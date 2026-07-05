建國250周年／科技篇／從電燈泡到核能.... 25項發明改變你我生活

智慧型手機催生了「App經濟」。(路透)

從軋棉機到牛仔褲、從冠狀動脈繞道手術到洗碗機甚至便利貼，究竟什麼是美國民眾心中的神級發明？華爾街日報請讀者從60項美國發明依其對社會的整體影響來票選，以下便是25項最具影響力的發明。

1. 網際網路

數位時代始於1969年的一次小插曲。當時洛杉磯加大(UCLA)和史丹福大學 之間試圖傳輸「LOGIN」一詞，但只傳輸了兩個字母 就中斷了，這卻成為阿帕網(ARPANET)的雛形，也就是冷戰時期國防部 資助的通訊網項目。歷經20餘年，網際網路從封閉的軍事實驗發展成不可或缺的公共事業，徹底改變了現代生活。 1988年阿帕網(ARPANET)的操作畫面。(維基公共領域)

到90年代商業網路瀏覽器興起，網路打破了地域的限制，成為全球經濟的中樞神經，顛覆了各行各業，更讓資訊及知識觸手可得，其規模堪比古騰堡印刷術。如今，網路一秒鐘傳輸的資料量就超過了90年代初一個月傳輸的資料量。

2. 電燈泡

愛迪生(Thomas Edison)於1879年首次突破後，其白熾燈泡脫穎而出的關鍵是他率先研發的碳化竹絲。18個月內測試了6000多種植物纖維後，最終選定了竹絲，它賦予了燈泡所需的壽命，使其從新奇事物轉變為實用工具。這項發明從重塑了人類與時間的關係，不再依賴太陽。

1882年紐約珍珠街第一座中央發電站落成，標誌著煤氣燈時代終結，煤氣燈曾為城市帶來嚴重的煙塵污染和火災風險；電燈泡延長了工作時間、加速工業革命進程，不夜城中蓬勃發展的娛樂及商業也將美國推向引領時代的先鋒。

3. 積體電路

1950年代末，電腦的未來發展受到體積限制，手工焊接數百萬個連接點在物理上不可能達成。1958年，德州儀器(Texas Instruments)的工程師基爾比(Jack Kilby)發明出了第一塊積體電路；幾個月後，快捷半導體( Fairchild Semiconductor)的諾伊斯(Robert Noyce)獨立開發了更具商用潛力的矽基積體電路。

自此電腦不再是佔據整間房間的龐然大物，也推動運算能力指數級成長，催生了現代半導體產業。早期的積體電路僅包含寥寥幾個元件，現代晶片則可以包含超過500億個電晶體。 積體電路。(維基公共領域)

4. 個人電腦

在1970年代中期前，電腦都是笨重的大型主機，存放在恆溫恆濕的機房中，主要供政府和大型企業使用。1974年MITS公司推出微型電腦Altair 8800，雖然沒有螢幕和鍵盤，卻證明了家庭市場的需求。不久後，蘋果、IBM等公司開始提供完全組裝好的電腦。這加速了資訊時代的來臨，也催生了現代軟體產業、數位遊戲市場，並奠定了網路誕生的基礎。1982年，時代雜誌將個人電腦評為「年度最佳機器」。

5. 飛機

1903年一個寒冷的早晨，兩位自學成才的自行車修理工駕駛飛機飛行了12秒，距離達120呎。萊特兄弟(Wilbur & Orville Wright)利用滑輪系統來調整飛機機翼的彎曲角度，使飛行員能夠更輕鬆地傾斜和轉彎。萊特兄弟1903年達成創舉後，不到11年就出現了第一架定期商業航班。飛機改寫了全球商業的規則，壓縮空間和時間，不再限制於艱苦的遠洋和鐵路旅行，大眾旅遊、全球供應鏈得以迅速發展。 萊特飛行器於1903年12月17日首次飛行。(維基公共領域)

6. 交流電及直流電

愛迪生的直流電系統只能傳輸大約一哩，之後電壓就會下降，也成為電氣時代的瓶頸。80年代末「電流之戰」中，威斯汀豪斯(George Westinghouse)和特斯拉(Nikola Tesla)力推交流電，最終解決了這個難題，可以遠距離傳輸後再降低電壓供家庭使用。透過分離發電與用電，交流電意味著大型工廠不需要再依附於河流或當地的燃煤電廠。電力從一種昂貴且高度局部化的城市奢侈品變為公共事業，推動了第二次工業革命。

7. 電話

雖然電報已達到近乎即時的通訊，但僅限於摩斯電碼單調的咔嗒聲，直到貝爾(Alexander Graham Bell)1876年取得了電話專利，他的裝置首次成功地將人聲轉換成電流。銅纜網路不斷擴展，企業消除了地理位置限制，使公司能夠分散運營；電話接線員的需求使成千上萬的女性進入公司辦公室，重塑了文職人員的組成，整體社會因電話而凝聚成一個互聯互通的社區。 貝爾1892年打出第一通從紐約至芝加哥的電話。(維基公共領域)

