養生／研究：抑制膀胱癌轉移 芝麻素具潛力
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芝麻一般被認為具有預防心血管疾病、減肥功效，研究發現，芝麻還具備抵抗膀胱癌的潛力、提升傳統化療藥物的治療效果。
台灣陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，於「International Journal of Biological Sciences」發表新研究顯示，源自芝麻油的天然木脂素芝麻素（Sesamin），能抑制破壞細胞基質的降解酶，最終達到抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力。
台灣新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏表示，芝麻素能抑制癌細胞的完整分子路徑，是藉由影響長鏈非編碼RNA的表現，進而抑制癌細胞內的訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用。他說，透過天然成分就能調控癌細胞的分子機轉，開發出更安全的治療藥物。
值得一提的是，研究團隊也發現，芝麻素也能提升膀胱癌細胞對化療藥物的敏感性，意味著芝麻素可以降低化療藥物的劑量需求，減少化療副作用。
新光醫院轉譯醫學中心張安辰也說，芝麻素作為天然物質，具有良好的安全性和可接受性，其在抑制膀胱癌細胞轉移方面具有潛力，未來有望應用於臨床治療。
陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅則說，芝麻自古以來即被視為補腎強身、潤腸通便的食材，「本草綱目」中亦記載芝麻可「益氣養血，健腦延年」。本研究透過現代分子醫學證實芝麻素的抗腫瘤機轉，希望有助於建構中醫藥現代化與實證基礎，中醫藥實證科學研究成果有助於提升臨床中醫藥應用與價值。
研究指出，源自芝麻油的芝麻素能抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力，並且對癌細胞的分子路徑具有調控作用，顯示其具備抗腫瘤潛力。 芝麻素會影響長鏈非編碼RNA的表現，進一步抑制細胞內相關訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用，從而降低癌細胞侵襲性。 研究團隊認為，芝麻素可作為天然且安全性較高的輔助成分，提升化療藥物敏感性，降低劑量需求與副作用，未來有機會進入臨床治療應用。
精華 FAQ
研究指出，源自芝麻油的芝麻素能抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力，並且對癌細胞的分子路徑具有調控作用，顯示其具備抗腫瘤潛力。
芝麻素會影響長鏈非編碼RNA的表現，進一步抑制細胞內相關訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用，從而降低癌細胞侵襲性。
研究團隊認為，芝麻素可作為天然且安全性較高的輔助成分，提升化療藥物敏感性，降低劑量需求與副作用，未來有機會進入臨床治療應用。
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