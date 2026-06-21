旅遊／北疆魔鬼城 沉醉風蝕奇景

神情昂然巨大醒獅。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北疆魔鬼城屬雅丹地貌，風蝕形成奇岩怪石與獨特聲響。

北疆魔鬼城屬雅丹地貌，風蝕形成奇岩怪石與獨特聲響。 重點二： 黃昏包車遊覽多個景點，駱駝隊、巨石與夕照最吸睛。

黃昏包車遊覽多個景點，駱駝隊、巨石與夕照最吸睛。 重點三：文章同時描寫導遊與司機貼心服務，添增旅程的人情味。

愛旅遊的朋友常談及魔鬼城的天顏與玩趣，2025年9月中旬二度走訪南北疆，魔鬼城終於排在行程內，有緣一見它的真面目了。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北疆魔鬼城屬雅丹地貌，風蝕形成奇岩怪石與獨特聲響。

北疆魔鬼城屬雅丹地貌，風蝕形成奇岩怪石與獨特聲響。 重點二： 黃昏包車遊覽多個景點，駱駝隊、巨石與夕照最吸睛。

黃昏包車遊覽多個景點，駱駝隊、巨石與夕照最吸睛。 重點三：文章同時描寫導遊與司機貼心服務，添增旅程的人情味。

★風如鬼哭神號 所以得名

魔鬼城在克拉瑪依市烏爾禾區，位於新疆維吾爾 自治區準噶爾盆地的北緣，屬於雅丹地貌。雅丹二字，源於維吾爾族，原意是「有陡壁的山丘」。它的形成，簡單的說，就是遠古時代，原來是海洋或湖泊，地殼運動抬升後，海底變成陸地，由泥沙礫石沉積形成的水平岩層暴露出來，再經常年的強風吹蝕，風有如手持雕刻刀般切割岩層，就這樣形成這片廣袤的魔鬼城奇景。

它集戈壁雅丹、沙漠峽谷、天然瀝青、日出彩霞、海市蜃樓等自然景觀於一體。景觀因風捲起沙礫、石塊，不斷地打擊、衝撞、摩擦岩石。於是就會發出各種聲音，尤其是狂風吹起時，有時會像鬼哭神號，所以得名魔鬼城。

也因風爺的努力吹磨打造，各種不同硬度的岩石就變成各種奇怪的形狀，似壁、似牆、似堡、似寨、似柱、似人、似獸、似物，很具觀賞及學習價值。

魔鬼城最迷人的時刻當屬日落時分，難怪安排我們黃昏時才進入景區。我們搭上特約的景區包車，在有若城堡山寨，幾乎沒有植被的座座奇岩中穿梭，流連忘返。

車速不快不慢，我一邊聽著不太清楚的錄音帶播音講解，一邊聽著開車師傅的指點搶拍。第一張獵入鏡頭的大石，題名醒獅。牠雄壯魁梧的身軀正向趴著，頸脖高抬昂首挺胸，一副精神奕奕昂然直視，大有天下雖大唯我獨尊的模樣。

雄鷹眺望遠方。(圖皆為作者提供)

接著看到另一塊大石，據說是孔雀迎賓，也有人說是雄鷹展翅。眼見牠神似鷹勾的鼻子清晰可見，轉頭向左，鷹眼犀利地看向遠方，展翅欲飛。這是趟讓想像力發揮極致的旅程，三分形似七分想像，所以我寧可說它是雄鷹展翅。

師傅一路開車，一路看我聚精會神照相，就更認真地補充介紹了。開到海獅觀月大石時，手指著右前方遠處，提前告訴我：「趕快照那兩隻海獅。」還把車速減慢下來，我不但照到兩隻仰頭的海獅觀月大石，連景點解說牌也照到了。師傅的窩心體貼，這一路都難以忘懷，他是魔鬼城之旅一道最美的人性風景。

大隊駱駝沿山行。(圖皆為作者提供)

★駱駝隊沿山行 畫面吸睛

景區車通常只停三至四站，而且停站的景點不一定相同。我們的特約包車一路穿梭在蜿蜒的小路上，終於到了第一個停車點：重檢三油田體驗區。這裡還保留著石油開採過程中用到的採油機械設備，及石油工人的生活設施，同時還設置了深度穿越魔鬼城的鋼管車項目。

我們在附近漫步，大家的眼光都被一群供遊人騎坐的駱駝隊迷住了，全然不知有鋼管車可以近距離觀看體驗鑽油挖井的情況，事前沒有安排大隊人馬體驗一下，頗有入寶山空手而回的遺憾。但是我讓遺憾當種子，種入心田裡發芽生根，留點念想，或許來個新疆三度遊？

接著車停在駱駝停靠站，它在一片低谷裡，四面山岩圍繞中。看到對面一大隊駱駝緩緩而來，我們又成了「駱駝控」，許多人拉長了鏡頭咯嚓作響，搶拍駱駝隊沿著山岩緩行的特異風光。

