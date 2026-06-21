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醫藥／做防曬、穿涼感衣 3招防熱傷害

廖靜清
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夏季炎熱，可善用涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果；示意圖。（圖／123RF）
夏季炎熱，可善用涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羽絨衣收納勿抽真空，應先烘乾並陰涼後再裝袋。
  • 重點二：夏天運動避開上午十點到下午四點，外出要補水與防曬。
  • 重點三：涼感衣可排汗透氣降溫，長袖款還能減少日曬與防蚊。

氣溫漸熱，台灣「無毒教母」譚敦慈建議，換季收納衣物時，羽毛、羽絨填充物絕對不能以抽真空的方式收納，否則會把結構壓壞，影響保暖度。她分享，收納前先用烘乾機烘乾，再陰涼半天時間後，用掛衣袋包好便可；或是打開除濕機加速乾燥，避免羽絨衣潮濕發霉。

除了換季整理居家空間，譚敦慈說，夏天最怕熱傷害，運動要避開早上10時至傍晚4時，避免曝曬在太陽底下增加中暑機會。她強調，如果一定要出門，記得適度補水，也要做好防曬。

譚敦慈提醒，喝水很重要，有些人口渴才補水，可能對健康造成影響，如果尿液變黃，可能表示身體脫水。「家中長輩不覺得渴，所以喝水量偏低，檢查發現BUN數值升高，乖乖每日喝足2000ml建議量。」她說，BUN是血液尿素氮，是腎臟功能的指標之一，喝水不足可能導致腎功能問題。

炎炎夏日讓人心煩意躁，譚敦慈分享，可多善用涼感衣，科技織法和布料具排汗、透氣、導熱等功能，感覺變涼爽了。她說，長袖的涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果。

另外，室內空間經過一天曝曬，她建議，回家時可先用濕布擦一遍地板，再開循環扇保持空氣流通，有降溫效果。房間開空調時，一定要將門或窗戶打開5公分，保持空氣對流，這個方式能加速空氣流通，把室內的熱空氣排出，讓新鮮空氣進入。

精華 FAQ

  • 因為羽毛或羽絨填充物被強力壓縮後，纖維結構可能受損，會影響蓬鬆度與保暖效果。建議先用烘乾機烘乾，再陰涼半天後收納。

  • 應避開上午十點到下午四點的高溫時段運動，若必須外出，要適度補水並做好防曬。她也提醒，不要等口渴才喝水，避免脫水。

  • 涼感衣利用科技布料達到排汗、透氣與導熱效果，長袖款還能減少曝曬與防蚊。回家可先擦地板、開循環扇，空調也要留縫通風。

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