新聞眼／林肯中心看球 斯文嘶喊共存

在曼哈頓林肯中心大衛格芬廳的NBA冠軍戰直播之夜，球迷熱情觀賽。(特約記者許振輝／攝影)

紐約周六不眠夜。

6月13日的周六晚，NBA總冠軍賽，紐約尼克隊(Knicks)對決聖安東尼奧馬刺 隊(Spurs)，有誰不想和球迷一起觀看進球的每一刻呢？你有可能因某些原因不想去共場所觀戰，但和大家一起拍手叫喊、一起失望嘆息，一起看到紐約尼克隊拿下53年來的第一個總冠軍的那一刻，你會被感動，和紐約人站在一起，和身旁不認識的人在那一刻享受共感。

大衛格芬廳的直播之夜

在曼哈頓 林肯中心(Lincoln Center)大衛格芬廳(David Geffen Hall)的直播之夜，剛開始感覺斯文，比起「麥迪遜廣場花園 」(MSG)的嘶喊，似乎是，有熱情但不夠激情。

夏夜有冷氣、有食物、有沙發椅、有地毯、有三個大螢幕，進出有保全。 這些球迷是不是太享受了呢？是不是太對不起那些流著汗、在戶外觀看的球迷呢？

上半場之前，大家或坐或半臥看球；尼克隊前三節一路輸，進球的讚揚聲，為可能再發生的逆轉勝，帶來一絲希望。但隨著比數落後，有人開始看手機，有人低頭翻看小說，也有幾名女子拿著杯子，背對著螢幕，變成了為朋友唱生日快樂歌。

林肯中心大衛格芬廳NBA冠軍戰直播之夜，球迷席地而坐觀賽。(特約記者許振輝／攝影)

「Knicks Back」喊聲震天

打到第四節了，林肯中心「城市之夏藝術節」(Summer for the City)散場了，不少人湧進，氣氛驟變，大衛格芬廳站滿了人，「Knicks Back」喊聲震天。

尼克趕上來了，打平手了，一名席地而坐、身穿藍橘球衣的大叔突站起來，轉向大家重複地說「Knicks safe」，狀似安撫騷動的球迷。

最後那一刻，眾人埋沒在歡呼聲中。

華人球迷劉雲鶴和朋友賈朵兒，兩人開心的抱在一起，跳躍不停。

紐約尼克隊奪冠，地鐵站擠滿穿著尼克球衣的球迷。 (記者康錦卿／攝影) 紐約尼克隊出賽，紐約球迷穿上藍橘色衣服助陣。 (記者康錦卿／攝影)

地鐵列車鳴著喇叭進站

賽後，大衛格芬廳外的Broadway，路過的各式汽車，此起彼落按喇叭；街道兩側的球迷一呼萬應，隔著街用聲音相互擁抱。走進地鐵站，狂喜的歡呼中，不斷湧進的人群幾無立足之地。

紅色1號線地鐵，列車鳴著喇叭進站，月台上的球迷可樂壞了；列車再度鳴著喇叭出發，馳往下一站，車廂裡的球迷也以呼口號回報。隔壁車廂球迷的歌聲，比列車在軌道上發出的聲音還響亮。

車靠站，車裡車外的球迷也有共同的語言；走在月台不同樓層，彼此看不見的人，但也可透過空間相應和。妙極了。暴動的球迷在哪兒呢？

整個城市 今晚共感

整個城市，今晚共感。只為尼克又笑又淚，忘了馬刺的沮喪與懊惱。

在今晚之前，紐約球迷暴動的新聞，讓有些人擔心「與球迷共舞」之後，會受困在無法抽離的觀賽派對裡。因此不敢去麥迪遜廣場花園外的Plaza33、不敢去中央公園的Wollman Rink，不敢去無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)。不管贏球和輸球，有些球迷就是要發洩的。

劉雲鶴住在林肯中心不遠處，在這看球，近又安全；賈朵兒比較愛看足球，如果剛好美國男足隊今晚踢球，看哪一場呢？怎麼選呢？「當然選擇看決賽啦」。

真的。尼克對決馬刺的這幾場，林肯中心的戶外活動正好揭幕，戶外的天幕不僅連續數天點亮象徵尼克隊的藍、橘兩色燈光；大衛格芬廳的直播，讓喜歡藝術的球迷，在紐紐愛樂的主場看紐約尼克歷史性奪冠。

