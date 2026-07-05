養生／日式步行法 每天30分鐘改善血壓血糖

專家提醒，「日式步行法」適合不同年齡層和運動習慣的人參與，可有效降低血壓、減少中風風險等功效，也有益心肺健康；示意圖。(圖／123RF)

步行算是維持身體健康最容易執行、門檻最低的運動，然而，走多久、走多少步、速度多快，才能將步行的效益最大化，一直有不同說法。日本 研究人員原為改善心臟代謝健康而開發出來的一種間歇性步行訓練「日式步行法」，近來受到廣泛關注，專家認為，與傳統步行相比，進行「日式步行法」的人在血壓、BMI、血糖 等方面的改善更明顯。

日式步行法，又稱「間歇式步行（Interval Walking Training, IWT）」，由日本研究團隊設計，目的是幫助中高齡者提升心肺代謝健康。與傳統的連續強度步行不同，IWT強調以「間歇」的方式，3分鐘快走、3分鐘慢走交替進行，持續約30分鐘，每周進行5天。日式步行的強度較低、受傷風險小，更適合不同年齡層和運動習慣的人參與。

根據2009年刊登於《Mayo Clinic Proceedings》的初步原始研究，日本研究團隊募集超過200位平均年齡63歲的受試者參與，結果顯示，相較於傳統持續強度健走，間歇式步行（IWT）在改善以下幾項健康指標的效果更佳，而且參與者的持續率高達95%，有助於培養長期運動習慣。2024年一篇關於IWT的報告也指出，間歇性步行訓練在熱量消耗與2型糖尿病的血糖控制方面效果更佳。

專家也提到了一些額外的健康益處，包括「改善血壓、降低中風風險、改善情緒、增強免疫力和提高睡眠品質。研究表明，這種方法可以顯著改善心血管健康和體質。」此外，與跑步相比，間歇性步行對關節的壓力較小。

過去許多研究推崇「日行萬步」，每天走1萬步，大約等於8公里、需花費1小時以上，雖然能促進減重、心理健康與心血管功能，但對於時間有限或有關節問題的人來說，可能不容易達成。相較之下，IWT不但時間短、強度適中，也更具彈性。

哈佛及史丹福受訓的加州胃腸科醫師 Saurabh Sethi 博士認為，日式步行比傳統一萬步更有效，也更符合現代人「時間有限、效果要好」的需求。每天只要花30分鐘，交替進行快走與慢走，就可有效降低血壓、減少中風風險、提升睡眠品質與免疫力，對心肺健康也有顯著改善。