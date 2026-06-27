建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛進東北部。(美聯社)

為迎接美國250周年國慶，聯合太平洋(Union Pacific)鐵路公司旗下的全球最大蒸汽火車「大男孩」(Big Boy，蒸汽機車)正跨海岸巡遊，將於7月4日(周六)國慶當天，抵達美國獨立的搖籃費城 ，這將是堪稱美國工業傳奇的該型號火車首次駛上東北地區。即日起至30日(周二)期間，「大男孩」將在距離紐約最近的賓州斯克蘭頓(Scranton)「蒸汽鎮」(Steamtown)鐵路主題公園停留展出，紐約人駕車三小時即可前往體驗。

從加州 到費城 國慶巡遊

「大男孩」於1959年退出商業運營，此後共有八輛被博物館收藏。其中編號為4014的「男孩」2013年被聯合太平洋公司購回，經改造後，每年在中西部的部分鐵路線上表演開行。「大男孩」高16呎2.5吋、寬11呎，龐大的體型和重量使其難以進入東部的鐵路網，因此鐵路愛好者往常只能在西部的曠野中見到它。然而為慶祝250周年國慶，主營東北地區路網的諾福克南方鐵路公司特與聯合太平洋合作，讓「大男孩」首次駛上東北的土地。

本次4014號「大男孩」從太平太鐵路的起點加州沙加緬度出發，最終到費城，然後沿不同的路線返回位於懷俄明州 的夏延基地，往返共途徑15個州，其中印第安納、俄亥俄、紐約和賓州將首次見到它的身影。由於無法駛入紐約市及周邊的隧道和橋梁，「大男孩」在駛過紐約州水牛城和賓漢頓後，轉向南行，進入賓州東北部的傳統工業城市斯克蘭頓，遺憾地與紐約市擦肩而過。不過，斯克蘭頓距離曼哈頓僅100哩有餘，從華盛頓大橋出發，駕車三小時內即可抵達，紐約人如果希望領略這台鋼筋鐵骨的工業巨獸，並不太遠。

「大男孩」共有16個動力車輪，每個車輪的直徑為68吋，幾乎相當於一名成年男性的身高。(記者許君達╱攝影)

圖為Nickel Plate Road 759蒸汽火車入庫時，在轉盤上等待調整方向。(取自「蒸汽鎮」官方網站，圖片由國家公園管理局NPS所有)

4012、4014並肩停靠

「蒸汽鎮」鐵路主題公園以圓形排列的舊機車庫為博物館主體，園內擁有骨董火車、有軌電車等多個展覽單元，本就是東北地區鐵路愛好者的必要打卡地。而在機車庫外的空地上，還停泊著已退役的4012號「大男孩」，本次巡遊的4014號「大男孩」將在這裡與它昔日的兄弟並肩停靠。

「大男孩」在斯克蘭頓的停靠展覽期為即日起至30日。在此期間，參觀者將有機會體驗它「吞雲吐霧」、進進出出的樣貌；此外，已熄火的4012號「大男孩」的駕駛艙也將在此期間對外開放參觀。聯合太平洋公司為紀念林肯總統而專門建造的一輛特製內燃機車，也將在展期臨近尾聲時趕赴斯克蘭頓，加入展覽。該公司特別提示：在參觀或拍攝行駛中的列車時，須與鐵軌至少保持25呎的安全距離。

圖為已退役的4012號「大男孩」。(記者許君達╱攝影)

博物館內還有大量骨董客運車廂，以及有軌電車專門展區。(記者許君達╱攝影)

「蒸汽鎮」需上網預約

本次「大男孩」特展預計參觀者眾，將採用分時段預約制，網址https://reurl.cc/ovk1j5，並會象徵性收取每人1元的預約費，可用的預約時段為每日上午9時至下午3時。特展期間，博物館的免費車位有限，先到先得。除「蒸汽鎮」外，斯克蘭頓周邊還有煤礦博物館以及波科諾山(Mt Pocono)休閒度假區等地值得參觀。

紐約人亦可在國慶假期時前往費城觀賞「大男孩」。展出時間為7月4日(周六)和5日(周日)上午9時至下午3時，地點為費城南區的無畏大道(Intrepid Ave)交軍團島大道(League Island Blvd)處，免費開放、無需預約。

除「大男孩」外，「蒸汽鎮」內還有大量其他舊式火車展出。圖為雷丁鐵路(Reading)的T-1型蒸汽火車和FP7型內燃火車並排陳列。(記者許君達╱攝影)

全球現役最大蒸汽火車「大男孩」。(美聯社)

史上最大最重的蒸汽火車

主要由華工建造的太平洋鐵路，雖打通了中東部與西海岸之間的陸地運輸線，但在懷俄明至猶他州之間的洛磯山路段地勢陡峭崎嶇，最大坡度超過千分之11，導致列車必須增加補充機車以提升動力，運輸效率和行車速度均難以滿足需求。1936年，管理這段鐵路的聯合太平洋鐵路公司與製造商美國機車公司(ALCO)開始共同研發能夠滿足洛磯山區動力需求的全新火車，「大男孩」便應運而生。

除個別實驗車型外，「大男孩」是史上商業量產的最大最重的蒸汽火車。它採用獨一無二的4-8-8-4式輪組設計，用總共16個動力車輪驅動這輛總重548噸、全長132呎的鋼鐵巨獸。它的驅動輪直徑達到68吋，相當於一個成年男性的身高。在全力運轉時，單輛便可牽引總重4000噸的貨運列車翻越山高坡陡的洛磯山脈。

1941年底太平洋戰爭爆發後，美國東西海岸之間的運輸壓力更是陡增，當年剛剛投入運轉的20輛「大男孩」便正得到機會大顯神威，將數以億噸計的戰略物資源源不斷地運至太平洋、並投入包括中國在內的戰場。

如今，雖然蒸汽動力已被作為「落後能源」而遭淘汰，但與今日行駛在洛磯山區的現代內燃機車相比，一輛「大男孩」的動力甚至依然強於兩輛內燃機車同時發力，足以體現在那個黃金時代中，美國令人驚嘆的工業能力。

堪稱美國工業傳奇的蒸汽火車「大男孩」正在進行一場橫跨大陸的全美巡遊。圖為斯克蘭頓「蒸汽鎮」鐵路主題公園內陳列的已退役「大男孩」4012號。(記者許君達╱攝影)