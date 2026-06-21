養生／快走 穩定心律、抗慢性發炎

經科學實證，每天快走是抗慢性發炎和穩定心律的祕方。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究指出每天快走可降低慢性發炎並穩定心律。

研究指出每天快走可降低慢性發炎並穩定心律。 重點二： 快走無須劇烈運動，適合下班走路與日常通勤。

快走無須劇烈運動，適合下班走路與日常通勤。 重點三：英國研究顯示快走能改善血壓血糖與CRP指標。

有一種簡單的方法能讓慢性發炎降溫、心跳更穩，台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，經科學實證，每天快走是抗慢性發炎和穩定心律的免費處方。

張家銘說，診間病人分享自己下班多走一站的路程，「發現晚上比較不心悸，還比較好睡」。該名病患做的其實正是醫學研究證實過的「心律穩定生活術」之一，就是「快走」，不用跑步、不用流大汗，也不用去健身房，只要把腳步加快一點，就能慢慢把身體調回來，讓心跳穩、情緒穩、睡眠穩，連血壓和血糖 也都跟著乖乖的。

很多人以為心律不整、心悸，是因為心臟老了、壓力大、電流出錯。張家銘說，這些當然有關，但其實還有一個更根本的原因，叫作慢性發炎。

他說，不是感冒發燒流鼻水的急性發炎，而是潛伏在體內，可能來自久坐不動、吃太油、壓力過大、睡不好，時間久了，就像火苗燒著燒著，把心臟節奏也燒亂了。

這時候，快走就是最天然又省錢的滅火器，每天只要花一點點時間，給身體降溫、給心臟降噪，就能改變整個節奏。張家銘說，英國的研究讓人重新認識「走路」的重要性，這篇發表於「Heart」期刊的研究，分析超過42萬人的數據，無論是自我感覺「走得快」，還是實際配戴穿戴裝置量到「快步走」，快走民眾心律不整的機率都大大降低，有些人風險減少超過四成。

更重要的是，這樣的效果在女性、非肥胖者、60歲以下族群，甚至已有高血壓或慢性病的人身上更明顯，也就是說，最需要保護心臟的人，其實最適合快走。

研究發現，快走的人身體裡的代謝指標明顯比較好，包括體重指數（BMI）、總膽固醇、糖化血色素、收縮壓都比較穩定。他們的C反應蛋白（CRP）也比較低，CRP就是身體「正在發炎」的證據指標。

張家銘建議從以下生活場景開始調整，早上提早一站下車，走快一點當作晨間暖身；吃完晚餐去附近公園快走一圈，不是散步，是有點喘的快走；中午休息別滑手機，繞著辦公室外圍快步走幾圈。

就算只有10分鐘，只要天天做，就是新的開始。