8. 智慧型手機

以2007年iPhone問世為標誌，出現了集電話、相機、電腦於一體的消費電子產品，直覺的觸控介面加上隨時聯網，成為現代生活的萬能遙控器。智慧型手機更催生了「App經濟」，以及叫車、外送等新型演算法商業模式，如今美國用戶平均每天使用智慧型手機超過五小時。

9. 冷藏技術

雛形始於1834年美國機械工程師柏金斯(Jacob Perkins)的蒸汽壓縮循環專利，雖然還需一些改進才達到實用製冷技術，人類得以擺脫煙燻、醃製、鹽漬、埋藏在陰暗地窖等種種保存食物的古法；到1930年代，用作冷氣、冰箱的冷媒氟利昂(Freon)出現，使家用冰箱成為美國中產階級廚房的必備品。1930年不到20%的美國家庭擁有冰箱，到1950年已達約八成。除了飲食，製冷技術也成為現代醫學的支柱，為生產、儲存、運輸疫苗和生物製劑提供了必要的溫度穩定性。

10. 核電

在世界見證了原子彈的破壞力後，美國發起了將原子能用於商業計畫的倡議。1957年賓州碼頭市核電廠(Shippingport Atomic Power Station)成功啟用，證明了核能可安全用於民用電網。核電一度因為巨大成本、複雜監管、部分反應爐事故、公安擔憂而熱度減弱，但人工智慧的能源需求、氣候中和(climate-neutral)電力都使得核電重回考量。 1956年賓州一座反應器。(維基公共領域)

11. 小兒麻痺疫苗

1950年代初，小兒麻痺為美國最可怕的疾病，高度傳染性病毒每年導致數千名兒童癱瘓，公共場所經常因此關閉。1955年，沙克博士(Jonas Salk)推出了一種安全有效的注射疫苗，不久後薩賓(Albert Sabin)又開發了一種更便宜的口服方糖版本，成為全球免疫的關鍵。沙克博士並未申請專利，雖然可能因此少賺數十億元，但加速了免疫接種工作，到1979年該病毒在美國基本上被消滅，證明現代醫學可以戰勝全國性流行病。

12. T型車

1908年之前，汽車是種脆弱的客製化奢侈品，僅超級富豪能夠擁有，且只能行駛在鋪好的城市街道上。亨利·福特(Henry Ford)改變了這個模式，將T型車設計為一款適合普通民眾、堅固耐用的汽車。它採用堅固、輕質的釩鋼合金來提高耐用性，離地間隙更高，適合在土路上行駛；它使用可互換零件，減少了專業技師需求，也幫助流動式產線誕生；福特將方向盤放置在左側，決定了美國道路的設計。到1920年代初期，T型車已佔據全球汽車市場50%份額。

13. 全球定位系統(GPS)

GPS由五角大廈於70年代設計，在冷戰時期一直處於高度保密狀態，直到1983年大韓航空007號班機偏離航線，遭蘇聯軍機擊落，此悲劇促使雷根總統向民用航空開放衛星網路。2000年美國關閉了「選擇可用性」(Selective Availability)，也就是人為降低公共訊號精確度的手段，讓商業用戶也能享受到軍方定位精度。這項政策轉變啟動了全球經濟的無聲引擎，管理國際供應鏈、同步全球行動網路、引導自主農業機械，甚至連華爾街高頻交易的時間戳記都有GPS的身影。2019年一項政府資助的研究估計，GPS網路已為美國創造了1.4兆元的經濟效益。

14. 電視

猶他州發明家法恩斯沃斯(Philo Farnsworth)1927年發明了以陰極射管及光電管為訊號來源的電子電視，但真正影響力要到戰後經濟繁榮時期才開始。到1955年，美國一半的家庭都擁有電視機，取代廣播成為美國主要的娛樂來源，數千萬美國人突然能夠同步、生動地體驗各大事件，無論是哀悼甘迺迪總統遇刺的悲劇、驚嘆於阿波羅11號登月，或是收看超級盃比賽。電視透過創造大眾市場，成為現代消費經濟的終極引擎，能一夜之間推廣五花八門的產品。美國電視廣告收入從1949年的5800萬元躍升至1955年的10億元以上，預計到2027年將接近1000億元。

15. 人工智慧

人工智慧起源於1950年代的一項理論探索，欲「自動化」人類思維，直到近年運算能力爆發才出現飛躍式成長。如今人工智慧已成為先驅商業模式的無形大腦，可以自動化華爾街高頻交易、優化全球供應鏈，或精準演算數位廣告的受眾。如此充滿前景的發展也是雙面刃，生產力大幅提升的同時也可能造成勞動力流失，或對經濟和國家安全構成風險。

16. 光纖

1970年，康寧玻璃(Corning Glass)研發出細如髮絲的二氧化矽光纖，能夠以極低的訊號損耗將光傳輸數哩。這項突破使得數據可以透過光脈衝而非電訊號傳輸，實現比傳統銅線更高的速度和容量；一根光纖可以在不到一秒的時間內傳輸整個美國國會圖書館的資料。光纖大幅降低了長途通訊的成本，資訊也因而更為流通、普及。