落日映照遊人樂。(圖皆為作者提供)

夕陽斜掛遠天邊。(圖皆為作者提供)

美女攀高岩笑開懷。(圖皆為作者提供)

四周的山岩有些並不很高，我們東爬一岩，西跳一峰，銀髮族攀岩樂開懷。看到美女站在高岩上紅巾飄揚笑意盎然，黃昏時天涼氣爽，缺少了狂風沙演奏的群魔奏鳴曲，魔鬼城一片歡樂，一點都不恐怖啊！

天下第一糧倉。(圖皆為作者提供)

★第一大糧倉 圓柱形巨石

前往第三站時，途中經過天下糧倉區，搶拍它第一大糧倉的壯碩景觀，這一帶的圓柱形巨石很多，巨石上頭還有天生的蓋子，神似古代糧倉。第三站是夕陽最美的七劍下天山站，據說這是拍攝該片的外景場地。

導遊小楊建議我們先別往高處爬去等日落，她很興奮地帶領著我們去她心中最美的地方「神藏之門」。晚陽餘暉映照下，但見壯觀的門下正中有個石墩，視線從門穿過，另有一片山岩起伏的壯闊景色，人立門下，更彰顯此門的壯碩，景色絕美。

據說所有景點岩石景觀都是自然形成的，感謝小楊願意把心中最美最細膩的景致分享給我們，她沿途的仔細講解及無私地分享知識，也是旅程中另一道人性溫暖的亮麗景致。

太陽走累要回家休息了！我爬上長長的石階，沉醉在夕陽西沉的一抹餘暉中，欣賞它映照在城堡似的巨岩旁；也欣賞它斜映在遠天小岩石坡上，醉在無邊美景手舞足蹈的歡樂人群頭上。沉思著在人生風燭殘年的歲月裡，何奇有幸，仍能健康地爬岩石賞美景！在隊友聲聲催促中，我又成了壓陣的最後一隻羔羊，往景區車飛奔而去，開車的師傅，等等我啊！

石雙相夫妻深情。(圖皆為作者提供)

★魔鬼夫妻石 神話好淒美

前往第四站途中，經過魔鬼夫妻石。有美景就有傳說故事，旅程中，有位好朋友分享了這麼一個淒美的傳說。

話說很久很久以前，這個地方有位勇敢剛毅的好青年名叫鐵拉，和美麗善良的烏蓀相愛喜結連理，兩人在這一片惡魔的城堡裡姿態低微地過著快樂的生活。可惜這裡惡魔太多，他們作惡多端，天神很生氣，要把這塊雅丹地貌的美麗城堡收回去。有一天，天邊突然颳起漫天黃沙，飛砂走石狂風呼嘯，天神派手下來到這個城堡到處抓惡人，把他們變成大大小小的岩石。

有個天神的手下不分青紅皂白把鐵拉當成惡魔也抓走，帶到荒野裡把他變成石頭。烏蓀很忠貞勇敢，追著手下跑，翻過荒野走進沙漠。最後找到已被變成石頭的鐵拉時，烏蓀和天神的手下大打出手，手下恐嚇著，也要把烏蓀變成石頭。烏蓀寧變石頭也不退讓。這時正好一道天雷劈下來，打在烏蓀身上，把她也變成了石頭，倒在鐵拉石上，夫妻倆雙雙疊在一起成了塊大石。據說城堡裡的這塊大石就是這對相愛至深的夫妻。

車行中幸好師傅提醒「趕快拍那張人臉大石」，在昏暗中看到這塊巨岩呈現的一張人臉，五官清晰唯妙唯肖。當車慢慢經過它後，再回頭看，這塊巨岩還有著另外一張人臉。一石兩相，或許是因為這淒美的神話故事，也或許是因為在魔鬼城，所以被命名為「魔鬼夫妻」。

劍鋒相指彩霞現。(圖皆為作者提供)

一轉眼今天停靠的最後一站，電影「臥虎藏龍」的拍攝地點就到了。天已幾乎完全暗了下來，匆忙中大夥兒仍猛按快門。枯枝張牙舞爪，劍俠不分日夜，正與壞人劍拔弩張大打出手。昨天下雨的遺跡，淺淺小小的水窪，更增添了大夥兒尋拍水中小小倒影的歡樂氣氛。我則在不經意中捕捉到了天邊的最後一抹彩霞。這裡應該還有一大隊駱駝的雕塑，可惜天已黑了下來，我沒有機會觀賞尋趣，只有再度留下一絲遺憾，等待他日有緣尋訪了。

黑暗中壯觀的大門。(圖皆為作者提供)

黑暗裡仍快步衝到前門，搶它一張終於沒有遊人如織的大門夜景特寫昏暗中的魔鬼城門，缺少了遊人穿梭的景致，是否更迷人？或是更恐怖？和師傅依依道別，我們終於踏上歸途。