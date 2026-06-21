封面故事／水晶橋美國藝術博物館 阿肯色州寶庫

阿肯色州水晶橋美國藝術博物館推出特展「美國250：共同脈絡」。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 水晶橋美國藝術博物館由沃爾頓之女愛麗絲創立，坐落阿肯色州森林中。

水晶橋美國藝術博物館由沃爾頓之女愛麗絲創立，坐落阿肯色州森林中。 重點二： 館藏橫跨美國藝術史，並以建國250周年特展串聯歷史文物與當代作品。

館藏橫跨美國藝術史，並以建國250周年特展串聯歷史文物與當代作品。 重點三：新擴建空間啟用後形成八字形園區，結合建築、步道、雕塑與自然景觀。

聽起來似乎美得讓人難以置信：在阿肯色州 的一片森林中，可以漫步在美國建築大師法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)設計的建築內，聆聽美國桂冠詩人的演講，並親睹已故藝術家巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)與歐姬芙(Georgia O'Keeffe)令人讚嘆的畫作；但這座藝術烏托邦確實存在，它就是「水晶橋美國藝術博物館」(Crystal Bridges Museum of American Art)。

★沃爾瑪 創辦人之女 設立

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，水晶橋博物館由沃爾瑪(Walmart)創辦人山姆·沃爾頓(Sam Walton)之女、慈善家愛麗絲·沃爾頓(Alice Walton)所創立，於2011年在阿肯色州本頓維(Bentonville)揭幕；當地不僅是沃爾瑪總部所在地，也是沃爾頓家族商業王國的根基。

這座位於奧札克(Ozarks)山脈134英畝森林中的博物館，憑藉其收藏迅速贏得聲譽，館藏涵蓋凱斯·哈林(Keith Haring)等當代藝術家，及以喬治·華盛頓肖像畫聞名的托馬斯·莫蘭(Thomas Moran)與吉伯特·斯圖亞特(Gilbert Stuart)等美國畫家。

水晶橋博物館推出的特展「美國250：共同脈絡」，展出查爾斯·威爾遜·皮爾所繪的《喬治·華盛頓》油畫。(取材自維基公共領域)

★共同脈絡特展 慶建國250

為慶祝即將到來的建國250周年，該博物館推出特展「美國250：共同脈絡」(America 250: Common Threads)，匯集了從1776年至今的繪畫、拼布、版畫、文獻、攝影作品等。展品中既有非凡的歷史文物，如阿姆斯壯在阿波羅11號登月任務中攜帶的美國國旗，以及1788年的「聯邦黨人文集」(The Federalist Papers)複印本；也有當代作品，如墨裔美國攝影師赫南德茲(Mari Hernandez)的自畫像「殖民者」(Colonizer)，該作品刻意呈現她扮男性軍人的形象。

在阿肯色州的水晶橋博物館森林中，可以漫步欣賞建築大師法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)設計的建築。(美聯社資料照片)

★8字形建築群 新舊結合

隨著6月6日11萬4000平方呎的擴建空間啟用，該博物館也邁入新的篇章；此次擴建使總面積增至31.4萬平方呎，新增兩座常設展廳、一座特展廳、教育空間、藝術工作坊、社區活動室、咖啡廳及戶外廣場。新建築更與原有結構相融合，形成一道蜿蜒穿過兩座水池及附近森林的「8」字形建築群，周邊還設有五哩長的步道與戶外雕塑供遊客探索。

這是今年美國最具代表性博物館擴建工程之一，這也是漫旅雜誌將本頓維這個以山地自行車勝地聞名的城鎮，評選為「2026年50大最佳旅遊目的地」的原因之一。

在阿肯色州的水晶橋博物館，訪客正在欣賞愛德華·斯泰肯(Edward Steichen)《花之頌》(In Exaltation of Flowers)的一組作品。(美聯社)

在阿肯色州的水晶橋博物館森林中，可以漫步欣賞建築大師法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)設計的巴赫曼-威爾遜住宅(Bachman-Wilson House)內的一盞木製燈具。(美聯社資料照片)

★盼成為寶庫 貢獻中西部

策展總監貝利(Austen Barron Bailly)表示，他們有個夢，希望轉型為美國的藝術博物館，並為這個快速發展的地區提供更多貢獻；期許水晶橋園區能成為當地乃至美國中西部心臟地帶的一座資源寶庫，將藝術、建築與自然完美融合，正如中央公園與曼哈頓第五大道的博物館群之於紐約市一般。

水晶橋博物館為慶祝擴建，舉辦了開幕慶祝活動，包含舞蹈表演、藝術家現場示範、兒童活動、展廳導覽，以及林肯中心爵士樂團的系列音樂會等。博物館為免費入場，但包括「美國250：共同脈絡」在內的特展則需付費。

水晶橋博物館戶外掛著墨西哥著名畫家迪亞哥‧里維拉1945年作品《持馬蹄蓮的女子》(Woman with Calla Lilies)的海報。水晶橋博物館永久收藏他的部分作品，也曾於2023年舉辦其作品展覽「迪亞哥‧里維拉的美國」。 里維拉以紙張、畫架和牆壁為媒介，講述他自己的故事；他是一位想像美墨兩國界限模糊的藝術家，一位堅信藝術可以透過公共和社會參與，成為團結和革命力量的藝術家。 里維拉將他的願景描繪在他的壁畫中——一個統一的北美，社會主義、原住民文化、勞工運動、工業化和大眾文化可以共存，從而彌補殖民主義、戰爭和種族隔離帶來的不公。(美聯社)

在阿肯色州的水晶橋博物館，訪客正在欣賞諾曼洛克威爾(Norman Rockwell)在1943年國殤日發表的著名作品《鉚釘女工羅西》(Rosie the Riveter)。畫中人物的身材顯然非常健壯，充滿男性特質。這幅作品代表了歷史上一個非常獨特的時期，那個時期改變了美國女性看待自身以及被美國社會看待的方式。 維基描述此畫「羅西左手拿著一個火腿三明治，她的藍色工裝上別滿了徽章和紐扣。 洛克威爾筆下的「羅西」的姿勢是以米開朗基羅1509年在西斯廷教堂創作的先知以賽亞的畫像為藍本而創作的。(美聯社)