醫藥／不寧腿害失眠 發癢像蟲爬

是一種神經系統疾病，常見於女性、貧血患者、腎臟病患、糖尿病患等；症狀因為晚上較明顯，恐影響睡眠；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃小姐晚間腳癢如蟲爬，伴隨失眠與白天嗜睡。

黃小姐晚間腳癢如蟲爬，伴隨失眠與白天嗜睡。 重點二： 醫師診斷為不寧腿症候群，屬神經系統疾病。

醫師診斷為不寧腿症候群，屬神經系統疾病。 重點三：此症常見於女性與貧血、腎病、糖尿病患者。

一名黃小姐最近三個月有嚴重的失眠困擾，影響上班專注度與生活品質，晚上睡覺前竟然覺得腳像有蟲子在爬。看了多家診所，最後求助台灣衛福部桃園醫院神經內科門診，醫師檢查診斷為典型的不寧腿症候群，對症下藥後大幅改善，腳變正常，睡眠也進步許多。

台衛福部桃園醫院表示，黃小姐每到晚上要準備入睡時，右腳會開始有些怪異的感覺，覺得有癢癢的不適感像蟲子在爬，有時候有點灼熱感，但仔細一看既沒看到蟲，也沒看到疹子，腳踢一踢甩一甩會稍微緩解，但是過沒有5分鐘又再出現蟲子爬、腳癢的感覺。這症狀只出現在晚上，特別是睡前，白天完全正常，也因為這個症狀導致黃小姐入睡困難，白天頻頻打瞌睡、工作上也頻繁出錯，苦不堪言。

醫師邱詡懷說，不寧腿症是一種神經系統疾病，常見於女性、貧血患者、腎臟病患、糖尿病 患等，患有不寧腿症的病人會出現肢體多樣性的症狀，可能會出現酸感、麻感、蟲爬感、灼熱感，或是一種無法用言語表達的異常不適感，而這些症狀較常見於下肢，也會在動作或是走動後獲得部分緩解，因為此症狀通常出現在晚上即入睡前，因此往往會嚴重影響睡眠，導致失眠、憂鬱、工作表現下降等等狀況。

此疾病對於藥物反應良好，部分患者是因其他疾病而併發，建議民眾有相關症狀需至神經內科或睡眠專科就診治療。