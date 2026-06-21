周日動動腦／法國曾立法規定不能幫家裡的豬取什麼名字？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.美國哪個地區的郵編縮寫是AS？
2.攝影術最初誕生時，影像被記錄在塗有感光物質的什麼板子上？
3.中國哪位古人作詩愛用典故，因查閱大量書籍，並亂放屋內各處，故有「獺祭魚」的綽號？
4.在法國為了表示對偉大領袖的尊重，曾經有一項實施了兩百多年的法律，規定你絕對不能幫家裡的豬取什麼名字？
5.雖然無法驗證，但坊間廣傳「宇宙間最大的能量是複利，世界的第八大奇跡是複利」這些話是誰說的？
6.二戰中哪種語言被美軍用作密碼，因其複雜性使敵軍完全無法破解？
7.著名英國探險家庫克船長(James Cook)在第三次太平洋航行時，在什麼地方遇害？
8.不少四字成語涉及2種動物，如「臥虎藏龍」、「兔死狗烹」等。您能找出一個此類成語，但其中包括沒有腿的動物嗎？
9.日本古代貴族女性流行黑齒的習俗，她們將醋和什麼東西混合，再配合植物中提取的單寧酸，以此把牙齒染黑？
10.「三堂會審」在明清時期是指哪三個機關的最高首長或官員，共同會審重大案件？
答案：1.美屬薩摩亞 2.銀版 3.李商隱 4.拿破崙 5.愛因斯坦 6.納瓦霍語 7.夏威夷 8.鷸蚌相爭 9.鐵屑 10.刑部、大理寺、都察院
答案是納瓦霍語。由於其語音與語法極為複雜，且使用者相對少，加上當時缺乏可供破解的資料，成為美軍在二戰中的重要通訊密碼。 這項禁令是為了表示對拿破崙的尊重。傳說法國曾長期禁止以他的名字命名家中的豬，顯示其在政治與象徵意義上的崇高地位。 三堂會審指刑部、大理寺與都察院三個機關的最高首長或官員共同審案。此制度用於處理重大刑案，以求兼顧法理、複核與監察。
精華 FAQ
答案是納瓦霍語。由於其語音與語法極為複雜，且使用者相對少，加上當時缺乏可供破解的資料，成為美軍在二戰中的重要通訊密碼。
這項禁令是為了表示對拿破崙的尊重。傳說法國曾長期禁止以他的名字命名家中的豬，顯示其在政治與象徵意義上的崇高地位。
三堂會審指刑部、大理寺與都察院三個機關的最高首長或官員共同審案。此制度用於處理重大刑案，以求兼顧法理、複核與監察。
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