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料理功夫／蔬菜腰果沙拉

伊蓮小姐
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材料：蘋果適量、棗子1顆、蓮霧1顆、紅番茄3顆、橘番茄4顆、小黃瓜2/3條、罐頭玉米粒適量、白煮蛋1顆、腰果10顆（個人喜好添加、以此代替橄欖油）、義大利醋適量。

作法：

1.蘋果洗淨表皮切小塊狀（不喜歡連皮吃的，可以去表皮）、棗子洗淨切塊狀、蓮霧洗淨切片狀、紅、橘番茄洗淨對半切、小黃瓜洗淨表皮切斜片狀、玉米粒濾乾水分備用。

2.雞蛋洗淨，煮成水煮蛋，去殼切片狀。

3.越南腰果去表皮（喜歡連皮吃者也 OK）。

4.拿個淺盤，把所有的蔬果疊放一起，淋上適量的義大利醋，最後擺上腰果仁即可開吃。

PS:蔬果皆不拘，如果沒有腰果等堅果，可以用橄欖油加上義大利醋調和，或用沙拉醬等皆可。自己在家裡製作，只要食材新鮮都可。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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