養生／調味料全部丟冰箱？保存方式不同 你學會了嗎？

家庭常用的調味料，各有不同的保存方式。（本報資料照片）【作者：徐世經，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20090309000002895】

相較於生鮮食品，許多人對調味料的保存可能沒那麼了解和講究，但調味料同樣是會吃下肚，如果保存方式錯誤可能導致品質劣化或氧化。不過也不是所有調味料都往冰箱丟就好，營養師兼前家政老師和漢步實分享各項調味料保存的重點。

家庭常用的調味料，包含被稱為「料理基本五味」的砂糖、鹽、醋、醬油、味噌，以及料酒、味醂等，這些調味料基本原則是在未開封前，維持市售包裝狀態保存；開封後則要遵守包裝上標示的保存期限與保存方法，以下會根據各調味料的特性說明開封後的正確保存方式。

•開封後應盡快冷藏：

醬油

若是塑膠瓶或玻璃瓶裝的醬油，開封後就必須冷藏。醬油一旦與空氣接觸就會氧化，影響顏色、香氣與味道。一般來說風味能維持約一個月，若家中消耗量不多，建議購買較小瓶裝，即使價格稍高也較能保持新鮮。不過有些食品廠商採用真空雙層瓶設計，這種醬油在開封後也可能標示可常溫保存。

味噌

開封後基本上也需冷藏。與醬油相同，味噌與空氣接觸會氧化，損害其獨特風味。建議開封後以保鮮膜覆蓋味噌表面，減少與空氣接觸。如需長期保存，也可放入冷凍庫保存。家庭用冷凍庫的溫度無法將味噌凍結，因此不影響使用。

•根據製造與種類

有別

對於醋、料酒與味醂，開封後的保存方式會因製作方法與種類不同而有所差異。無論哪一種，開封後都應緊閉瓶蓋並直立保存。

醋

像「穀物醋」或「米醋」等，其主要成分醋酸具防腐效果，因此開封後可常溫保存，賞味期限約為一年。若過期，可用來清潔家中。而像是「壽司醋」、「柚子醋」等混合調味醋，則較容易變質，開封後應冷藏，賞味期限請參考包裝標示。

料酒

若是添加食鹽等成分的一般「料酒」，開封後需冷藏。而若是以清酒為基礎製作、不加鹽的「料理用清酒」，因酒精濃度高，可在陰涼處常溫保存。

味醂

「本味醂」的酒精濃度約為14%，開封後可像酒類一樣存放於陰涼處常溫保存。不過若放入冰箱，可能因為含糖量高而產生糖分結晶。而「味醂風調味料」的酒精濃度低於1%，模仿本味醂但添加糖類與酸味料等，此類開封後需冷藏保存。

即使是開封後可常溫保存的調味料，在春季條件下可能沒問題，但面對高溫潮濕的夏天，即使風味略變，選擇冷藏保存會更安心。

•不適合冷藏的調味料

砂糖與鹽幾乎不含能讓黴菌或細菌繁殖的水分，因此保存性高，甚至未標示保存期限，實際上也不適合冷藏保存。

砂糖

砂糖容易受到溫度與濕度變化影響而結塊，因此不建議放入冷藏庫。若想維持砂糖的乾燥鬆散狀態，應常溫保存於陰涼處。

鹽

與砂糖相同，鹽也易受溫濕度變化影響。放入冰箱時，開關門導致的溫濕變化容易造成結露，進而吸濕結塊。此外，鹽也容易吸附氣味，因此開封後應放入密閉性佳的容器中，常溫保存於陰涼處較佳。

圖為賣場調味料區。（本報資料照片）【作者：曾原信，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20240311155456779】