17. 汽車產線

1913年，亨利·福特將他在底特律的工廠改造成一條流動式產線，將T型車的組裝時間從12.5小時縮短到93分鐘，到1925年，福特公司每10秒鐘就能生產一輛T型車。效率大幅提升後，車價也從850元降至260元，汽車從富人的玩具變成了普通工人也能負擔的商品。福特公司結合大規模生產與5元日薪的模式，被各行各業競相效仿，複雜的商品變得價格親民，幫助建立了現代中產階級。

18. 電子郵件

被譽為「電郵之父」的程式設計師雷·湯姆林森(Ray Tomlinson)1971年選擇使用「@」符號來區分用戶和主機，這個「如何把信送到正確電腦」的解決方案，創造出了一個通用的數位身分。電郵問世後，企業處室公文、傳真機式微，讓員工可根據自己的時間表發送和接收訊息，重塑工作日的模式。根據2012年的一項研究，一般上班族每周大約花費28%的工作時間來閱讀和回覆電郵。

19. 空調

美國南部和西部地區的經濟發展一向限制於夏季酷暑，拖慢了工廠產量和辦公效率，直到紐約工程師開利(Willis Carrier)1902年突破機械冷凍技術，解開了氣候施加於人口流動的枷鎖；鳳凰城、休士頓、邁阿密如今的規模很大程度上要歸功於空調。據國際能源總署2018年的報告，美國用於空調的電力消耗幾乎相當於整個非洲大陸的電力消耗。空調亦促成美國政治格局變動，國會席位在半個多世紀以來不斷向南部和西部轉移。

20. 可互換零件

機械工程師伊萊·惠特尼(Eli Whitney)1801年在國會展示了號稱可以互換零件的滑膛槍，雖然其實它們不若宣傳中的可完全互換，這個概念仍在美國軍械中紮根，確保步槍損壞後只需更換備用零件，而無需聘請熟練的槍匠。這種邏輯從滑膛槍傳播到縫紉機、農業設備，雖然手工藝經濟因此，卻也奠定了現代流水線生產。1854年，英國考察團參觀美國軍械庫後，為此創造了一個名稱：「美國體系」。

21. 雷射

物理學家西奧多·梅曼(Theodore Maiman)1960年使用合成紅寶石棒和攝影用閃光燈成功展示了世上第一台可運作的雷射器。但梅曼說，雷射最初被認為是個「沒有可應用情況的解決方案」之發明。雷射此後卻成為數百種應用的核心，包括條碼掃描器、DVD播放器，也是高速電信、機器人製造、精密手術的關鍵。 梅曼和他的雷射器。(維基公共領域)

22. 化療

化療的起源可以追溯到1943年義大利發生的一場戰爭災難，當時暴露於芥子氣的士兵白血球數嚴重下降。醫生意識到芥子氣具有殺傷細胞的特性，有可能作為對抗惡性腫瘤的潛在武器，醫界1940年代首次使用氮芥衍生物緩解淋巴瘤患者的病情。化療奠定了現代腫瘤治療產業的基礎，確立了以隨機臨床試驗作為醫學證據標準的地位，也將癌症轉變為一種可控的疾病。

23. 核磁共振造影(MRI)

MRI的原理自1940年代以來就已應用於實驗室研究，但直到1977年雷蒙德·達馬迪安(Raymond Damadian)醫師才取得突破性進展，實現首次人體MRI，當時的原型機器需要近五個小時才能產生一張模糊的人體軀幹橫斷面影像。MRI達成了X射線所不能：無需使用電離輻射即可觀察軟組織。MRI取代了探查性手術，成為神經損傷、關節損傷、腫瘤分期的首選診斷方法。一台MRI掃描儀造價在100萬元到300萬元之間，現在全美共有約1萬台。

24. 商用蒸氣船

無動力船隻出現前，河流運輸基本上都是單行道，只能遵守「水往低處流」，貨物順流而下後沒有可靠辦法運回上游，直到工程師羅伯特·富爾頓(Robert Fulton)的「克萊蒙特號」(Clermont)於1807年證明蒸汽動力可行，到1850年，美國西部河流上的汽船數量從1817年的17艘增加到740艘。蒸汽船轉變了南北戰爭前的經濟格局，將密西西比河流域變成了全球糧食供應鏈、連接美國內陸與全球市場，財富也集中在紐奧良和聖路易斯等河流樞紐城市，而鐵路還要幾十年後才會出現。 1910年在紐約港的克萊蒙特號複製品。(維基公共領域)

25. 避孕藥

雖然女性多年來一直有監管漏洞可取得避孕藥，但食藥局(FDA)1960年才批准避孕藥。可靠的避孕措施使女性能夠像男性一樣有條不紊地規畫自己的職業生涯。1960、70年代，女性在法學院、醫學院、MBA課程中的入學人數大增，經濟學家認為避孕藥出現，與性別薪資差距縮小、女性勞動力顯著增長密切相關。目前，全球有超過1億名女性每天服用口服避孕藥。