養生／7食物抗發炎 有助遠離癌症、心臟病

鯖魚屬於油脂的魚類，可抗發炎。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 抗發炎飲食以全食物為主，可幫助降低慢性發炎風險。

抗發炎飲食以全食物為主，可幫助降低慢性發炎風險。 重點二： 油性魚、核桃、蔓越莓與真茶等食物富含抗氧化成分。

油性魚、核桃、蔓越莓與真茶等食物富含抗氧化成分。 重點三：地中海飲食是最知名模式，強調蔬果、全穀與橄欖油。

最近很熱門的「抗發炎飲食」是一種用食物抑制體內慢性發炎的飲食方法，比起藥物或保健食品更天然，日常食用對身體更無負擔。健康網站「Prevention」介紹七種生活中常見的抗發炎食物，其中包括夏令水果西瓜。

發炎是身體自我保護的一種方式，是免疫系統在受傷、生病或對抗有害病原體時所啟動的反應。急性發炎，如傷口周圍的紅腫或扭傷後的腫脹，對身體是有益的；但慢性發炎則不同，它會長時間存在，悄悄地在體內造成破壞，進而可能導致心臟病 、第二型糖尿病、關節炎，甚至某些癌症 。不過某些食物有助於對抗這種慢性發炎狀態，以下是推薦加入抗發炎飲食的食物。

1.油性魚類

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等富含油脂的魚類，含有大量的Omega-3脂肪酸，如EPA與DHA，研究顯示這些脂肪酸能有效降低身體內的發炎指標。根據期刊「Molecules」發表的資料，富含油性魚類的飲食與改善潛在發炎狀況有關，歸因於其天然的Omega-3成分。建議可以試試鮭魚食譜，把這些魚類納入抗發炎飲食中。

核桃含有多種鞣花酸代謝物及含多酚，這些成分具有抗發炎與抗氧化的作用。（圖／123RF）

2.核桃

核桃是抗發炎營養素的極佳來源，是唯一被視為富含α-亞麻酸（ALA，一種Omega-3脂肪酸）的堅果。根據「Antioxidants」期刊的資料，核桃還含有多種鞣花酸代謝物（urolithins），這些成分具有抗發炎與抗氧化的作用。核桃也富含多酚（polyphenols），一種能對抗氧化壓力、進而減少慢性發炎的抗氧化劑。

3.蔓越莓

蔓越莓含有豐富的多酚與維生素C，有助於減緩氧化壓力、提升抗氧化能力並管理身體的發炎反應。此外，它也富含熊果酸，是一種存在於蔓越莓皮中的植物化合物，具有抗氧化、抗發炎與抗癌的特性。蔓越莓所含的花青素不僅賦予其鮮豔色彩，亦具有重要的抗發炎功能。

4.真茶

綠茶、紅茶、白茶與烏龍茶皆來自真茶（Camellia sinensis）樹，是抗發炎飲品的絕佳選擇。這些茶品富含多酚，尤其是兒茶素與黃酮類。綠茶中特別的「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」已被發現有助於調節身體的發炎反應。「Journal of Nutrition」期刊的研究顯示，攝取較高多酚的人，其發炎指標（如C反應蛋白）較低。

5.酪梨

酪梨富含維生素、礦物質與植物化合物，有助於降低發炎。雖然高脂飲食常與發炎相關，但酪梨中的脂肪主要為不飽和脂肪酸，與降低發炎指標有關。「European Journal of Nutrition」的研究指出，雖然酪梨含脂肪，但其攝取不會提高發炎指標。一項「Food and Function」期刊研究更指出，與只吃漢堡相比，同時食用半顆酪梨有助於減少體內發炎相關物質的產生。

西瓜含有維生素C，有助免疫功能與抗發炎。（圖／123RF）

6.西瓜

西瓜是夏季解暑聖品，也具抗發炎效果。它是茄紅素的天然來源，這是一種賦予紅色水果鮮豔色彩的天然色素。研究指出茄紅素的不足可能是慢性發炎初期的徵兆，維持足夠攝取有助控制發炎。此外，西瓜也含有維生素C，有助免疫功能與抗發炎。

橄欖油有豐富的單元不飽和脂肪與抗氧化成分，具有抗發炎作用。（圖／123RF）

7.橄欖油

橄欖油以其抗發炎作用而聞名，主要來自其豐富的單元不飽和脂肪與抗氧化成分，如橄欖苦素，在抗發炎作用上類似布洛芬。「Nutrition」期刊的研究顯示，橄欖油的攝取與發炎指標白細胞介素-6的降低有關。

專家表示，抗發炎飲食不是特定的食譜或極端斷食清單，而是一種以營養豐富的全食物為主的飲食方式，重點在於增強身體的自然防禦力。這類飲食強調多攝取色彩繽紛的蔬果、健康脂肪與少量加工食物、糖與油炸物。主要組成包括水果與蔬菜、全穀類、堅果與種子和富含Omega-3的魚類（如鮭魚與鯖魚）。

此外，像薑黃、薑與肉桂等香料也因其強效的抗發炎特性而備受推崇。選擇橄欖油與酪梨等健康脂肪替代反式脂肪與飽和脂肪，並保持水分與攝取綠茶等抗氧化飲品，也能進一步強化效果。

其中最知名的抗發炎飲食就是地中海飲食。這種飲食模式來自地中海沿岸國家（如希臘與義大利）的傳統飲食，強調未加工的新鮮蔬果、全穀、豆類、堅果與橄欖油，同時適量攝取乳製品與家禽，並限制紅肉與加工食品。

透過將抗發炎食物融入日常飲食中，就能邁出改善整體健康的重要一步。這種方式最大的優點在於靈活且容易實踐，重點不在於限制，而是用天然、營養豐富的食物來滋養身體。即使只是小改變，像是將加工零食換成水果，或是餐點中加入一把堅果，都能隨時間累積出明顯的健康效益。'