格（Jonathan Silverberg）指出，這種疾病會對患者的身心生活品質及整體健康造成嚴重影響。他指出，濕疹可能引發免疫系統變化及發炎反應，進而妨礙睡眠；此外，濕疹患者的搔癢症狀常在傍晚加劇，這使得入睡或維持睡眠變得更加困難。

5.臥室溫度過高

身體需要溫度下降的訊號來觸發睡眠，而過熱的房間會中斷睡眠周期中此一關鍵部分。美國國家睡眠基金會建議，睡眠環境應維持在華氏65至68度的涼爽溫度；但每個人對溫度的感受不同，專家建議可多嘗試，找出最適合自己的溫度。

6.床墊過硬

「床墊越硬，睡眠品質越好」是個常見的迷思。床墊品牌Sleep Number副總裁畢爾斯（Pete Bils）表示，過硬的床墊會在臀部和肩膀產生壓力點，且對下背的支撐不足，導致身體翻來覆去以緩解這些壓力，造成整夜輾轉難眠。

7.睡前閱讀負面新聞

多數人聽過手機發出的藍光會讓人保持清醒，雖然藍光確實會抑制褪黑激素，但2024年發表於「睡眠醫學評論」（Sleep Medicine Reviews）的研究發現，螢幕發出的藍光強度不足以對睡眠造成顯著干擾。相反地，研究人員指出，真正可能打亂睡眠的是使用手機的習慣，如瀏覽刺激性內容、無止盡地滑動螢幕，以及作息時間不固定。

8.睡前小酌

臨床及處方心理學家凱勒（Leah Kaylor）指出，晚間飲酒是擾亂自然睡眠節律的絕對元凶。2025年發表於「睡眠醫學評論」的一項臨床綜述指出，隨著酒精被代謝，睡眠會變得較淺且破碎，意即更容易醒來；但研究特別指出，即使是少量酒精也會抑制快速眼動（REM）睡眠，這是對記憶、情緒及認知處理的重要階段，即使睡上一整晚，也可能導致隔天頭昏腦脹。

9.荷爾蒙變化

凱勒說，荷爾蒙的變化如月經周期、懷孕、更年期或隨著年齡增長所產生的變化，會嚴重干擾睡眠。她表示，雌激素和黃體素的波動可能導致夜間盜汗、失眠或焦躁不安，這正是為何許多女性在經期前及更年期會更難入睡。

10.藥物副作用

凱勒表示，某些治療高血壓、氣喘或憂鬱症的藥物也可能引發失眠，或讓人在夜間感到焦躁不安。樂齡會（AARP）在可能的藥物清單中增加了：感冒與過敏用的減充血劑、糖尿病藥物、處方止痛藥，以及類固醇。

11.頻繁起床如廁

半夜起床如廁相當常見，但索夫勒指出，若膀胱反覆將身體喚醒，這可能是潛在問題的徵兆。據2024年發表於醫療保健教育平台StatPearls的研究，夜間頻繁如廁（俗稱夜尿症）可能與睡前攝取咖啡因或水分、高鹽飲食，或是尿路感染等暫時性問題有關；但夜尿症也可能與膀胱問題、荷爾蒙失衡、糖尿病、高血壓、心臟病等因素有關。