養生／日式步行法 每天30分鐘改善血壓血糖
步行算是維持身體健康最容易執行、門檻最低的運動，然而，走多久、走多少步、速度多快，才能將步行的效益最大化，一直有不同說法。日本研究人員原為改善心臟代謝健康而開發出來的一種間歇性步行訓練「日式步行法」，近來受到廣泛關注，專家認為，與傳統步行相比，進行「日式步行法」的人在血壓、BMI、血糖等方面的改善更明顯。
日式步行法，又稱「間歇式步行（Interval Walking Training, IWT）」，由日本研究團隊設計，目的是幫助中高齡者提升心肺代謝健康。與傳統的連續強度步行不同，IWT強調以「間歇」的方式，3分鐘快走、3分鐘慢走交替進行，持續約30分鐘，每周進行5天。日式步行的強度較低、受傷風險小，更適合不同年齡層和運動習慣的人參與。
根據2009年刊登於《Mayo Clinic Proceedings》的初步原始研究，日本研究團隊募集超過200位平均年齡63歲的受試者參與，結果顯示，相較於傳統持續強度健走，間歇式步行（IWT）在改善以下幾項健康指標的效果更佳，而且參與者的持續率高達95%，有助於培養長期運動習慣。2024年一篇關於IWT的報告也指出，間歇性步行訓練在熱量消耗與2型糖尿病的血糖控制方面效果更佳。
專家也提到了一些額外的健康益處，包括「改善血壓、降低中風風險、改善情緒、增強免疫力和提高睡眠品質。研究表明，這種方法可以顯著改善心血管健康和體質。」此外，與跑步相比，間歇性步行對關節的壓力較小。
過去許多研究推崇「日行萬步」，每天走1萬步，大約等於8公里、需花費1小時以上，雖然能促進減重、心理健康與心血管功能，但對於時間有限或有關節問題的人來說，可能不容易達成。相較之下，IWT不但時間短、強度適中，也更具彈性。
哈佛及史丹福受訓的加州胃腸科醫師 Saurabh Sethi 博士認為，日式步行比傳統一萬步更有效，也更符合現代人「時間有限、效果要好」的需求。每天只要花30分鐘，交替進行快走與慢走，就可有效降低血壓、減少中風風險、提升睡眠品質與免疫力，對心肺健康也有顯著改善。
日式步行法也稱間歇式步行，做法是三分鐘快走、三分鐘慢走交替進行，每次約三十分鐘，每週建議執行五天，重點在於規律與持續。 因為它不必花上一小時以上累積一萬步，時間更短、強度適中，對關節負擔也較小，較符合現代人時間有限、又希望有明顯健康效果的需求。 文章指出，間歇式步行可幫助改善血壓、BMI與血糖控制，也有助降低中風風險、提升睡眠品質、增強免疫力，並對心肺健康與情緒帶來正面影響。
精華 FAQ
日式步行法也稱間歇式步行，做法是三分鐘快走、三分鐘慢走交替進行，每次約三十分鐘，每週建議執行五天，重點在於規律與持續。
因為它不必花上一小時以上累積一萬步，時間更短、強度適中，對關節負擔也較小，較符合現代人時間有限、又希望有明顯健康效果的需求。
文章指出，間歇式步行可幫助改善血壓、BMI與血糖控制，也有助降低中風風險、提升睡眠品質、增強免疫力，並對心肺健康與情緒帶來正面影響。
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