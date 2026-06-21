封面故事／洛杉磯艦隊周 愛國熱情洋溢 民眾搶參觀

一名陸戰隊士兵走下「愛荷華戰艦」。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 洛杉磯艦隊周於國殤日長周末登場，吸引民眾湧入洛杉磯港參與。

洛杉磯艦隊周於國殤日長周末登場，吸引民眾湧入洛杉磯港參與。 重點二： 愛荷華戰艦以總統戰艦聞名，曾秘密護送羅斯福出席德黑蘭會議。

愛荷華戰艦以總統戰艦聞名，曾秘密護送羅斯福出席德黑蘭會議。 重點三：現場設有多元軍事展覽、表演與烹飪競賽，強化軍民互動。

伴隨著「美國250周年」(America 250)慶祝活動拉開序幕，南加州 重頭戲「洛杉磯 艦隊周」(LA Fleet Week)於「國殤日 」(Memorial Day)長周末隆重登場，成千上萬的民眾湧向洛杉磯港(LA Port)，艦船參觀、軍事展覽、飛行表演、運動競賽、高桅帆船遊覽，增進軍民互動，致敬服役、軍威與使命，愛國熱情洋溢，享受艦隊周帶來的樂趣。

●愛荷華戰艦 體驗之旅

今年恰逢洛杉磯港攜手「愛荷華戰艦」(Battleship USS IOWA)舉辦艦隊周十周年，慶祝美國海軍、陸軍、海軍陸戰隊、海岸防衛隊及所有軍種的成就，迎接即將來臨的《獨立宣言》(Declaration of Independence)簽署250周年。

「愛荷華戰艦」前主甲板16吋口徑的主砲威力巨大。(圖皆為作者提供)

艦隊周的主角「愛荷華戰艦」是一艘標誌性的傳奇軍艦，1943年2月22日服役美國海軍，以美國第29個州「愛荷華」命名，艦上駐軍超過1200人，成為二戰時期美軍的一支主力艦隊。前主甲板六管16吋口徑的主砲，在戰鬥中威力巨大，並成為幾代美國海軍力量的象徵。在1944-1945年二戰後期，馳騁太平洋戰場，榮獲11枚「戰鬥之星」勳章。1951年8月25日重新服役，參加了韓戰和冷戰，戰功彪炳。

艦隊周期間，來自全美的男女遊客，爬舷梯踏上五層甲板，走近主砲塔和兩翼舷砲，觀看視頻簡介，瀏覽文字圖片，進入船艙自行探索，或聆聽軍官解說，參與適合所有年齡層的互動專案，沉浸式體驗水兵生活。一位白色軍服的女官陪著友人參觀，見遊客給她們照相，駐足微笑，主動配合。

由於背景不同，有人走馬看花，有人駐足觀賞，有人則探索「愛荷華戰艦」為何被稱為「總統戰艦」(Battleship of Presidents)？

「愛荷華戰艦」的美國星條旗和萬國旗迎風飄揚。(圖皆為作者提供)

●曾秘送總統 有驚無險

據該艦展覽資料介紹，二戰後期，「愛荷華戰艦」曾秘密載送美軍最高統帥羅斯福總統(Franklin Roosevelt)出席德黑蘭盟軍峰會(Tehran Conference)，會晤英國首相邱吉爾(Winston Churchill)和蘇聯領導人史達林(Joseph Stalin)，最終確定二戰戰略和戰後計畫。

1943年11月12日，羅斯福總統登上停泊在波多馬克河口的「愛荷華戰艦」，出席絕密的盟軍峰會—德黑蘭會議。航行數後日，羅斯福總統便要求展示「愛荷華號」的戰備狀態，水兵們進行了一次實彈防空演習。但演習期間，護航艦艇之一的「威廉·D·波特」號(USS William D. Porter)驅逐艦意外地向「愛荷華戰艦」發射了一枚實彈魚雷。

該護航艦最初嘗試使用閃光燈向「愛荷華戰艦」發出信號，但未能成功。於是「波特號」打破戰時無線電靜默的禁忌，公開發出了危險警告。「愛荷華戰艦」猛地向右舷轉向閃避，這枚魚雷便在艦尾後方無損害爆炸了。羅斯福總統得知後，要求推送他到艦邊觀看。

德黑蘭會議是一次關鍵性的會議，三巨頭達成的主要共識包括，1944年5月發動「霸王行動」(Operation Overlord)，以及史達林承諾稍後在遠東地區與日本作戰，奏響了二戰勝利的前奏曲。

1943年12月16日，「愛荷華戰艦」將羅斯福總統安全送回美國，圓滿完成了任務。臨別前，總統向全艦官兵發表了公開講話：「…就我所見所聞而言，愛荷華號是一艘快樂的戰艦。我曾在海軍服役多年，深知這句話的含義，你們也一定明白。」

遊客紛紛舉起手機拍攝軍車和坦克。(圖皆為作者提供)

●功成身退 變艦艇博物館

遊客們為愛荷華號的光榮艦史自豪，同時也為一起重大事故悲傷。展覽看板上的「Turret explosion」(砲塔爆炸)的字樣和黑白照片令人震撼。1989年4月19日，愛荷華戰艦的砲台爆炸，造成47名水兵殉職。1990年「愛荷華號」最終退役，完成使命。

