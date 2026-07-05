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醫藥／3周未排便 翁糞如石塊撐破乙狀結腸

江良誠
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醫師提醒，如果長期便祕應就醫檢查，不要擅自服用瀉藥；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，如果長期便祕應就醫檢查，不要擅自服用瀉藥；示意圖。(圖／123RF)

一名70歲蕭姓男子有慢性便祕問題，但他不太在意，習慣3至5天才如廁一次，日前腹痛難忍到醫院急診，透過檢查發現他的腸道充滿著糞便，已經三周未排便，不僅是少見的糞性結腸炎，還造成乙狀結腸破裂，還好立即安排手術治療才恢復健康。

台灣南投衛福部南投醫院直腸外科主任廖師賢說，糞性結腸炎(Stercoral Perforation of the Colon)是長期便祕導致糞便堆積在腸道中，糞便變得又乾又硬，這些糞便物質聚積，增加腸道的壓力且導致發炎，可能損害消化道內血管的供應，導致缺血性結腸炎、潰瘍甚至穿孔，若腸子破裂後糞便外漏汙染了腹膜腔，則可能併發敗血症，有危及生命的風險。

廖師賢說，病患長期有慢性便祕問題，也曾因為腸阻塞而住院治療，這次下腹疼痛難受急診，透過電腦斷層檢查診斷為糞性結腸炎合併結腸穿孔。經緊急手術，將破裂的腸道切除、清理腹腔、裝置腸造口並取出許多硬如石頭的糞便，住院期間接受專業的醫療處置及照護，恢復良好，已康復出院。

廖師賢說，部分患者因為糞便水分被過度吸收，堵在腸道中，排便時僅解出一些糞水，誤以為是拉肚子而服用止瀉藥，導致便祕情況惡化。他提醒，當排便習慣改變，應找醫師諮詢，並建議民眾應均衡飲食、每日攝取充足水分及膳食纖維，規律運動、維持正常生活作息，養成固定排便的習慣。若出現慢性便祕，每周排便不到三次且症狀超過三個月，不要擅自服用瀉藥，應就醫向專業人員尋求協助。

電腦斷層影像檢查可看出病人的腸道中有許多糞便。(圖／南投醫院提供)
電腦斷層影像檢查可看出病人的腸道中有許多糞便。(圖／南投醫院提供)

精華 FAQ

  • 他長期慢性便祕又不重視，糞便在腸道內持續堆積變乾變硬，造成壓力上升與局部缺血發炎，最後導致糞性結腸炎並使乙狀結腸破裂。

  • 糞便若長期堵塞腸道，可能引發潰瘍、缺血性腸炎甚至穿孔；一旦糞便外漏污染腹膜腔，還可能併發敗血症，情況嚴重時會危及生命。

  • 應維持均衡飲食、補充水分與膳食纖維，規律運動並養成固定排便習慣；若每周排便少於三次且超過三個月，應儘早就醫，不要自行亂吃瀉藥。

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