醫藥／室內也會熱傷害 補水少量多次

熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣等，在高溫的室內環境也有可能發生；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 室內也可能發生熱傷害，應保持空氣流動並適時補水。

室內也可能發生熱傷害，應保持空氣流動並適時補水。 重點二： 高溫濕熱、溫差大與攝水不足，是熱傷害三大主因。

高溫濕熱、溫差大與攝水不足，是熱傷害三大主因。 重點三：夏季宜少量多次喝水，並在出門前或運動前先補充水分。

室內也有可能會發生熱傷害。

台灣國健署提醒，熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，避免熱傷害最好的方法，應保持良好的空氣流動及適時補充水分。若產生頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高等症狀，都要注意是否有熱傷害的可能，若症狀加劇則應速離開高溫環境及迅速就醫。

台灣大林慈濟 醫院急診室主任李宜恭表示，高溫濕熱、溫差變化大、攝水不足等是造成熱傷害的三大原因。環境溫度不斷升高時，如果人體溫度調節不佳，就會引發一連串暈眩、頭痛、嘔吐、虛弱、心跳加快等身體不適，改善方式是讓身體立即降溫。

「補充水分很重要，除了調節溫度，還可防止身體水分蒸發讓血液變得濃稠。」李宜恭說，超過35°C的極端高溫，會對心血管健康構成重大威脅，因高溫可能造成身體脫水、血液濃稠，導致缺血性心臟血管疾病。

李宜恭說，夏天要多喝水，每天分散時間喝足2000至3000cc，出門前或運動前也要先補充水分，維持生理機能正常運作。此外，在室內吹空調也會讓體內水分散失，應掌握「少量、多次補水」原則；防曬工作也要做足，降低皮膚曝曬的風險，減少熱傷害的可能性。