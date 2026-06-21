封面故事／3年後漫步華府 看看川普留下什麼印記

如果你從波多馬克河西岸(圖左、上側)，正準備跨過阿靈頓紀念大橋時，原本前方是莊嚴雄偉的林肯紀念堂(圖右側)，但未來，250呎高「川普拱門」將矗立在上橋前的圓環。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普拱門與巨型建築重塑華府天際線，切斷原有紀念軸線。

川普拱門與巨型建築重塑華府天際線，切斷原有紀念軸線。 重點二： 倒映池改藍、英雄花園擴張，高球場與白宮周邊也被大幅改造。

倒映池改藍、英雄花園擴張，高球場與白宮周邊也被大幅改造。 重點三：白宮宴會廳及甘迺迪中心冠名爭議，凸顯川普對首都的強勢印記。

歷經川普 總統第二個四年任期之後，哥倫比亞特區市容景觀有了驚人的改變。假如遊客在2028年之後的某一天造訪華府 ，看到的美國首都會是什麼面貌？

川普總統將在阿靈頓紀念大橋橋頭的圓環興建一座250呎高的「川普拱門」。圖為白宮公布的藍圖。(歐新社)

第1站 川普拱門

班機降落在維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)後，驅車前往華府市區，第一站先去參觀林肯紀念堂(Lincoln Memorial)。車子沿著喬治華盛頓紀念公路，行經阿靈頓國家公墓，準備跨過阿靈頓紀念大橋進入市區，好讓林肯紀念堂莊嚴雄偉的外觀進入眼簾。沒想到在上橋之前的圓環，矗立著一座巴黎凱旋門式的拱門，阻礙了整個視線。

高度超過凱旋門

這座被法國人稱為「川普拱門」(Arc de Trump)的白色巨型拱門，頂部裝飾著金色自由女神和老鷹雕像，是川普為了慶祝獨立250周年，於2026年下令建造，高達250呎，遠超過163呎的巴黎凱旋門(Arc de triomphe de l'Étoile)和220呎高的墨西哥 市的革命紀念塔(Monumento a la Revolución)，在全球同類型建築物中傲視群倫。

圖為內戰時南軍總司令羅伯·E·李將軍的故居阿靈頓宅邸；其位置與林肯紀念堂正好形成一條直線；「川普拱門」興建後，將擋在其中。(維基公有領域)

歷史保護團體反對

拱門興建之初，曾遭到歷史保護團體的強烈反對，並引起違反都市計畫相關法律的爭議。但罕為人知的是，這座拱門破壞了當年城市建築師的用心良苦。1913年林肯紀念堂興建時，其位置順著阿靈頓紀念大橋，正好與邦聯軍(南軍)總司令羅伯·E·李將軍(Robert. E. Lee)的故居阿靈頓宅邸(Arlington House)形成一條直線；當年的設計師希望藉由串連內戰時期南北方兩位領袖的紀念館，象徵這個國家歷經兄弟鬩牆悲劇之後的彌合與重生。如今這條軸線被川普拱門硬生生斬斷了。

在林肯紀念堂(圖上方)往東眺望(圖下方)，有一座2028呎長、167呎寬的狹長「倒映池」，川普總統下令池底從灰色改為藍色。(美聯社)

第2站 林肯紀念堂倒映池

在林肯紀念堂正前方往東眺望，華盛頓紀念碑的倒影映在一個長方形水池上。

圖為1963年8月28日華盛頓大遊行，馬丁路德金恩發表「我有一個夢」的著名演說。(維基公共領域)

水池見證重大歷史事件

這座2028呎長、167呎寬的狹長倒映池(Reflecting Pool)，周圍最淺處水深約18吋，中間深水處約30吋，曾經見證了許多重大歷史事件，包括1963年馬丁路德金恩博士(Martin Luther King Jr.)發表著名的「我有一個夢想」(I Have A Dream)演說，以及1967年的反越戰大遊行。

倒映池瀝青混凝土池底漏水問題，長年困繞著管理華府公共建築的國家公園管理局(National Park Service)。川普在2026年4月23日宣布要將倒映池的池底以「最新最先進材料」重新鋪設，並粉刷成所謂的「美國國旗藍」色。當時川普還曾得意地向一群小企業主吹噓他如何把包商原來的3.5億元估價，砍到190萬元。但根據紐約約時報的報導，那次翻修的實際費用最後還是膨脹到1310萬至1500萬元之間。

