移民專頁／持綠卡境外生育 嬰可隨母入境

讀者問：

本人女，申請了EB-1A，2024年8月通過移民簽證 入境，獲得綠卡 。不過登陸後離境了，到2025年8月，每半年一次跑卡。我暫時沒有搬到美國，是因為要處理國內房產和手邊工作，打算2027年過去生活。我沒辦回美證，是因為國內工作沒辦法讓我請一個多月長假在美國，一直等到打指紋。我只能隔半年短暫登陸，所以居住紀錄不好。 2025年8月入境那次，我被海關問為什麼離開那麼久。我解釋了一下，他就放行了。

2025年8月底，我離境回國後懷孕了，屬於大齡頭胎，被歸為高危險妊娠，很緊張，所以到現在一直沒有返美。我的預產期是2026年7月初。

對於寶寶的身分，我有兩個選項：1.寶寶出月子時剛好我的離境時間沒有超過一年。我帶寶寶入境，拿落地綠卡。我的擔憂是，小月齡寶寶搭乘國際航班是否安全。萬一生病了，在美國沒有健保怎麼辦？如果等寶寶大一點再過去，我離境就超一年了，居住紀錄也不好。我是硬闖還是辦SB-1？聽說SB-1不好申請。 2.給寶寶辦F2A，但這個流程至少要兩三年。我打算明年過去找工作，到那時怎麼帶寶寶在美國生活呢？

答：

妳的情況涉及兩個核心問題疊加，即妳自己的綠卡身分已經出現長期不在美國居住的風險，以及寶寶如何合法、順利進入美國。

1.妳2024年8月首次以移民簽證入境，之後長期在中國生活，每半年跑卡一次，2025年8月已經被CBP問話。這說明，美國海關已經開始懷疑妳是否真正把美國當作永久居住地。維持綠卡的核心不是持卡人每次離境是否超過半年，而是是否真正維持美國永久居民身分。長期人在中國、工作在中國、房產在中國、生活中心在中國，即使半年回來一次，仍可能被認定有放棄永久居留意圖。不過妳這次離境，高危險妊娠 ，醫生建議不適合國際旅行是比較強的理由。如果妳能在離境一年內返回，很大可能會保持住妳的綠卡。

2.美國移民法對綠卡居民在境外生育的嬰兒有特殊待遇。如果符合條件，包括下面一些情況，嬰兒在母親臨時離美期間出生；母親仍然是美國永久居民；嬰兒第一次入境；母親陪同；母親此次離境未超過一年，那麼寶寶通常可以不用移民簽證， 也不用F2A排期，直接以永久居民身分入境。因此你最佳的窗口，是離境未滿一年時，把寶寶一起帶回美國。一旦離境超過一年，又沒有回美證，不光自己綠卡有風險，也不可以帶孩子直接移民。

3.至於小月寶寶坐國際航班是否安全， 這是醫學問題，不是移民問題。通常來說，多數航空公司允許出生兩周以上嬰兒乘機，兒科醫師通常建議至少滿一個月以上更穩健。若早產、黃疸、肺部問題的嬰兒，則需特別評估。所以你也需要徵求產科醫師和兒科醫師的意見。

4.妳的理解是正確的， 以妳的情況，申請SB-1簽證難度極高。 SB-1簽證(Returning Resident Visa)的核心要求是，申請人本來打算短期離境，但因為不可控原因無法返回。而妳的問題在於，從拿綠卡開始就長期在中國；一直沒有真正建立美國居住；一直在中國工作；每半年跑卡。這會讓領館認為，妳不是短暫離境後無法返回，而是根本沒有把美國當作永久居住地，從而拒絕妳的SB-1簽證申請。

5.雖然從理論上， 母親作為綠卡申請寶寶F2A是可以的，但結合妳的具體情況，不應作為主方案，因為F2A排期不穩定，目前雖然有時較快，但歷史上經常倒退，排期排兩三年完全可能。在等待排程期間，寶寶很難來美國，因為寶寶沒有綠卡，沒有移民簽證，B簽很難，F1/F2不適用。最後會出現媽媽在美國，孩子長期在中國這種情況。這對小嬰兒來說是非常現實的困難。