娛樂／暑期檔大片雲集 多類型大亂鬥

「玩具總動員5」劇照。（取材自豆瓣電影）

美國公共廣播電台（NPR）影評人鮑伯蒙德羅（Bob Mondello）早前整理出今夏最值得期待的15部好萊塢 新片，從大IP續集、重啟作到原創電影一應俱全，甚至包含比平常整年加起來都多的LGBTQ+題材電影。以下是其中幾部最受矚目的作品：

「驚聲尖笑」回來了

6月初上映的「驚聲尖笑」（Scary Movie）雖然是該系列第六部作品，但卻是2013年以來首部新作，由韋恩斯兄弟（Wayans Brothers）班底回歸打造。

十多年沒拍續集，意味著有大量新素材可供惡搞，從科技驚悚片「窒友梅根 」（M3GAN）到「寂靜之地」（A Quiet Place）、「逃出絕命鎮」（Get Out）和人物傳記片「橫衝直闖」（Sinners，又譯「至尊馬蒂」），無一倖免。

該片北美首周開出5500萬美元票房，但第二周大跌 71.3%到約1450萬美元，截至7月1日，「驚聲尖笑」全球票房約2.16億美元。

今夏推出的「驚聲尖笑」惡搞多部電影。（取材自豆瓣電影）

史匹柏外星人回歸

6月12日上映的「揭密日」（Disclosure Day），由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導。自「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）和「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）以來，史匹柏始終致力於讓世界對外星生命抱持友善態度，這次他要告訴觀眾：外星人不僅存在，甚至早已生活在我們之中。

片中，喬許歐康納（Josh O’Connor）飾演一名網路安全專家，準備揭露一場持續數十年的政府掩蓋行動。

該片北美首映4400萬美元、全球票房約1.6億美元，對一部原創科幻驚悚片來說算是不錯的成績，但許多媒體提到它要達到約3億美元全球票房才比較有機會回本，後續走勢仍是關鍵 。

塑膠玩具迎戰新科技

6月19日，「玩具總動員5」（Toy Story 5）將玩具與科技的對決搬上大銀幕。邦妮這次迷上了一台名為莉莉派德（Lilypad，由葛莉塔李（Greta Lee）配音）的兒童平板電腦，胡迪（湯姆漢克斯 Tom Hanks配音）能否想出辦法挽回邦妮的注意力，成為全片最大懸念。

「玩具總動員5」的成績稱霸近期各地的電影院市場，首映開出全球3.12億美元（北美1.6億美元）的傲人成績，還寫下系列最佳開片紀錄。截至6月底該片全球票房已達5.94億美元。

羅賓漢形象顛覆

與「玩具總動員5」同日上映的「羅賓漢之死」（The Death of Robin Hood），休傑克曼（Hugh Jackman）飾演的羅賓漢，不再是雪伍德森林裡那個劫富濟貧的快樂神射手，而是一個身受重傷、被自己一生罪業與殺戮所折磨的男人。「殺死伊芙」（Killing Eve）的裘蒂科默（Jodie Comer）與「哈姆內特」（Hamnet）的諾亞祝比（Noah Jupe）在片中同台演出。

「羅賓漢之死」劇照。（取材自豆瓣電影）

漁船穿越30年時空

同樣6月19日上映的「英倫轉生號」（Rose of Nevada，又譯「內華達之瑰」），講述一艘消失30年的漁船重現港口，兩名漁夫登船出海，回港後卻發現自己被困在30年前的時空中，被當地人誤認為早已失蹤多年的船員，怎麼也找不到回到現實的路。

「英倫轉生號」電影海報。（取材自豆瓣電影）

超少女扛新DC宇宙

新片「超少女」（Supergirl）中，超人那位鬱鬱寡歡的表妹卡拉佐艾爾（Kara Zor-El，米莉艾爾柯克（Milly Alcock）飾演）將獨自扛起新DC宇宙的未來。她原本獨來獨往，但當一名星際惡棍對她的愛犬小氪下毒後，她終於奮起反抗。

諾蘭挑戰荷馬史詩

將於7月17日上映的「奧德賽」（The Odyssey）是今夏最受矚目的大片之一。名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）這次將鏡頭轉向好萊塢黃金時代的氣魄，忠實呈現荷馬的希臘史詩。

麥特戴蒙（Matt Damon）為飾演從特洛伊戰爭歸鄉的奧德修斯，花了整整一年蓄起大鬍子，安海瑟薇（Anne Hathaway）、露琵塔尼歐瓦（Lupita Nyong’o）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）與辛蒂雅（Zendaya）等眾星雲集助陣。

「奧德賽」電影海報。（取材自豆瓣電影）

蜘蛛人全新起點

在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）結尾，奇異博士為避免多重宇宙崩塌，抹除了全世界對彼得帕克身為超級英雄的記憶。7月31日上映的「蜘蛛人4：重生日」（Spider-Man: Brand New Day，又譯「蜘蛛人：嶄新日」）正是接續四年後的故事，蜘蛛人獲得重新出發的機會，但也面臨新的壓力，甚至引發身體上的變化，恰好碰上他必須面對的全新威脅。

「蜘蛛人4：重生日」電影海報。（取材自豆瓣電影）

知名動畫IP齊聚

其他值得關注的作品包括：7月1日上映的「神偷奶爸」（Despicable Me）宇宙第七部作品「小小兵&大怪獸」（Minions & Monsters），把時間拉回1920年代好萊塢，講述一群小小兵試圖召喚真正的怪物來拍攝怪獸電影。

而7月10日的真人版「海洋奇緣」（Moana），巨石強森（Dwayne Johnson）再次配上一頭誇張的假髮，回歸聲演半神毛伊。

「小小兵&大怪獸」劇照。（取材自豆瓣電影）

多類型片拼盤

8月14日的「橡樹街末日」（The End of Oak Street，又譯「逃出絕命街」），由執導恐怖片「靈病」（It Follows）的大衛羅伯米契（David Robert Mitchell）操刀，講述一個1980年代郊區家庭開始注意到社區裡離奇事件的故事。

8月28日的「威利狼大戰阿卡米公司」（Coyote vs. Acme），讓經典卡通反派威利狼一狀告上法庭，控訴阿卡米公司屢屢販售有瑕疵的產品害他吃苦。

從外星人陰謀論到希臘神話史詩，從玩具大戰平板電腦到蜘蛛人記憶歸零，這個夏天的好萊塢片單橫跨各種類型與調性，也讓觀眾的選擇難度不亞於片中角色面臨的挑戰。

「橡樹街末日」劇照。（取材自豆瓣電影）

（娛樂新聞組整理）