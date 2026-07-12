娛樂／AI太衝擊 中國演員集體「求工作」

「我的朋友安德烈」主創董子健（左）、劉昊然（右）出席微博電影之夜。（取材自微博）

「重新介紹一下我自己，我還是演員董子健，最近很空，謝謝。歡迎來約戲。」早前舉辦的微博 電影之夜上，演員董子健領取「年度優秀影人」獎時，話鋒一轉，突然現場「求工作」，引發台下笑聲一片。

這或許並不是一個玩笑。同天晚上，劉昊然上台時，也朝台下導演們喊話：「找我工作，謝謝！」演員程瀟在紅毯採訪時被問起新戲，直言「也沒在忙太多……多看看我吧，我檔期很空」。

中國觀眾眼中的「Ａ咖」甚至頂流演員，卻紛紛在線「求工作」，影視行業的寒意，以如此直觀的形式展現在人們面前。如果連劉昊然和董子健都沒戲演了，其他演員怎麼辦？

頂流演員一樣焦慮

董子健的最新一部電影是「刺殺小說家2」，去年中國國慶檔已經上映；而今年年初公映的由他自導自演的「我的朋友安德烈」，3年前就拍完了，2024年已在影展上首映。據公開信息，董子健尚無新作品的信息。

「我的朋友安德烈」的另一位主演正是劉昊然。實際上，劉昊然一直不缺作品。近兩年來，他有「解密」、「唐探1900」、「南京照相館」等多部電影面世，與楊紫瓊合作的新片「魔方小姐」，也已經定檔7月3日。今年1月，他主演的劇集「海島舒服日誌」殺青，至今100多天尚未有新的拍攝動態。

資深製片人楊曉來對「中國新聞周刊」說，頭部演員的資源並沒有枯竭，但「項目總體在變少，那必然找他們的也會變少」。在她看來，董子健、劉昊然們在台上「找工作」，是一個「不是玩笑的玩笑」，帶著戲謔的成分，但玩笑背後折射出行業真實的變化。

去年起，網上流傳著一份不斷更新的「演員摳腳表格」（摳腳：網路用語，指藝人沒有公開活動），統計的是年輕明星演員上部戲殺青後的「空窗」時間。到今年4月，表格中「空窗」最長的明星，已有近900天沒進組。連古偶劇頂流劉宇寧，也有500多天沒進組了。

當然，這只是粉絲們的統計，並沒有得到演員本人和公司的回應或證實。

「不是我不拍戲，是真的沒有遇到聊著聊著就能開機的戲。不知道為什麼，大家一直在聊，但就是沒開機，也不是說開機找別人了，就是開不了機。」演員劉濤曾在直播中感慨，影視業已經發生了很大變化，「大家要有共同適應的能力，不要催我（進組），我是一個非常努力工作的人，催我沒有用」。

演員的檔期安排受多重因素影響，包括個人的主動選擇。但這份不一定完全準確的統計，卻勾勒了當下正當紅的明星演員的一種普遍狀態。

總產量銳減 爆款難現

上一次中國演員集體「找工作」，發生在2019年FIRST青年電影展頒獎典禮上，海清呼籲給中年女演員群體更多機會。那次呼籲折射的是影視行業的一種結構性失衡，而當董子健、劉昊然這些正值當打之年又能橫跨商業和文藝作品的青年演員也開始缺機會，顯示的則是影視行業更普遍的困局。

今年以來，電影票房發生劇烈下滑。截至6月中旬，全年票房僅164億元人民幣（約22.63億美元），而2024年、2025年同期已經達到227億、282億元人民幣（分別約31.33億、38.92億美元）。按此趨勢，今年超越2025年總票房幾成奢望。

頹勢不是突然形成的，電影市場自2023年起便呈現總體下降趨勢。2024年票房較2023年跌幅超五分之一，2025年雖然有近百億回升，但這百億都來自「哪吒2」單片的現象級高票房，並且即便擁有「哪吒2」，2025年總票房與2023年相比依然丟失了30億人民幣（約4.14億美元）。

2025年電影「哪吒2」票房近154.5億人民幣，是當年中國現象級高票房冠軍。（取材自豆瓣電影）

在此趨勢之下，中國電影票房呈現出極大的不確定性，相當多名導、名演員主導的高成本電影，均票房失利。陳思誠、申奧這些如日中天的高票房導演，也會突然遭遇難以破億的滑鐵盧。在這個市場上，已經沒有什麼百試不爽的「票房靈藥」。