圖為從西側的林肯紀念這一側看向東側，「倒映池」可看到華盛頓紀念碑和其倒影。(美聯社)

池底「國旗藍」視覺爭議

但最大的問題還是出在川普選用的顏色。教育倡議組織「文化景觀基金會」(Cultural Landscape Foundation)負責人伯恩鮑姆(Charles A. Birnbaum)指出，倒映池底原本使用中性色調，目的是營造更深邃、更富倒映感的視覺效果，如今這種效果已經被破壞了。

華盛頓郵報報導，伯恩鮑姆說：「一個藍色池底看起來更像是大型泳池，而不是在華盛頓紀念碑和林肯紀念堂之間形成莊嚴的視覺與空間聯繫。」

第3站 美國英雄國家花園

從林肯紀念堂沿著波多馬克河畔走，就到了西波多馬克公園(West Potomac Park)，這裡是川普在2026年提議興建的「美國英雄國家花園」(National Garden of American Heroes)。

花園將有250名人雕像

根據川普當初的構想，這座大型雕塑花園將陳列250座真人大小的雕像，紀念250名對美國歷史有卓越貢獻的人物，包括開國元勳、戰爭英雄、民權鬥士、運動明星和娛樂名人等等。

但由於園區景觀設計、主題人選名單、雕像陳列位置等問題遲遲無法定案，這座原本計畫占地100到1000英畝的公園面積仍在不斷擴大。

川普留在華府的印記。（資料來源：google map、路透)

第4站 東波多馬克公園高爾夫球場

往南，跨越風景優美、視野絕佳的俄亥俄大道橋(Ohio Drive Bridge)之後，就進入了東波多馬克公園(East Potomac Park)，這裡有一處公共高爾夫球場，收費合理，交通便利，而且還可以遠眺華盛頓紀念碑的景色。

聯邦改造3個高球場

華府內有岩溪(Rock Creek)、東波多馬克(East Potomac)、蘭斯頓(Langston)等三座公共高球場，產權隸屬聯邦政府內政部，交由非營利組織「National Links Trust」(NLT)經營。2024年12月30日內政部致函NLT，通知將終止三座華府地區公共高球場的營運租約，指稱該組織未能按要求投資改善球場，也未能支付租金。很明顯地，聯邦政府試圖藉此收回對這些球場的控制權。

以提倡高爾夫球運動平民化為宗旨的NLT，於2020年取得華府三座球場為期50年的租約，經營華府的三座球場。這些球場的土地歸國家公園管理局(National Park Service)所有。NLT駁斥未付租金的說法，表示已花費超過800 萬元修復球場，並且「一直遵守所有租約義務」。

而在更早之前，川普於12月12日接受華爾街日報訪問時便提到重修華府高球場的可能性，「如果我們真要這麼做，我們會把它們弄得非常漂亮。」善於經營高球俱樂部的川普說他要將其改造成一個「美國公開賽等級」的高檔球場。

白宮建築群，原本有中央的主樓和東兩和西廂，現在東廂已拆除。(截自谷歌地圖)

傾倒拆除東廂的廢土

結果，川普卻把拆除白宮東廂改建宴會廳的瓦礫和廢土，傾倒在東波多馬克球場，而且其中還驗出了鉛、砷等有毒重金屬。文物保護團體立即將川普政府告上法庭。

還會開放民眾進來嗎

2026年5月初，一名聯邦法官裁定，聯邦政府可以在東波多馬克球場進行維護工作，但如要動用大型工程機具，或是一次要砍倒10棵以上的樹木，必須先提出合理通知。

華府文物保護聯盟(DC Preservation League)執行總監米勒(Rebecca Miller)表示，「這裡應該對大眾開放，讓各種背景的民眾都能進來，我們希望能保持這種狀態，」

圖為白宮宴會廳外觀繪圖。(美聯社)

第5站 白宮宴會廳

接下來沿著俄亥俄大道往北走，接上第15街，穿越國家廣場，前往白宮訪客中心(White House Visitor Center)。在進入新啟用的地下層安檢設施(underground security screening facility)之前，目光首先就會被新落成的巨大白宮國宴廳(White House State Ballroom)所吸引。

巨大國宴廳 可容納萬人

這座宮殿座北朝南的立面，有八根巨大的希臘神殿式圓柱，下方連接著一排豪華的羅馬式階梯。但是宴會廳的入口並不在這裡，賓客必須沿著狹窄的走廊，走到建築物右側，在上一層樓梯，才能入場。在挑高20呎的天花板和絢麗的水晶吊燈下，是個面積2萬2000平方呎，可以容納1萬人的巨大開放空間。