愛杜達美 也愛布朗森

喜歡紐紐愛樂總監、著名指揮家古斯塔沃·杜達美(Gustavo Dudamel)的樂迷，這陣子可能正著迷於尼克11號的傑倫‧布朗森(Jalen Brunson)的魅力，全場狂飆45分(其他同伴加起來是49分)的人，華爾街日報以「紐約之王」描述他，「在紐約，布朗森比完美的起司片、比價格實惠的兩房公寓、比公園裡的夏日周六派對都更受歡迎了，他會成為比自由女神像還要受人追捧的自拍對象。」

布朗森也像在大衛格芬廳進出的球迷一樣，冷靜低調但狂熱。華爾街日報對他的形容：身材矮小，速度不算快，彈跳更是糟糕，好像永遠有人排在他前面；但他身上有一種銳氣，一種永不磨滅的自信，堅信自己終將成功。

體驗足球樂趣與狂歡

接下來，狂歡交給世界盃，想去人有點多但又不會太多的公共場所看球，希望旁邊的球迷保有斯文和嘶喊並存的觀戰，想流點汗但又能吹著冷氣，或許室內的公共空間是個好選擇；比如紐約市的圖書館開放民眾看世界盃轉播，比如古根漢博物館(Guggenheim Museum)這陣子的周五下午，你也可以在弗蘭克酒吧一邊享用飲料和小吃，一邊在這著名的場所觀看世界盃直播的美國隊踢球，體驗前所未有的足球樂趣與狂歡。

林肯中心大衛格芬廳NBA冠軍戰直播之夜，球迷著尼克球衣觀賽。(特約記者許振輝／攝影)

如何知道林肯中心有轉播？

如何認林肯中心是否有大螢幕轉播(如體育賽事、歌劇或音樂會)，最直接且準確的方式是：上網查林肯中心的官方活動日曆，並鎖定「Summer for the City」或「David Geffen Hall 大廳直播」的公告。

林肯中心公開轉播與免費戶外活動都有固定的官方發布管道：

1. 查詢官方活動日曆全區活動日曆：在林肯中心官方日曆(Lincoln Center Calendar)，將篩選條件設為「免費(Free)」或「戶外/大廳(Outdoor/Lobby)」，即可看到當天所有的活動細節。大廳數位牆直播：David Geffen Hall 的大廳公共空間(LeFrak Lobby) 設有50呎長的巨型數位牆(Hauser Digital Wall)。紐約愛樂(NY Phil)或其他重大市府合作轉播，多會提前在紐約愛樂的Lobby Livestream 網頁公布免費觀看日程。

2. 鎖定夏季特定主題系列Summer for the City：林肯中心每年6月至8月會舉辦 「城市之夏藝術節」活動。若有大型體育賽事或公共活動轉播，官方也會在Summer for the City專頁中特別標註為「Watch Party(觀賽派對)」或「Live Broadcast」。

3. 關注社群媒體與新聞稿(突發與即時活動)Instagram 與 X(Twitter)：像NBA總決賽這類隨著戰況變動的突發轉播，通常不會在幾個月前的紙本節目單上。林肯中心的官方Instagram (@lincolncenter) 和社群帳號通常會在比賽前24-48小時發出限時動態或貼文召集球迷。

紐約尼克隊13日和聖安東尼奧馬刺隊第五戰，紐約球迷紛紛搭地鐵前往參加觀戰派對。 (記者康錦卿／攝影)

華人球迷劉雲鶴(前左)和賈朵兒(前左二)看到尼克進球，開心吶喊。(特約記者許振輝／攝影)

林肯中心夏日戶外活動正好揭幕，戶外的天幕點亮象徵尼克隊的藍、橘兩色燈光。 (記者康錦卿／攝影)

紐約尼克隊13日和聖安東尼奧馬刺隊第五戰，紐約球迷紛紛搭地鐵前往參加觀戰派對。(特約記者許振輝／攝影)