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理財百科／零基預算法 分配每一分錢確保不超支

編譯周靜芝
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零基預算法的核心原則是「收入減去支出等於零」，不過這並不代表沒有儲蓄；在這個架構...
零基預算法的核心原則是「收入減去支出等於零」，不過這並不代表沒有儲蓄；在這個架構下，儲蓄、投資、償還債務及其他財務目標都算是「支出」。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：零基預算法要求每一分收入都分配用途，總支出必須等於總收入。
  • 重點二：它將儲蓄、投資與償債視為支出，並可依需求隨時調整分類。
  • 重點三：優點是能防止盲目花費，缺點則是耗時且需持續追蹤記帳。

規畫預算常是讓人一想到就頭痛的事，但當開始將它視為達成財務目標的工具時，便能變得既實用、令人振奮，甚至充滿樂趣。雅虎 (yahoo) 金融網站指出，預算規畫的訣竅在於找到適合自己的策略。「零基預算法」(Zero-based budgeting) 就是一頗為受歡迎的策略，會為每一塊錢指定具體用途，無論是支付帳單、增加緊急預備金，或償還債務。

零基預算法的核心原則是「收入減去支出等於零」，不過這並不代表沒有儲蓄；在這個架構下，儲蓄、投資、償還債務及其他財務目標都算是「支出」。

採用零基預算法時，首先需計算每月總收入，接著將所有固定或不定期支出加總，並依個人需求進行分類，例如可將支出分為家庭用品、交通費和帳單等類別。此外，還需為任何自由支配支出及財務目標建立類別，例如退休投資或度假基金。

零基預算的運作方式，是將所有月收入分配至這些不同的支出類別中，並符合零基預算的原則，總支出必須等於總收入。

零基預算可以每月調整，或根據需要隨時調整；但需要追蹤支出，無論是使用 Excel表或預算管理應用程式，以確保支出不超過收入。

在建立零基預算時，可能需要調整各項開支，以確保預算結果等於零。舉例來說，若在為每個類別分配支出目標後，還剩1000元，就必須將這1000元分配到預算中；也許可將500元加入每月投資額、300元加入度假基金，以及200元加入外食類別。

此外，也可將每月多出的資金重新分配，例如在超市的開銷比預定少50元，便可將這50元加入下個月的雜貨預算，或是用於如度假基金等其他目標。

預算規畫的方式有百百種，零基預算僅是其中之一，但它與傳統預算最大差異在於要求分配每一分錢，並在超支發生時立即處理。

傳統預算規畫，會預先規畫資金的分配方式，如知名的「50/30/20」預算法，建議將收入的50%用於必要開支、30%用於非必要開支，以及20%用於儲蓄。但這種方法並未為特定類別的支出設定具體限制，也無法處理那些偏離規則的月分；例如若某個月僅將20%用於「想要」的項目，剩下的10%該如何處理？採用零基預算法時，必須確保任何「額外」收入都有明確用途與規畫。

零基預算與傳統預算的另一項主要差異在於，零基預算會將所有支出納入考量；要求分析開支，並將各項支出細分為每月開銷。與其寄望預估的交通預算能支應整個月，必須將這些成本細項拆解，並據此編列預算；若任何類別的預算不足，必須從其他類別調撥來彌補差額。

零基預算的優點在於能杜絕盲目消費，強迫誠實面對自己的目標與優先順序，並刪除那些不需要或不想要的項目。其次是它能減少突發性開支，將不定期開支拆解為每月目標，讓禮物、保險費和換機油等支出，都不致措手不及。

此外，可靈活調整，若某個項目超支，預算不會因此崩盤，可以從其他類別調撥資金來彌補，也可依需要隨時調整預算類別與分配比率。而各類別的支出金額並無硬性規定，可根據個人獨特情況制定預算；最重要的是，能對自己的開支負責，將支出預算設定為與收入相等，意味不致花錢無度。

零基預算的缺點是，它相當耗時，建立並堅持需要更多時間與精力，且要持續追蹤開支。其次是，它可能會讓人感到受限，當為消費和儲蓄設定許多限制時，即使實際上並非如此，財務狀況仍可能感覺吃緊。尤其是若收入不穩定，操作難度更高。

此外，建立過程並非易事，若想讓預算發揮作用，必須將不定期開支納入考量；這涉及大量前期準備，並需檢視年度支出。

精華 FAQ

  • 核心原則是收入減去支出等於零，也就是每一分錢都要被分配到特定用途。它和一般預算不同之處在於，不只管大方向比例，還要求把每筆資金細分到具體類別。

  • 在零基預算法中，儲蓄、投資、償還債務都不算剩餘資金，而是被視為支出類別。做法是先算總收入，再把錢分配給生活開銷與財務目標，最後讓預算歸零。

  • 優點是能抑制衝動消費、降低突發支出壓力，並讓超支時可由其他類別調整。缺點是建立與追蹤很費時，且收入不穩定時較難維持，需仔細記帳。

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