票房縮水和不確定性增強，使得電影投資風險加劇，投資越發謹慎，使得新片開機率銳減。

「我覺得去年還能接受，但今年是斷崖式的。」製片人楊曉來說，今年影視項目的銳減非常明顯。她去年製片了一個項目，製作周期約8個月，在那段時間，無數同行對她感嘆，「這可能是行業內最後一個過億的項目」。如今果然變化明顯，「今年大家心照不宣，3000萬人民幣（約414萬美元）好像是一個很難跨越的坎，超過3000萬人民幣（約414萬美元）投資的片子，會非常謹慎地考慮。而在三四年前，如果有好的劇本，拿到5000萬到6000萬人民幣（約690萬至828萬美元）問題不大」。

中國劇集同樣面臨挑戰。2026年第一季度，四大視頻平台（騰訊、愛奇藝、優酷、芒果TV）公開開機長劇僅28部，較兩年前同期的53部幾近腰斬。有業內製片人表示，如今全行業都在收緊，製作公司能拿到資源的，全是「會碼盤子」、整合資源、奔著預製爆款去的團隊，黑馬項目將會愈來愈難出現。

但楊曉來相信，現在的困難更像是一次行業的深度調整，在這樣的時期，更要看重的是創作本身，用更低的成本做出好口碑。「就像「給阿嬤的情書」，這個劇本到哪個公司能過會？但這個團隊用很低的成本、很長的時間認真做了出來，依靠口耳相傳成為爆款。」她說，「現在的問題是，觀眾不相信我們（電影行業）了，我們更應該用好的創作把觀眾贏回來。」

橫店、豎店、空店？

寒意傳導至整個影視行業。在橫店影視城，有群演稱，現在已經很少有拍攝團隊進駐，而去年有幾十個劇組同時拍攝，既有長劇，也有短劇。有人在景區玩了三天，只遇到四個劇組。

網友評論，三年之間，橫店變成了「豎店」，「豎店」又變成了「空店」。上萬個演員，每天在橫店空等。

2025年遊客在浙江橫店影視城秦王宮景區遊覽。（新華社資料照片）

AI洶湧，率先衝向短劇。中國網路視聽協會數據顯示，2026年第一季度，全行業上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95%。與此同時，真人短劇開機量同比暴跌75%。有業內人士直言，2026年中國演員將有80%面臨失業。

最近一年，AI視頻大模型質量大幅提升，生成畫面已經達到短劇商用標準，漫改、寫實等多種風格，均可穩定輸出。AI將短劇的單部成本，降到真人劇的十分之一甚至更低。

與此同時，行業內部機制突變。短劇平台停止旨在為製作方分擔成本的保底分帳機制，資源開始向頭部精品項目傾斜，大量依靠補貼輸血的中小團隊，轉向AI以削減成本，否則只能離場。

AI漫劇、短劇超車

今年3月，便有短劇演員發文，稱過去三年參演了百餘部短劇，但今年過年之後，工作機會斷崖式下跌，一個多月沒接到通告。即便有工作的演員，片酬也大幅下降。更有甚者，一些影視公司開價幾百元人民幣至數千元人民幣（約數十美元至數百美元）不等購買一些中等知名度演員、底層群演的數字肖像權，用他們的肖像去訓練和調試AI系統。有演員透露，如今拍攝現場全是AI背景板，真人只露臉說兩句台詞，「群演基本不需要了」。

AI短劇能否真正替代真人短劇？短劇觀眾的評價令人揪心。在橫店演員感嘆工作難找的視頻下，有網友留言：「AI劇一點都不爛，劇情好，場景好，節奏好，一點不注水。以前詭異的表情、雷同的臉、不會眨眼睛，現在都沒有這種缺點了，進步神速，比動輒上億的特效電影強多了。」

開機量斷崖式下跌，AI對真人表演的替代，以及資本與平台對風險的規避，還有觀眾對影視行業的信任危機，多重壓力疊加，正在重塑這個行業的底層邏輯。當連「頂流」都不得不公開「求工作」時，這個行業正在經歷的，可能不只是局部的震盪。

AI影視作品技術日新月異，甚至有觀眾認為比動輒上億的特效電影好看。（取材自微博）

（取材自中國新聞周刊）