但是，愛國和熱情的民眾齊心協力，又將退役的戰艦從拆船廠中拯救出來，得以保存，留給後世。在為國家服役和作為博物館收藏期間，這艘戰艦接待了數百萬遊客，成為振興當地社區聖佩渚(San Pedro)的催化劑。

從二戰期間秘密護送羅斯福總統，到冷戰時期的雷根總統、老布希總統登艦視察，以及當下的川普總統和前總統拜登的相關講話，「愛荷華戰艦」長期以來一直屹立於美國領導力與全球重大事件的交匯點，至今仍然是唯一的為五位總統服務的美國軍艦，成為一座外交、紀念、力量和國家使命的可靠平台。

華人參觀者朱女士說，自由不是免費的，成功之路往往鋪滿荆棘。二戰時期，「愛荷華」是美軍主力戰艦，冷戰時期是美軍的威懾力量，如今是洛杉磯艦隊周的旗艦，也是水面艦艇國家博物館的旗艦，退而不休，致敬服役，激勵使命，增強社區凝聚力，轉化為一個日益強大的美國海軍的象徵。

洛杉磯艦隊周的「廚房烹飪大戰」(Galley Wars)5月23日中午在「愛荷華」艦尾甲板上舉行，考驗廚師團隊的燒烤技藝，也為國殤日長周末增添一抹懷舊風情，並向美國的標誌性象徵「熱狗」(hot dog)致敬。

這場烹飪比賽，匯聚了來自美國海軍、海岸防衛隊、陸軍、海軍陸戰隊和洛杉磯港警局的廚師、烹飪好手和美食家，展開了一場緊張刺激的燒烤對決，點燃了烤肉爐和參賽隊伍的熱情。

來自美國海軍、陸軍、海岸警衛隊、海軍陸戰隊和洛杉磯港口警局的兩人小組負責烤製他們最拿手的熱狗，每支隊伍都要淋上他們獨家秘製的醬汁，並搭配兩道地道的美國配菜和一道蘋果派風味的甜點。

由四位名人組成的評審團選出了獲勝隊伍，並頒發2026年「廚房大戰」手工打造的冠軍獎牌。選區包括洛杉磯港的洛縣政委員(Supervisor)韓珍妮(Janice Hah)也客串評審，她說，「廚房大戰」烹飪賽，各團隊之間的競爭很激烈，也讓評審很「燒腦」。然而，「我們的洛杉磯港警局(LA Port Police)團隊精心烹製的美味佳餚最終贏得了比賽。同時，也讓我找到了新的和最愛的土豆沙拉(Potato salad)食譜。熱烈祝賀我們的港口警局團隊，也感謝所有參賽人員的付出和帶來的美味佳餚。」

一名女遊客站到裝甲軍車前和陸戰隊大兵合影。(圖皆為作者提供)

一名穿紅衣的女遊客爬上裝甲軍車和陸戰隊士兵合影。(圖皆為作者提供)

●展覽攤位 勝似嘉年華會

主展覽區設在緊鄰「愛荷華戰艦」的碼頭旁，客似雲來，人聲鼎沸。現場擁有90多個軍事裝備、應急救援、征兵招募、環境保護、抗震救災、安全執法等展覽攤位，主舞台上舉行軍營達人秀(Military Has Talent)歌唱賽，周圍有軍民競技，包括足球、匹克球(pickleball)、躲避球(Dodgeball)錦標賽，以及飛行表演、文藝演出、美食餐車等。

海軍陸戰隊展出了裝甲、坦克、軍車及「超級休伊」(Super Huey)救援直升機等，這些軍事裝備成了全場的人氣焦點，無論男女老幼，爭相爬上駕座，或擠在裝甲車前，和身穿草綠色迷彩服的大兵們合影留念。

在軍用直升機前，一位退役的飛官或機師坐在打開的艙門上，向一位年輕的陸戰隊士兵解說，多半是軍事術語，普通遊客未必能懂。

一位女子打扮成二戰「勝利之吻」(V-J Day in Times Square)中的護士小姐，穿著白色連衣裙和白色高跟鞋，在人群中穿梭。現場也有不少水兵帥哥，但未見找她擁吻。

在「愛荷華號戰艦」(Battleship Iowa)的展位前，遊客們選購各種以戰艦為主題的T恤、馬克杯和帽子等紀念品，為這次有意義活動留下念想。

穿著白色水兵服的官兵們，三五成群站在軍艦前的碼頭上說話。或者站在攤位前，向遊客們介紹科普海軍常識，介紹軍品模型。遊客們興致勃勃，不時發問和討論。

洛杉磯縣內的多個警局、消防局、機場警局等執法單位，也都在現場擺攤，自我宣傳，歡迎適齡青年加入，共同守護美好家園。攤位前的諮詢者絡繹不絕。

洛杉磯「艦隊周」創立於2016年，由太平洋戰艦中心發起，每年在國殤紀念日長周末舉辦，慶祝美國武裝部隊的發展壯大。活動透過眾多宣傳和互動機會，以及美國最繁忙的港口中心區域的地利之便，將南加州居民與美國海軍官兵聯繫起來，增進軍民魚水情。