養生／薯條+可樂治偏頭痛? 恐加劇不適

網傳頭痛時吃薯條和可樂，就能緩解症狀。但專家表示，可能加劇偏頭痛；示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網傳薯條配健怡可樂可治偏頭痛，醫師認為缺乏藥理依據。

網傳薯條配健怡可樂可治偏頭痛，醫師認為缺乏藥理依據。 重點二： 可樂可能僅帶來些微止痛感，效果多半屬於個人主觀經驗。

可樂可能僅帶來些微止痛感，效果多半屬於個人主觀經驗。 重點三：薯條高油高熱量，可能引發發炎並使部分偏頭痛加劇。

網路社群平台流傳，健怡可樂加麥當勞 薯條是治療偏頭痛的「神奇組合」，有人實測後認為頭痛立刻緩解，也有人認為健怡可樂沒有效果，應喝正常甜可樂才有用。醫師指出，薯條加可樂治療偏頭痛，在藥物機轉上其實「沾不上邊」，且薯條是高熱量、高油脂食物，食用後只有飽足感，沒有營養價值，還可能造成身體發炎，加劇部分病人偏頭痛情況。

一名女網友上傳在麥當勞得來速車道點餐影片，稱自己已經偏頭痛48小時，決定嘗試網傳能治療偏頭痛的薯條加健怡可樂配方。部分網友留言表示，有相似經驗。但已有專家提醒，這種組合反而可能加劇偏頭痛。

台北新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說，導致偏頭痛的成因很多，有些病人是血管異常收縮導致，也有人受荷爾蒙、情緒狀態影響，引發偏頭痛。民眾吃薯條加健怡可樂，達到緩解偏頭痛效果，可能是吃這些食物導致其愉悅經驗，是類似「心理治療」效果。病人心情放鬆、壓力減輕，可減緩壓力或情緒引發的偏頭痛。

柳朋馳表示，可樂中含有極微量可卡因成分，有輕微止痛效果。原先成分有止癢、止咳效果，但配方已經調整成非藥物強度，因此要談喝可樂帶來的藥物作用機轉，實際上是為乎其微，治療劑量根本「沾不上邊」。對部分病人有效，只能算是個人經驗。

柳朋馳說，薯條具高熱量、高油脂，只有飽足感，不具營養價值，臨床上反而經常建議民眾不要吃太多。若偏頭痛屬於血管異常收縮引起，吃這麼油膩的食物，反而可能加劇病情，且油炸食物容易導致身體發炎。民眾吃薯條時，若再加上起司粉等容易引發偏頭痛的配料，不僅無法達到舒緩偏頭痛效果，還可能讓偏頭痛加速惡化。