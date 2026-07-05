娛樂／不超人也不少女的「超少女」駕到

「超少女」劇照。（取材自豆瓣電影）

由DC影業出品、華納兄弟電影公司發行的「超少女」（Supergirl，又譯「超級少女」）早前上映，為暑期檔再添一把火。

「超少女」由曾在劇集「龍之家族」（House of the Dragon）中飾演「少女雷妮拉」的米莉愛考克（Milly Alcock）擔綱主演，「水行俠」（Aquaman，又譯「海王」）傑森摩莫亞（Jason Momoa）出演「暴狼羅伯」，最新版「超人」大衛科倫斯韋（David Corenswet）也客串捧場。

該片幕後團隊十分重量級，由好萊塢 知名導演克雷格賈勒斯派（Craig Gillespie，曾執導「老娘叫譚雅」（I， Tonya，又譯「我，花樣女王」）、「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella，又譯「黑白魔女庫伊拉」）執導；DC影業掌門人彼得薩夫蘭（Peter Safran）與詹姆斯岡恩（James Gunn）擔任製片人。

「超少女」改編自湯姆金（Tom King）創作的漫畫「超女：明日之女」（Supergirl： Woman of Tomorrow），原著曾獲雨果獎（Hugo Award）提名，故事講述超人的表妹卡拉原本過著渾渾噩噩的日子，在23歲生日之際遇到想要為家人報仇的少女露西，意外捲入紛爭，與她相依為命的忠犬小氪因此被毒液擊中，危在旦夕。為了拯救愛犬，卡拉不得不上路尋找解藥，途中與不知是敵是友的賞金獵人暴狼羅伯狹路相逢。

充滿詹姆斯岡恩風格

繼去年登場的「超人」（Superman），「超少女」是詹姆斯岡恩入主DC影業、開創全新DC宇宙後，推出的第二部電影，屬於「第一章：眾神與怪物」計畫。雖然從各種意義上來看，這部電影似乎應該是「超人」的兄妹篇；不過，實際看過電影之後，這樣的預想就被徹底推翻了。它跟「超人」很不一樣，甚至可以說相比「超人」，更像出自岡恩之手的作品。

首先是主角「卡拉」（Kara），從她身上看不到任何過去一版女超人的影子，不論是1984版中略帶憂鬱氣質的費唐娜薇（Faye Dunaway），還是青春逼人的劇集版，抑或是2023年「閃電俠」（The Flash）中酷勁十足的莎莎卡蕾絲（Sasha Calle）。米莉愛考克的卡拉，完全不像「超級英雄」，也不是很「少女」，而是典型岡恩最善於打造的魅力十足的反英雄。她的外表邋裡邋遢，半是醉鬼，半是流浪漢，一望而知是「有故事的人」。

詹姆斯岡恩（中）接掌DC後，選擇以「超人」電影作為全新DC宇宙的開篇之作。（取材自豆瓣電影）

水行俠變暴狼羅伯

首度在真人電影中出現的暴狼羅伯，也是看點十足，他亦正亦邪又瘋瘋癲癲，行事難以預測。飾演該角色的傑森摩莫亞也就此橫跨新舊兩個DC宇宙。

主角的形象已然如此，電影的整體風格當然也不會像它的片名那麼正統，走的是宇宙廢土公路片的暗黑路線。電影的結構也不似一般單人超級英雄電影那樣，會先花大量篇幅把人物的前世今生介紹清楚，而是直接進入主線劇情，節奏相當明快。

「超少女」配樂也是岡恩最喜歡的金曲聯播形式，且將鄉村、搖滾、迪斯可、爵士各類風格一網打盡，兼顧懷舊與現代的氛圍感。所以，從各方面來看，相比上一部「超人」，「超少女」其實更容易讓人想到熱鬧又有點無厘頭的「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy，又譯「銀河護衛隊」）。

「暴狼羅伯」首度在真人電影中登場。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）