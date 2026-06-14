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醫藥／改善經前症候群 別只是靠止痛藥

陳雨鑫
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「經前症候群」出現乳房脹痛、煩躁易怒、睡不好、頭暈、惡心等不適症狀；示意圖。(圖...
「經前症候群」出現乳房脹痛、煩躁易怒、睡不好、頭暈、惡心等不適症狀；示意圖。(圖／AI生成)

每個月的那幾天，總是特別難熬？不少女性在月經來臨前，會出現乳房脹痛、煩躁易怒、睡不好、頭暈、惡心等不適症狀。若明顯影響日常生活，可能就是「經前症候群」(PMS)在作祟。若月經來潮時出現經痛，背後代表可能罹患子宮內膜異位症、肌腺症等，須接受西醫治療，才有助於改善經痛。

經痛分為「原發性經痛」以及「續發性經痛」兩種。台北中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，有些人經痛一吃止痛藥就能緩解，但有些人服用止痛藥還是痛到冒冷汗、上吐下瀉、甚至昏倒。

1.原發性經痛

多數發生在青春期後數年，月經來潮時，疼痛感可以透過服用止痛藥而改善，患者如每周至少做兩次有氧運動，可大幅改善原發性經痛，當運動量培養起來後，疼痛就會消失。

2.續發性經痛

大多是與器質性病變有關，如子宮內膜異位症、子宮肌腺症、子宮肌瘤等，部分患者會從月經來潮前就開始感到疼痛，月經來時仍持續，且止痛藥會愈吃愈沒效。通常續發性經痛，難以透過運動改善，須對症下藥解決病灶。

「子宮內膜異位症」是導致續發性經痛的其中一項原因，郭安妮說，可以透過使用針劑藥物柳培林或口服藥物異位寧、佑汝等改善，在用藥期間，異位的子宮內膜會縮小，降低不適感，但對部分患者而言，藥劑會產生類似更年期的症狀，出現熱潮紅、失眠等不適。

其餘造成續發性經痛的疾病，郭安妮指出，若過於嚴重，會採取手術將病灶切除，若有生育需求者，待完成生育後，若還是飽受經痛困擾時，則會建議將整個子宮切除，降低疼痛感。

中醫調經 先辨4種體質

中醫師張家蓓表示，如果因為子宮肌腺症、子宮肌瘤等引起經痛，難透過調理體質來改善疾病，建議尋求西醫協助治療，才能徹底改善疾病。不過患有子宮內膜異位或是肌腺症者，通常將作息調整為正常後，如睡飽、減少生活壓力等，不適症狀可獲得明顯改善。至於中醫的調理，則可幫助改善經前症候群以及體質。

中醫的觀點來看，張家蓓說，月經不順與「氣血陰陽失調」有密切相關，須透過辨證論治，釐清患者體質對症下藥，經期不舒服的患者，主要分為「氣滯血瘀」、「寒凝胞宮」、「濕熱瘀阻」、「肝腎虧虛」四類。

氣滯血瘀：

經前乳頭脹痛、悶脹感重等症狀，中醫用藥會採化瘀的藥物，民眾可多喝玫瑰花茶、疏肝理氣。

寒凝胞宮：

怕冷、手腳冰涼、經血多血塊等症狀，食療可喝四物湯、薑茶，平時可多熱敷腹部。

濕熱瘀阻：

經血黏稠、量多、體重變化大等症狀，可多喝玉米鬚茶或薏仁湯等清熱祛濕。

肝腎虧虛：

腰痠症狀，患者通常是過於疲勞、常熬夜，經前容易因為免疫功能差而感冒，食補可多喝杜仲茶、何首烏雞湯等補肝腎。

不少患者可能不只有單一種症狀，同時是氣滯血瘀及肝腎虧虛的體質，兩種類型建議的食補都可採用，可依照哪一種症狀較多，相對應的食補也可較多一些。張家蓓說，體質需要由中醫師判定，民眾千萬別自行判斷而隨意亂補，補錯反而會讓身體負擔更大。

巧克力 可緩解經痛嗎？

郭安妮表示，巧克力含有鎂、色胺酸等，有助舒緩情緒、減輕痙攣，但若含糖與咖啡因太高，反而可能讓經痛更嚴重。除了巧克力外，建議可多吃堅果類、深海魚類等食物，幫助身體放鬆；避免刺激性食物、飲酒等，因為會增加子宮攣縮，加劇經痛。

四物湯 調體質有效嗎？

張家蓓表示，四物湯適合氣血虛者飲用，若是濕熱體質反而會加重堵塞、長痘痘、月經不規則。建議先諮詢中醫師辨證後再食用。

巧克力。（圖／123RF）
巧克力。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 因為經痛分原發性與續發性兩類，若是子宮內膜異位症、肌腺症或肌瘤引起，止痛藥只能暫時緩解，無法解決病灶，還可能越吃越沒效。

  • 原發性經痛多在青春期後出現，通常可靠止痛藥緩解，若每週至少做兩次有氧運動，長期培養運動習慣後，疼痛往往會明顯減輕甚至消失。

  • 四物湯適合氣血虛者，但若是濕熱體質，可能造成堵塞、長痘或月經不規則；中醫強調先辨體質再用藥，別自行判斷亂補。

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