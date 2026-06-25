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華府韓裔甜點主廚 膺最佳烘焙師

特派員黃惠玲
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白蘇珊。(Moon Rabbit by Kevin Tien官方臉書)
白蘇珊。(Moon Rabbit by Kevin Tien官方臉書)

被譽為美國餐飲界「奧斯卡」的詹姆斯‧比爾德獎(James Beard Awards)日前在芝加哥舉行2026年頒獎典禮。在這場全美頂尖主廚、餐廳與釀酒專家雲集的盛會中，來自華府知名餐廳「Moon Rabbit」的韓裔甜點主廚白蘇珊(Susan Bae)，一舉奪下象徵最高榮譽的「年度最佳烘焙師」(Outstanding Pastry Chef or Baker)大獎。

詹姆斯‧比爾德獎向來是餐飲業的風向球。對得獎者而言，這座獎項不僅是榮譽，更具有改變餐廳發展軌跡的巨大影響力。它所帶來的全國性曝光，往往能將一家地方口碑餐廳一夕之間推高為全美饕客慕名造訪的朝聖地標，並將主廚的職業生涯永久提升至國家級舞台。

白蘇珊在接過獎座時激動發表感言：「我一直夢想著能站在這個舞台上。我從不認為自己做得到，但老天，我真的很高興我生命中的人們如此信任我。」

她同時深切分享了這座獎項對她的非凡意義：「作為一名韓裔主廚，這項認可的意義超越了我個人。它反映了形塑我的社區、在我之前的先賢前輩，以及那些仍在尋找歸屬感的年輕主廚們。代表性(Representation)非常重要，被邀請進入這個殿堂非常重要，但更重要的是，知道當你抵達這裡時，你將獲得全力支持。」

這座獎項對白蘇珊白而言是多年堅持的開花結果。在連續兩年入圍決選卻擦身而過後，今年她終於在第三度入圍時順利摘金，這也是當晚大華府地區唯一抱回的個人最高榮譽。

白蘇珊出生並成長於加州洛杉磯的韓國移民家庭，她最初的夢想其實是成為一名學校老師。然而在大學畢業後，她發現自己對家庭烘焙的熱愛遠勝過其他事物，而童年時為了幫父親重現麥當勞蘋果派的廚房記憶，更成了她決定轉行餐飲的關鍵啟蒙。

為追求專業，她進入洛杉磯藍帶廚藝學院(Le Cordon Bleu)深造並於2010年畢業。隨後，她進入Culver City的知名烘焙坊Helms Bakery工作，在當時的主廚John Park帶領下，首次深入接觸東南亞風味與點心。

為了汲取更多養分，她曾同時兼任多份工作，先後在名廚Charlie Palmer以及Jon & Vinny旗下的指標餐廳Animal廚房中歷練。2015年，她加入洛杉磯米其林一星名店Kali擔任甜點主廚，在那裡她打破了傳統甜點的框架，開始展露將鹹甜風味大膽融合的驚人創意。

在離開洛杉磯後，她曾前往德州奧斯汀的費爾蒙特酒店(The Fairmont Hotel)擔任甜點主廚，學習大型宴席的產線運作與嚴謹的廚房管理。

白蘇珊目前服務並共同創辦的Moon Rabbit餐廳是一家現代越南料理餐廳。當年，越南裔主廚Kevin Tien在社群平台Instagram主動聯繫了素未謀面的白蘇珊，力邀她共同開創這家跨越文化邊界的餐廳。白蘇珊憑藉著對夥伴的信任，毅然搬遷至華府發展。

在Moon Rabbit的廚房裡，白蘇珊帶領著全女性的甜點團隊，將自身的韓裔背景與東南亞、越南風味進行大膽的跨界結合。她打破傳統「甜點必須是甜的」既定印象，巧妙運用綠咖哩、魚露焦糖、黑胡椒碎、甚至是極具爭議的榴槤與蒔蘿，研發出諸如「綠咖哩海綿蛋糕搭配酪梨雪酪」等前衛且層次豐富的創意點心，深受饕客讚譽。

除了在廚房內發揮創意並積極提攜女性廚師，白蘇珊在工作之餘也熱心投身公益，積極參與「主廚停止仇恨亞裔」(Chefs Stopping AAPI Hate)、華府中央廚房(D.C. Central Kitchen)等組織，用美食為社會弱勢發聲，展現了當代頂尖主廚的多元影響力。

白蘇珊的「綠咖哩海綿蛋糕」突破點心窠臼、融合中西創意，深受歡迎。(Moon Ra...
白蘇珊的「綠咖哩海綿蛋糕」突破點心窠臼、融合中西創意，深受歡迎。(Moon Rabbit by Kevin Tien官方臉書)

精華 FAQ

  • 她在芝加哥舉行的2026年詹姆斯‧比爾德獎中，拿下象徵最高榮譽的「年度最佳烘焙師」大獎，成為當晚華府地區唯一獲得個人最高獎項的人。

  • 白蘇珊認為，這份肯定不只屬於她個人，也代表曾形塑她的社群與前輩，以及仍在尋找歸屬感的年輕主廚，凸顯餐飲界代表性與支持的重要。

  • 她帶領全女性甜點團隊，將韓裔背景與越南、東南亞風味融合，運用綠咖哩、魚露焦糖、黑胡椒碎與榴槤等元素，做出前衛且層次豐富的甜點。

韓裔 華府 芝加哥

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