川普自從重返白宮之後，便一直嘟囔著身為自由世界領袖竟然沒有一個大宴賓客的體面場所，實在有失顏面。2025年9月，在未經任何審批的情況下，推土機剷平了白宮東廂(East Wing)，騰出空間以便建造川普朝思暮想的國宴廳。大半輩子從事房地產生意的川普親自主導設計，國宴廳的藍圖經過多次修改，規模愈來愈大，最後成為一座長168、寬152呎、高約70呎，占地約9萬平方呎的巨大建築。

相形之下，白宮主建築和幕僚工作的西廂(West Wing)，面積總和大約也才9萬5000平方呎。

川普強調，國宴廳除可舉辦大型活動之外，緊急狀況下還可作為碉堡，因為並配備了防爆鈦金屬外牆、防無人機攻擊的鋼製屋頂，以及多項機密安全設施；六層地下空間可充當防空避難所和緊急醫院。

建築費用超過4億元

白宮國宴廳的建築費用據說超過4億元，但川普一直強調全數是由企業和民間贊助，並未動用納稅人的錢，因此也未公布實際花費。

第6站 艾森豪行政大樓

在白宮園區的最西側，緊鄰著第17街的是艾森豪行政大樓 ( Eisenhower Executive Office Building.)。這棟建於1871至1888年的大樓，在五角大廈啟用之前曾是世界最大的辦公建築，占地近30萬坪呎，地下一層、地上六層，共有566個房間。其最大特色是法蘭西第二帝國風格(Second Empire style)的設計和全花崗岩外觀。

2026年在川普一聲令下，整棟大樓被重新粉刷為白色，耗資750萬元。

白宮在白色的國宴廳和白色的艾森豪大樓兩棟巨型建築左右包夾之下，相形失色。

甘迺迪表演藝術中心外觀。(美聯社)

第7站 甘迺迪表演藝術中心

離開華府之前，順道去瞻仰一下波多馬克河畔的「甘迺迪表演藝術中心」(The John F. Kennedy Memorial Center for Performing Arts)。2025年川普第二度當選之後不久，就開除了這個原本為紀念美國第35任總統的藝術機構董事會全體成員，換上自己欽點的人馬，並親自兼任董事長。不久之後，他便將自己的姓名貼在表演中心的外牆上，而且冠在甘迺迪之前。

甘迺迪表演藝術中心內部。(美聯社)

藝術家、表演團體出走

許多藝術家和表演團體則因為不滿川普大力推動「去多元化」政策，紛紛取消在該中心的表演。長駐甘迺迪中心的華盛頓國家歌劇院(Washington National Opera)2026年1月宣布結束與該中心長達55年的合作關係，另覓良枝而棲。該中心另一台柱國家交響樂團(National Symphony Orchestra)同年3月也一度揚言出走，但最後還是留了下來。

2026年5月29日，哥倫比亞特區聯邦法官庫柏(Christopher Cooper)下令甘迺迪中心董事會移除外牆上，以及所有相關文件、網站的川普冠名，庫柏法官在判決書中寫道：「聯邦法律清楚載明該中心命名是國會為紀念已故民主黨籍總統約翰·甘迺迪，所以只有國會能夠改變它。」

川普外牆冠名遭移除

川普政府不服，趕在6月11日拆除期限前提出上訴，但當天下午隨即遭哥倫比亞特區巡迴聯邦上訴法庭駁回，該中心必須即刻拆除川普名字。隔天，工人就在表演藝術中心外牆搭起鷹架，恢復建築物舊觀。6月13日，甘迺迪中心行政人員通知法官，已經中心外牆和網站上所有川普命字移除。

在這座城市 留下無法忽視印記

儘管2024年總統大選川普在哥倫比亞特區只獲得6.5%的選票，但絲毫不減他將這座城市改頭換面的熱情。華盛頓郵報認為川普藉由將行政權力發揮到極致，確保自己在這充滿紀念碑的城市留下永久且無法忽視的印記。

普林斯頓大學政治歷史學教授澤利澤(Julian E. Zelizer)批評川普「在戰爭時期、經濟不穩定的時刻，卻決定將這些事情作為優先項目。」

川普駁斥這些評論說：「我們的國家在於美麗、清潔、安全和偉大的人民，而不是一個骯髒的首都。」